अजमेर को मिली तीन नई साप्ताहिक ट्रेनों की सौगात, लीलण एक्सप्रेस का संचालन फिर शुरू
रेल यात्रियों की लगातार मांग को देखते हुए आसलपुर-जोबनेर स्टेशन पर लीलण एक्सप्रेस ट्रेन को प्रायोगिक ठहराव देने का निर्णय लिया है.
Published : May 16, 2026 at 9:00 PM IST
अजमेर: अजमेर रेलवे स्टेशन से तीन नई नियमित साप्ताहिक ट्रेनों का शुभारंभ शनिवार को किया गया. इनमें से एक अजमेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वहीं कनकपुरा यार्ड में चल रहे तकनीकी कार्य पूरे होने के बाद जैसलमेर-जयपुर-जैसलमेर लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शनिवार से दोबारा सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया.
हरी झंडी दिखा किया रवाना: अजमेर को मिली तीन नई साप्ताहिक ट्रेनों का संचालन शनिवार से शुरू हो गया. तीन नई साप्ताहिक ट्रेनों में गाड़ी संख्या 09621/09622 अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 09625/09626 अजमेर-दौन्द साप्ताहिक एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 09653/09654 अजमेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस है. भागीरथ चौधरी बिना एस्कॉर्ट गाड़ी के अपनी सरकारी गाड़ी से रेलवे स्टेशन पहुंचे और गाड़ी संख्या 09653 अजमेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे पहले विधिवत पूजा अर्चना भी की गई. ट्रेन के लोको पायलट को माला पहनाकर सम्मानित किया गया.
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एस्कॉर्ट गाड़ियां हटवाई: इस दौरान मीडिया से बातचीत में चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो. वर्ष 2014 के बाद रेलवे में जो प्रगति हुई है, वह देश की जनता के सामने है. अजमेर से नई साप्ताहिक तीनों ट्रेन आमजन, व्यापारी, मजदूर, श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा होगी. चौधरी ने कहा कि ईरान के साथ इजराइल–अमेरिका और रूस व यूक्रेन के बीच जंग चल रही है. इन युद्धों के कारण पूरे विश्व में ईंधन की कमी आ गई है. 85 फीसदी ईंधन भारत बाहर से आयात करता है, जिस पर हमारी विदेशी मुद्रा लगती है. पीएम मोदी ने जरूरत के अनुसार ही ईंधन का उपयोग करने की अपील की है. उन्होंने अपील की है कि लोकल फॉर वोकल की ओर हम जाएं. चौधरी ने बताया कि उन्होंने खुद प्रोटोकॉल में लगने वाली एस्कॉर्ट गाड़ियां हटवा ली हैं. रात्रि चौपाल के बाद वे बिना एस्कॉर्ट के ही अपने सरकारी वाहन से जयपुर जाएंगे.
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लीलण एक्सप्रेस का संचालन फिर शुरू: जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि जयपुर के निकट कनकपुरा यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते 4 से 15 मई तक ट्रेन संख्या 12467/12468 लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन फुलेरा-जयपुर रेलखंड पर आंशिक रूप से प्रभावित रहा था. इस दौरान कुल 9 ट्रिप प्रभावित हुई थीं. अब कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रेन का नियमित संचालन फिर से बहाल कर दिया गया है. रेल यात्रियों की लगातार मांग को देखते हुए आसलपुर-जोबनेर स्टेशन पर इस ट्रेन को प्रायोगिक ठहराव देने का निर्णय लिया है. नए स्टॉपेज से आसलपुर, जोबनेर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जयपुर और जैसलमेर के बीच सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
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ये है समय सारणी: रेलवे द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार ट्रेन संख्या 12467 जैसलमेर-जयपुर लीलण सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20 मई से दोपहर 12:25 बजे आसलपुर-जोबनेर स्टेशन पहुंचेगी. दो मिनट के ठहराव के बाद 12:27 बजे रवाना होगी. वहीं ट्रेन संख्या 12468 जयपुर-जैसलमेर लीलण सुपरफास्ट 19 मई से शाम 5:02 बजे स्टेशन पहुंचेगी और 5:04 बजे प्रस्थान करेगी. वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल में डबल लाइन कमीशनिंग कार्य के चलते ट्रेन संख्या 15624 कामाख्या-भगत की कोठी एक्सप्रेस एक ट्रिप परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी. मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार 12 जून को कामाख्या से रवाना होने वाली यह ट्रेन ठाकुरगंज-पवाखाली-ठाकुरगंज मार्ग से चलाई जाएगी. इस दौरान ट्रेन का ठहराव पुरैना और ठाकुरगंज स्टेशनों पर रहेगा, जबकि किशनगंज और सोनैली स्टेशन पर यह ट्रेन नहीं जाएगी.