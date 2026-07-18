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अजमेर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक: चेतन डूडी बोले- भाजपा सरकार पंचायत-निकाय चुनाव से डर रही है

बैठक में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हुए ( ETV Bharat Ajmer )