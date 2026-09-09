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12 साल में एक बार निकलने वाली राजराजेश्वरी नंदा देवी यात्रा पहुंची पुष्कर, लोगों ने किया स्वागत

मान्यता है कि इस यात्रा के जरिए उत्तराखंड के लोग अपनी बेटी पार्वती को ससुराल के लिए विदा करते हैं.

Rajrajeshwari Nanda Devi Yatra reaches Pushkar.
राजराजेश्वरी नंदा देवी का लोगों ने किया स्वागत (ETV Bharat Pushkar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 7:58 PM IST

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अजमेर: उत्तराखंड में हर 12 साल में एक बार निकलने वाली राजराजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा बुधवार को विभिन्न राज्यों से होते हुए तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची. जहां पुष्कर में रह रहे उत्तराखंड के मूल निवासियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और माता की शोभा यात्रा निकाली.

पुष्कर में उत्तरांचल धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. एस.एस. तड़ागी ने बताया कि राजराजेश्वरी माता नंदा भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती हैं, जिन्हें उत्तराखंड की बेटी माना जाता है. यह यात्रा विभिन्न प्रदेशों से होते हुए पुष्कर पहुंची है और यहां से हरिद्वार-ऋषिकेश होते हुए वापस उत्तराखंड के कुरूड़ गांव जाएगी, जहां यात्रा का समापन होगा.

राजराजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची (ETV Bharat Pushkar)

12 साल में एक बार ही निकलती है बड़ी राजराजेश्वरी यात्रा: उन्होंने बताया कि नंदा देवी की छोटी शोभायात्रा हर साल निकलती है, लेकिन बड़ी राजराजेश्वरी यात्रा 12 साल में एक बार ही निकलती है, जैसे 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है. मान्यता है कि इस यात्रा के जरिए उत्तराखंड के लोग अपनी बेटी पार्वती को ससुराल के लिए विदा करते हैं. डॉ. तड़ागी ने बताया कि इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के अलग-अलग राज्यों में बसे उत्तराखंड के लोगों को अपनी संस्कृति, धर्म और परंपरा से जोड़े रखना है.

Pilgrimage of Rajrajeshwari Nanda Devi
राजराजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची (ETV Bharat Pushkar)

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अपनी संस्कृति से जोड़े रखना शोभा यात्रा का मकसद: डॉ. तड़ागी ने बताया कि राजराजेश्वरी माता नंदा देवी की शोभा यात्रा का उद्देश्य यह भी है कि अलग-अलग राज्यों में उत्तराखंड के मूल निवासी रहते हैं, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को मानते हैं. यह शोभा यात्रा उत्तराखंड की धर्म-संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई है, लिहाजा लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए यह शोभायात्रा विभिन्न प्रदेशों से होते हुए वापस उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित कुरूड़ पहुंच कर संपन्न होती है.

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