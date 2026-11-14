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Pushkar Mela 2026 : ऊंट की आवक हुई कम, खरीद पर पड़ा असर, ऊंट पालक बोले- बोहनी तक नहीं हुई

ऊंट की आवक हुई कम. ( ETV Bharat gfx )

अजमेर: विश्व विख्यात पुष्कर पशु मेला अनौपचारिक रूप से शुरू हो चुका है. शुरुआती दौर में ही इस बार मेले में ऊंटों की संख्या कम नजर आ रही है. खास बात यह है कि जो ऊंट पालक मेले में आए हैं, उनके ऊंट बिक नहीं रहे हैं. मेले में ऊंटों की तरह ऊंट के खरीदार भी कम आए हैं. पुष्कर के मिट्टी के दडो में अभी तक केवल 661 ऊंट ही आए हैं, जबकि यह संख्या गत वर्ष की तुलना में काफी कम है, जो मेले की रौनक और पर्यटन को प्रभावित करेंगे.

विश्व विख्यात श्री पुष्कर मेले में ऊंट मुख्य आकर्षण रहा है. 2003 से पहले पुष्कर आने वाले ऊंटों की संख्या 16 हजार से अधिक हुआ करती थी. विगत दो दशकों में मेले से ऊंट ऐसे गायब हुए कि गत वर्ष ऊंटों की संख्या महज 1 हजार 315 ही रह गई. जबकि इस बार हजारों से ऊंटों की संख्या अब सैकड़ों पर आ गई है. जबकि ऊंटों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था.