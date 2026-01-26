ETV Bharat / state

SPCGC Ajmer : प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल के बयान पर विवाद, पाकिस्तान को बताया हिंदुस्तान का बड़ा भाई

प्राचार्य बेहरवाल ने यह बयान ब्यावर जिले के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में हुए राजस्थान सोशियोलॉजी संगठन की 31वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में संबोधन के दौरान दिया. यह कॉन्फ्रेंस 23 और 24 जनवरी को आयोजित की गई थी. वहीं, 24 जनवरी को प्राचार्य मनोज बेहरवाल ने यह बयान दिया.

अजमेर: सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बेहरवाल का बयान विवाद बन गया है. बेहरवाल ने अपने बयान में पाकिस्तान को हिंदुस्तान का बड़ा भाई बताया है. उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को दुनिया के राजनीतिक पटल पर एक देश का नाम आया, वह पाकिस्तान था. वहीं, 15 अगस्त 1947 की सुबह 10 से साढ़े दस बजे भारत उदय हुआ. पाकिस्तान 12 घंटे हमसे बड़ा है और हमारा बड़ा भाई है.

ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में राजस्थान सोशियोलॉजी संगठन की 31वीं इंटरनेशनल कांफ्रेंस में तीन देशों और सात राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था. 24 जनवरी को अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बेहरवाल ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और वहां अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान ने पहले घुटी पी, उसके गीत गाए गए, उसे नहलाया गया और उसका सब कुछ करा गया. भारत बाद में अस्तित्व में आया.

अपने संबोधन में प्राचार्य बेहरवाल ने कहा कि 4-5 साल तक पाकिस्तान चला. इसके बाद वह इस्लामी राष्ट्रीय घोषित हो गया. पाकिस्तान को लगा कि इससे वह बहुत कुछ हासिल कर लेगा. बाद में भारत ने उसे 45 करोड़ रुपये दिए, ताकि वह अपनी जिंदगी जी सके. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने उन पैसों को आतंकवाद पर सट्टा लगाने में बर्बाद कर दिया. अपने संबोधन में प्राचार्य बेहरवाल ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारतीय राजनीति और भारत के समाज के बीच भारतीय ज्ञान परंपरा का कनेक्शन पहली बार हुआ है. इससे पहले राजनीति भारत के समाज को तोड़ने का काम करती थी, जिससे समाज परेशान था और यह नहीं जानता था कि अब क्या करना है.

यूथ कांग्रेस ने बनाया मुद्दा : यूथ कांग्रेस ने प्राचार्य मनोज बेहरवाल के पाकिस्तान बड़ा भाई के बयान को मुद्दा बना लिया है. यूथ कांग्रेस रणनीति के अनुसार मुद्दे को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में जुटी हुई है. यूथ कांग्रेस के अजमेर जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि 12 हजार विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी उन पर है. प्राचार्य का बयान पाकिस्तान बड़ा भाई है, यह विद्यालय के विद्यार्थियों की सोच और देश की प्राथमिकताओं पर सीधा प्रहार है. प्राचार्य अपने पद की गरिमा नहीं समझ सकते वह विद्यार्थियों को सही दिशा कैसे दे सकते हैं? इस गंभीर मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस कार्य के विवादित बयान के खिलाफ मंगलवार को विरोध-प्रदर्शन करेगी.