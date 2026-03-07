अजमेर में उमड़ेगी आस्था: 11 मार्च से दो दिवसीय शीतला माता मेला, 10 मार्च को घरों में बनेगा रांदा-पुआ
लोढ़ा परिवार के भोग के बाद शुरू होने वाले इस मेले में बीमारियों से मुक्ति के लिए पवित्र जल की विशेष मान्यता है.
Published : March 7, 2026 at 1:43 PM IST
अजमेर : जिले में आस्था और परंपरा का प्रतीक 'शीतला माता मेला' 11 और 12 मार्च को आयोजित होने जा रहा है. दो दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के पहले दिन 'बड़ी माता' और दूसरे दिन 'बोदरी माता' की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने मेले की तैयारियां तेज कर दी हैं. मंदिर को आकर्षक रोशनी और रंगों से सजाया जा रहा है.
अनोखी परंपरा और अटूट विश्वास : इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि एक सदी से भी अधिक पुराने इस मंदिर की सेवा कुम्हार समाज के पुजारी करते आ रहे हैं. वर्तमान पुजारी इंद्र चंद प्रजापति ने बताया कि मंदिर की परंपरा के अनुसार, सबसे पहले अजमेर के 'लोढ़ा परिवार' द्वारा माता को भोग लगाया जाएगा. इसके बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए पूजा शुरू होगी. मंदिर के पुजारी इंद्र चंद प्रजापति ने बताया कि मंदिर के भीतरी प्रांगण में सजावट होगी. वही मंदिर प्रांगण के बाहरी क्षेत्र में भजन संध्या होगी. मंगलवार रात 12 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाएंगी, जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्ट करने की योजना बनाई है.
जल का चमत्कारी महत्व : मंदिर के पुजारी इंदर चंद प्रजापति बताते हैं कि शीतला माता की प्रतिमा पर चढ़ा हुआ जल को पवित्र माना जाता है. शीतला माता की प्रतिमा पर चढ़े हुए जल को श्रद्धालु बर्तन में भरकर अपने साथ ले जाते है. कहा जाता है कि इस जल के सेवन से चेचक और बुखार (ज्वर) जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं. वहीं कई लोग जल को अपने घर और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी छिड़कते है ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और सुख-समृद्धि का वास हो.
पंडित प्रकाश चंद शर्मा के अनुसार हालांकि 10 मार्च को सप्तमी है, लेकिन 'लोकाचार' के अनुसार रविवार, मंगलवार और शनिवार को शीतला पूजन वर्जित माना जाता है. शीतला माता 'शीतलता' की प्रतीक हैं, इसलिए उनकी पूजा ठंडे वार (बुधवार) को की जाएगी. 10 मार्च को महिलाएं घरों में 'रांदा पोआ' (ठंडा भोजन बनाना) करेंगी और 11 मार्च को बासोड़ा पूजन होगा.