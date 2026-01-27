बयान पर बवाल : यूथ कांग्रेस-NSUI का प्रदर्शन, सरकार से मांगा प्राचार्य मनोज बेहरवाल का इस्तीफा

ETV Bharat / state

यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन

अजमेर: संभाग के सबसे बड़े और पुराने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बेहरवाल के बयान पर बवाल हो रहा है. यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने कॉलेज के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्राचार्य पाकिस्तान का महिमामंडन कर रहे हैं. उससे उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है. कार्यकर्ताओं ने सरकार से प्राचार्य को हटाने की मांग की है. प्राचार्य ने ब्यावर जिले में 24 जनवरी को हुई सोशियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में पाकिस्तान को भारत का बड़ा भाई कहा था. जीसीए चौराहे पर लामबंद हुए कार्यकर्ता जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट तक पहुंचेय इससे पहले कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर मुख्य सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया. हालांकि, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन कार्यकर्ता अड़े रहे. आखिरकार पुलिस को ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा. काफी देर तक जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता कॉलेज के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ता मुख्य द्वार पर चढ़ गए. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता कॉलेज के मुख्य द्वार के भीतर और बाहर मौजूद रहा. बयान पर बवाल, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Ajmer) 12 हजार विद्यार्थी क्या शिक्षा लेंगे ? : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि उत्तर भारत के बड़े शैक्षणिक केंद्रों में अजमेर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय है. मुख्यालय का मैं भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका हूं. कॉलेज के प्राचार्य को अपने पद की गरिमा तक पता नहीं है. प्राचार्य मनोज बेहरवाल ब्यावर में सनातन हिंदू राजकीय महाविद्यालय में आयोजित सोशियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में संबोधन देते हुए बयान देते हैं कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है. भाजपा सरकार में कॉलेज में प्राचार्य पद पर बैठे मनोज बेहरवाल के बयान का यूथ कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है. मल्होत्रा ने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले 12 हजार विद्यार्थियों को प्राचार्य के इस तरह के बयान से क्या शिक्षा मिलेगी. खुलेआम प्राचार्य यह बोलते हैं कि पाकिस्तान आजाद हुआ तो गीत गाए गए. पाकिस्तान को घुटी पिलाई गई, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस के अलावा पूर्व छात्र अध्यक्ष और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्राचार्य के बयान पर विरोध जताया है.