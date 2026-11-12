अजमेर में तारागढ़ किले की 36 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज, अब सीमांकन और संरक्षण की उठी मांग
भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया- अजमेर की संभागीय आयुक्त कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है.
Published : November 12, 2026 at 7:40 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 8:30 PM IST
अजमेर: चौहान वंश की अंतिम निशानी के तौर पर मौजूद तारागढ़ किले की 36 बीघा भूमि को अब राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है. इस ऐतिहासिक भूमि को सरकारी पहचान मिल गई है. वकील एवं भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया- अजमेर की संभागीय आयुक्त कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है. आदेश के बाद तहसील ने तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र के नाम से 36 बीघा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है. राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज होने के बाद अब इसके सीमांकन और संरक्षण की मांग उठ रही है.
साल 2022 के आदेश निरस्त: अजमेर तहसील में गिरदावर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि संभागीय आयुक्त न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की गई. आदेश की पालना में तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र की 106 बीघा कुल भूमि में से 36 बीघा वन भूमि का नामांतरण तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र जारी राजस्थान सरकार से किया गया है. वकील देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सन 1949-50 के गजट नोटिफिकेशन के तहत साल 2022 में एक आदेश पारित हुआ था. तत्कालीन सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से इस भूमि को वन क्षेत्र में शामिल कर लिया था. इस आदेश के खिलाफ पृथ्वीराज स्मारक के सदस्य वकील देवेंद्र सिंह राठौड़ और तारागढ़ पंचायत खुद्दाम सैयद जादगान की ओर से संभागीय आयुक्त कोर्ट में अपील की गई थी. अपील में कहा गया था कि वन क्षेत्र में भूमि शामिल करते हुए चौहान वंश की अंतिम निशानी तारागढ़, जिसे गढ़ बिठली भी कहा जाता है, उसके अस्तित्व को ही नकार दिया गया था. संभागीय आयुक्त कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने 25 जुलाई और 22 अगस्त 2022 को हुए आदेश को निरस्त कर दिया.
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भूमि के वन क्षेत्र में होने का दावा प्रमाणित नहीं हो रहा: याचिकाकर्ता एवं वकील देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भूमि की किस्म आबादी क्षेत्र है, इसलिए भूमि के वन क्षेत्र में होने का दावा प्रमाणित नहीं हो रहा है. संभागीय आयुक्त कोर्ट ने तहसीलदार को भूमि को तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र के नाम से दर्ज करने के आदेश दिए हैं. वन क्षेत्र से भूमि अब राजकीय भूमि में दर्ज हुई है.
सीमांकन और संरक्षण की मांग: शेखावत ने बताया कि कलेक्टर के आदेश से भूमि वन क्षेत्र में चली गई थी, जिससे विकास और संरक्षण दोनों ही प्रभावित हो रहे थे. राजस्व रिकॉर्ड में अब तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र के नाम से भूमि दर्ज होने के बाद यहां विकास और संरक्षण की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी.उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि भूमि का नक्शा सर्वे के आधार पर जल्द सीमांकन करवाया जाए. जिससे तारागढ़ के मुख्य द्वार, बुर्ज, परकोटे और अन्य धरोहर को संरक्षित किया जा सके. इसके अलावा पर्यटकों के पैदल चलने के लिए सुगम मार्ग बनाया जाए और तारागढ़ दुर्ग के ऐतिहासिक महत्व से संबंधित जानकारी के बोर्ड जगह-जगह लगाए जाएं.
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यह था मामलाः तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र में कल 113 बीघा भूमि थी, जिसका खसरा नंबर 6262 है. कुल 113 भूमि में से 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि दूरदर्शन को आवंटित है, जबकि इस भूमि में से 625 और 225 वर्ग मीटर भूमि एचडी और 400 वर्ग मीटर एवीवीएनएल को आवंटित है. शेष 106 बीघा भूमि को वर्ष 2022 में कलेक्टर के आदेश से वन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था. कलेक्टर के आदेश के खिलाफ संभागीय आयुक्त कोर्ट में वकील देवेंद्र सिंह शेखावत ने अपील की थी. इस अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए, 106 बीघा में से 36 बीघा भूमि तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र जारी राजस्थान सरकार के नाम की गई है. जबकि शेष 70 बीघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है.