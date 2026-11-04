Diwali 2026 : मिट्टी की हठडी में भगवान लक्ष्मी-गणेश को विराजमान कर पूजते हैं सिंधी समाज, लगाते हैं लाई का भोग
सिंधी समाज आज भी दिवाली पर अपनी परंपराओं को संस्कृति को कायम रखे हुए हैं. पढ़िए प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...
Published : November 4, 2026 at 1:59 PM IST
अजमेर : अजमेर में हर जाति और समाज के लोग सौहार्द के साथ रहते हैं. इनमें बड़ी संख्या सिंधी समाज के लोगों की भी है. भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग यहां आकर बस गए. विभाजन की विभीषिका को झेलकर यहां आए सिंधी समाज ने अपनी परंपरा और संस्कृति को हमेशा अपनी आस्था और पहचान के रूप में जीवंत रखा है. दीपावली का त्योहार भी इनमें से एक है. सिंधी समाज के लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली का त्योहार सिंधी परंपरा के अनुसार मनाते हैं. हठालडी या हठडी में माता लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन करने के साथ लाई का भोग लगाकर सिंधी समाज के लोग माता लक्ष्मी से 'दिहारी माता भली करें आई' कह कर अपने परिवार में खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं.
मिट्टी की हठडी का विशेष महत्व : सिंधी समाज दीपावली से लेकर भाईदूज तक हठालडी में माता लक्ष्मी और श्री गणेश की मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं. कुछ लोग लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती के पाने (चित्र) को भी हठालडी में रखकर पूजते हैं. सिंधी समाज में कई संगठनों में पदाधिकारी रमेश लालवानी बताते हैं कि हठालडी या हठडी मिट्टी और गोबर से बनी घर नुमा आकृति होती है, जिसके ऊपर छोटी झंडियां लगी रहती हैं. यह हाथ से ही बनती है. इसके बाद इसमें सफेद रंग किया जाता है. यह केवल दीपावली से 5 दिन पहले ही देखने को मिलती है.
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नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रही परंपरा : उन्होंने बताया कि अब कुछ परिवार ही हठालडी या हठडी बना रहे हैं. एकल परिवार के कारण अब हठालडी या हठडी की परंपरा नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रही है. काम में व्यस्तता के कारण भी लोग इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं. हालांकि, आज भी ज्यादातर सिंधी समाज के लोगों में भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा हठालडी या हठडी में ही होती है. लालवानी बताते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले सिंध पाकिस्तान में रहने वाले सिंधी समाज के लोग दीपावली पर हठालडी या हठडी में माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा करते थे. मिट्टी को पवित्र माना जाता है, इसलिए हठालडी या हठडी भी मिट्टी और गोबर की ही बनती है.
हठडी में माता लक्ष्मी और श्री गणेश का होता है पूजन : उन्होंने बताया कि सिंधी परिवारों में प्रत्येक सदस्य के लिए एक-एक हठालडी या हठडी पूजा स्थल पर रखी जाती है. कुछ लोग सामूहिक रूप से भी इसको पूजा स्थल पर रख पूजते हैं. दीपावली से अगले तीन दिन तक हठालडी या हठडी में रखे माता लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन होता है. तीन दिन बाद गमले या किसी खेत में हठालडी या हठडी को ठंडा (विसर्जन) किया जाता है. यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है.
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रमेश लालवानी ने यह भी बताया कि कई लोग मिट्टी की जगह स्थाई रूप से स्टील से बनी हठालडी या हठडी का प्रयोग पूजन के लिए कर रहे हैं. इनमें ज्यादातर लोग नौकरी पेशा या व्यापारी हैं, जिनको समय नहीं मिलता है. हठालडी या हठडी का पौराणिक महत्व मिट्टी से है. पूजन के दौरान मीठे दूध में चांदी का सिक्का रखा जाता है. पूजन के बाद मीठे दूध में डूबे चांदी के सिक्के को घर की बुजुर्ग महिलाएं परिवार के सभी सदस्यों के दातों पर लगाती हैं. मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा परिवार के सभी सदस्यों पर बनी रहेगी और उनका जीवन खुशहाल और समृद्ध बनेगा.
सिंध से आई परंपरा को जीवंत रखें है सिंधी समाज : सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश मंशानी ने बताया कि मिट्टी से बनी घर नुमा आकार लिए यह हठालडी या हठडी है. पिछले 40 बरस से उनके घर में हर दिवाली पर इसमें पूजन होते देख रहे हैं. हर वर्ष दीपावली पर घर में नई हठालडी या हठडी लेकर जाते हैं. मंशानी ने बताया कि माता लक्ष्मी और श्री गणेश को इसमें विराजमान करते हैं. इसके चारों ओर सिक्के लगाते हैं. साथ ही पूजा स्थल या घर के बाहर दरवाजे के ऊपर 'दिहारी माता भली करें आई' लिखते हैं और पूजन के बाद अरदास के साथ यही बोलकर माता लक्ष्मी से परिवार में खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं. तीन दिन तक घर में पूजन होता है. इस दौरान सुबह शाम आरती करते हैं. तीन दिन तक लगातार घी का दीपक भी जलता है. वहीं, सिंधी परंपरा के अनुसार पारंपरिक भोग 'लाई' भी अर्पित की जाती है.
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दिवाली में लक्ष्मी पूजन में लगता है पारंपरिक व्यंजन लाई का भोग : पड़ाव क्षेत्र में जनता मार्केट संगठन के अध्यक्ष अनिल नानकानी बताते हैं कि पाकिस्तान से विभाजन के बाद भारत आए सिंधी समाज के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी पौराणिक परंपरा और संस्कृति अगली पीढ़ी तक पहुंचे और यह क्रम अनवरत जारी रहे. सिंधी परंपरा में दीपावली पर हठालडी या हठडी का विशेष महत्व है. पाकिस्तान में सिंधी समाज दीपावली पर लक्ष्मी पूजन हठालडी या हठडी पर करता था, विभाजन के बाद जब सिंधी समाज के लोग भारत आ गए तब भी उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति को नहीं छोड़ा. ज्यादातर सिंधी परिवारों में हठालडी या हठडी पर ही पूजन होता है. दीपक को भी हठडी पर ही रखा जाता है, जो लगातार तीन दिन तक प्रज्वलित होता है. तीन दिन बाद गमले में पानी रख विसर्जन करते हैं.
दीपावली पर लाई व्यंजन का लगता है माता लक्ष्मी को भोग : रमेश लालवानी बताते हैं कि लाई का मतलब नया से है. लाई व्यंजन गुड़ या शक्कर से बनता है. लाई बाजरा, चावल, चना, मूंगफली, राजगिरा, आदि से बनता है, जो अलग-अलग होता है. पूजन में भोग अन्य मिठाइयों के साथ लाई का होना आवश्यक है. अजमेर में सिंधी मिठाइयों की अलग से दुकानें हैं, जहां सिंधी परंपरा के अनुसार ही व्यंजन बनते हैं. दीपावली पर लाई व्यंजन का विशेष महत्व है. भोग लगाने के बाद सभी परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में लाई ही दी जाती है. दीपावली पर लाई की बिक्री भी काफी होती है. अब सिंधी ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग भी इसे पसंद करने लगे हैं.
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लाई के कारोबार से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए विजय लालवानी बताते हैं कि भारत आने से पहले उनके पूर्वज पाकिस्तान के सिंध में लाई का कारोबार करते थे. जौ, ज्वार, चावल, बाजरा, तिल, फीके सेव, चने, नारियल, बादाम, काजू, पिस्ता, राजगिरा, मूंगफली आदि 20 से 25 प्रकार की लाई वे बनाते हैं. अजमेर में 10 से अधिक रेहड़ी हैं, जहां पर लाई मिलती है. इनका स्वाद आज भी पारंपरिक है. दीपावली के 15 दिन पहले से इन्हें बनाना शुरू किया जाता है, जो सर्दी तक चलती है. हवा और नमी से बचाने के लिए लाई को थैलियों में रखा जाता है. अलग-अलग लाई की अलग-अलग कीमत है. लोग अपनी क्षमता के अनुसार लाई खरीदते हैं. ज्यादातर ग्राहक सिंधी समाज के ही होते हैं.