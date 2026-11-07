अजमेर में स्टील गिलास में पटाखा बना बम! दो बच्चे घायल, बालक के पेट में धंसा 10 सेमी टुकड़ा
इस हादसे में चार बच्चों को चोटें आई हैं. इनमें दो बच्चों के गंभीर चोटें आई हैं.
Published : November 7, 2026 at 4:29 PM IST
अजमेर: स्टील के गिलास में पटाखे चलाना दो बच्चों के लिए मुसीबत बन गया. पटाखे से गिलास में विस्फोट हुआ और गिलास के चिथड़े उड़ गए. स्टील के गिलास के कुछ हिस्से एक बालक और बालिका के शरीर में धंस गए. दोनों बच्चों को संभाग के JLN अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. इनमें बालक की हालत नाजुक बताई जा रही है. बालक के पेट में 10 सेंटीमीटर स्टील का टुकड़ा पेट में जा घुसा है. चिकित्सक सर्जरी से बालक के पेट से स्टील का टुकड़ा निकालने की तैयारी कर रहे हैं.
अलवर गेट थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़ ने बताया कि धान क्षेत्र के नगरा इलाके में शंकर नगर में दीपावली को देखते हुए बच्चे पटाखे चला रहे थे. इस दौरान एक बच्चे ने पटाखे पर स्टील का गिलास रखकर जला दिया. इससे तेज धमाका हुआ और धमाके के साथ ही स्टील के गिलास के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में चार बच्चों को चोटें आई हैं. इनमें दो बच्चों के गंभीर चोटें आई हैं. इन बच्चों में एक के पेट में 10 सेंटीमीटर का स्टील के गिलास का हिस्सा धंस गया, जो भीतर फंस गया है. दिशांत की हालत गंभीर है. चिकित्सक उसकी सर्जरी करने की तैयारी कर रहे हैं.
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घायल बच्चे ने बताया कि मोहल्ले में सभी बच्चे एक साथ पटाखे जला रहे थे. इस दौरान सुतली बम चलाते वक्त एक बच्चे ने उस पर स्टील का गिलास रख दिया. सुतली बम के धमाके से स्टील के गिलास के टुकड़े उछलकर बच्चों को लग गए. उन्होंने बताया कि उनके खुद के छाती में स्टील के गिलास का हिस्सा लगने से गहरा घाव हो गया है. चिकित्सकों ने उसके घाव पर 6 टांके लगाए हैं. बच्चे को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि दूसरे घायल की सर्जरी की जा रही है. चिकित्सकों के मुताबिक पेट में धंसे स्टील के हिस्से से पेट में काफी चोट आई है.
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