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छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, शिक्षक गिरफ्तार, कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई. कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा. दूसरे आरोपी की तलाश जारी...

Ajmer Harassment Case
अजमेर संयुक्त निदेशक कार्यालय (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 1:11 PM IST

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अजमेर: सरकारी स्कूल में दो छात्राओं के साथ अश्लील मोबाइल चैट करने और छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. इस मामले में एक अन्य शिक्षक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

प्रकरण में जांच अधिकारी गोमाराम ने बताया कि सरकारी स्कूल की दो छात्राओं के साथ उसी स्कूल के दो शिक्षकों ने मोबाइल पर अश्लील चैट और छेड़छाड़ की थी. छात्राओं ने दोनों शिक्षकों की करतूत अपने परिजनों को बताई. इसके बाद परिजनों ने 24 जुलाई को स्कूल की प्राचार्य को उनकी बेटियों के साथ हो रही घटना के बारे में बताया, साथ ही संबंधित थाने में परिजनों ने मुकदमा भी दोनों शिक्षकों के खिलाफ दर्ज करवाया था. मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई. उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की गई है. फिलहाल, प्रकरण में फरार दूसरे आरोपी की तलाश जारी है.

पढ़ें : जोधपुर: 15 दिनों से रात के समय छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पकड़ा

यह था मामला : 24 जुलाई को परिजनों के साथ दो छात्राएं सरकारी स्कूल पहुंचीं, जहां परिजनों ने स्कूल के ही दो शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए. परिजनों का कहना था कि स्कूल में पढ़ने वाली उनकी बेटियों ने उन्हें बताया कि स्कूल के एक शारीरिक शिक्षक और एक अन्य शिक्षक उनकी बेटियों के मोबाइल पर अश्लील चैट करते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ भी करते हैं. परिजनों का यह भी आरोप था कि छात्राओं ने प्राचार्य को मामले की जानकारी दी थी, लेकिन प्राचार्य ने मामले को दबाने के लिए दोनों छात्राओं को डांट कर रवाना कर दिया था.

परिजनों ने बताया कि स्कूल में विरोध करने के बाद प्राचार्य ने छात्राओं और दोनों शिक्षकों के मोबाइल की जांच की तो मामला सामने आ गया. प्राचार्य ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रकरण बनाकर भेज दिया. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त निदेशक को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी. जिसके बाद संयुक्त निदेशक महावीर प्रसाद शर्मा ने शारीरिक शिक्षक और अन्य शिक्षक को निलंबित कर दिया था. इस प्रकरण में दबाव बनाने वाली महिला प्राचार्या को भी लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया था.

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