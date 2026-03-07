ETV Bharat / state

​अजमेर में उमड़ेगी आस्था: 11 मार्च से दो दिवसीय शीतला माता मेला, 10 मार्च को घरों में बनेगा रांदा-पुआ

​अजमेर में उमड़ेगी आस्था ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

​अजमेर : जिले में आस्था और परंपरा का प्रतीक 'शीतला माता मेला' 11 और 12 मार्च को आयोजित होने जा रहा है. दो दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के पहले दिन 'बड़ी माता' और दूसरे दिन 'बोदरी माता' की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने मेले की तैयारियां तेज कर दी हैं. मंदिर को आकर्षक रोशनी और रंगों से सजाया जा रहा है. ​अनोखी परंपरा और अटूट विश्वास : इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि एक सदी से भी अधिक पुराने इस मंदिर की सेवा कुम्हार समाज के पुजारी करते आ रहे हैं. वर्तमान पुजारी इंद्र चंद प्रजापति ने बताया कि मंदिर की परंपरा के अनुसार, सबसे पहले अजमेर के 'लोढ़ा परिवार' द्वारा माता को भोग लगाया जाएगा. इसके बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए पूजा शुरू होगी. मंदिर के पुजारी इंद्र चंद प्रजापति ने बताया कि मंदिर के भीतरी प्रांगण में सजावट होगी. वही मंदिर प्रांगण के बाहरी क्षेत्र में भजन संध्या होगी. मंगलवार रात 12 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाएंगी, जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्ट करने की योजना बनाई है.