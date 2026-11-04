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Diwali 2026 : मिट्टी की हठडी में भगवान लक्ष्मी-गणेश को विराजमान कर पूजते हैं सिंधी समाज, लगाते हैं लाई का भोग

सिंधी समाज की अनूठी परंपरा ( ETV Bharat GFX )

अजमेर : अजमेर में हर जाति और समाज के लोग सौहार्द के साथ रहते हैं. इनमें बड़ी संख्या सिंधी समाज के लोगों की भी है. भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग यहां आकर बस गए. विभाजन की विभीषिका को झेलकर यहां आए सिंधी समाज ने अपनी परंपरा और संस्कृति को हमेशा अपनी आस्था और पहचान के रूप में जीवंत रखा है. दीपावली का त्योहार भी इनमें से एक है. सिंधी समाज के लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली का त्योहार सिंधी परंपरा के अनुसार मनाते हैं. हठालडी या हठडी में माता लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन करने के साथ लाई का भोग लगाकर सिंधी समाज के लोग माता लक्ष्मी से 'दिहारी माता भली करें आई' कह कर अपने परिवार में खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं.