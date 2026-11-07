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अजमेर में स्टील गिलास में पटाखा बना बम! दो बच्चे घायल, बालक के पेट में धंसा 10 सेमी टुकड़ा

जेएलएन अस्पताल अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: स्टील के गिलास में पटाखे चलाना दो बच्चों के लिए मुसीबत बन गया. पटाखे से गिलास में विस्फोट हुआ और गिलास के चिथड़े उड़ गए. स्टील के गिलास के कुछ हिस्से एक बालक और बालिका के शरीर में धंस गए. दोनों बच्चों को संभाग के JLN अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. इनमें बालक की हालत नाजुक बताई जा रही है. बालक के पेट में 10 सेंटीमीटर स्टील का टुकड़ा पेट में जा घुसा है. चिकित्सक सर्जरी से बालक के पेट से स्टील का टुकड़ा निकालने की तैयारी कर रहे हैं.