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अजमेर में तारागढ़ किले की 36 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज, अब सीमांकन और संरक्षण की उठी मांग

तारागढ़ किले की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: चौहान वंश की अंतिम निशानी के तौर पर मौजूद तारागढ़ किले की 36 बीघा भूमि को अब राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है. इस ऐतिहासिक भूमि को सरकारी पहचान मिल गई है. वकील एवं भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया- अजमेर की संभागीय आयुक्त कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है. आदेश के बाद तहसील ने तारागढ़ दुर्ग क्षेत्र के नाम से 36 बीघा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है. राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज होने के बाद अब इसके सीमांकन और संरक्षण की मांग उठ रही है.