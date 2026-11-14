Pushkar Mela 2026 : ऊंट की आवक हुई कम, खरीद पर पड़ा असर, ऊंट पालक बोले- बोहनी तक नहीं हुई
पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होने से मेले में ऊंटों की आवक हुई कम. ऊंट पालकों की बढ़ी चिंताएं. प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...
Published : November 14, 2026 at 12:39 PM IST
अजमेर: विश्व विख्यात पुष्कर पशु मेला अनौपचारिक रूप से शुरू हो चुका है. शुरुआती दौर में ही इस बार मेले में ऊंटों की संख्या कम नजर आ रही है. खास बात यह है कि जो ऊंट पालक मेले में आए हैं, उनके ऊंट बिक नहीं रहे हैं. मेले में ऊंटों की तरह ऊंट के खरीदार भी कम आए हैं. पुष्कर के मिट्टी के दडो में अभी तक केवल 661 ऊंट ही आए हैं, जबकि यह संख्या गत वर्ष की तुलना में काफी कम है, जो मेले की रौनक और पर्यटन को प्रभावित करेंगे.
विश्व विख्यात श्री पुष्कर मेले में ऊंट मुख्य आकर्षण रहा है. 2003 से पहले पुष्कर आने वाले ऊंटों की संख्या 16 हजार से अधिक हुआ करती थी. विगत दो दशकों में मेले से ऊंट ऐसे गायब हुए कि गत वर्ष ऊंटों की संख्या महज 1 हजार 315 ही रह गई. जबकि इस बार हजारों से ऊंटों की संख्या अब सैकड़ों पर आ गई है. जबकि ऊंटों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था.
बावजूद इसके, पुष्कर मेले में ऊंट की संख्या नहीं बढ़ी. राज्य सरकार ने ऊंट की खरीद और परिवहन को लेकर भी नियमों में शिथिलता दी, जिसमें ऊंटों को कृषि कार्य से खरीद कर राज्य से बाहर ले जाने की भी अनुमति दे दी, तब भी पुष्कर पशु मेले की शान ऊंट की संख्या नहीं बढ़ पाई. पुष्कर मेले में आने वाले कई ऊंट पालक अपने ऊंटों के साथ दड़ों में 12 दिन पहले से डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन किसी की बोहनी तक नहीं हुई है.
ऊंट की कीमत में तेजी, मारवाड़ी ऊंट खरीदार की पहली पसंद : पुष्कर पशु मेले में ऊंटों की प्रसिद्ध नस्ल जालोरी, बीकानेरी, बाड़मेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी आदि बिकने के लिए तैयार है. कई ऊंट पालक गंगानगर, नागौर, झुंझुनूं, चूरू, बाड़मेर, अजमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर आदि क्षेत्रों से आए है. कोई 30 तो कोई 50 से अधिक ऊंट लेकर मेले में बेचने के लिए पहुंचा है, लेकिन ऊंट की बिक्री नहीं होने से अब ऊंट पलक परेशान हैं.
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दरअसल, ऊंट पालक एक से डेढ़ माह पहले ऊंटों का काफिला लेकर अपने गंतव्य स्थान से पुष्कर के लिए पैदल निकलते हैं. मार्ग में होने वाले खर्चे के अलावा मेले में भी खाने-पीने का खर्चा उनका होता है. ऊंट भी बिकने से अब उनकी जेब खाली होने लगी है. ऊंटों के खरीदार कैलाश फागी से ऊंट खरीदने पुष्कर आए हैं. कैलाश ऊंट भी पालते हैं. उन्होंने बताया कि मेले में ऊंटों की सभी नस्ल मिल रही है, लेकिन इस बार ऊंट कम आने से दाम ज्यादा है. मारवाड़ी ऊंट की डिमांड ज्यादा रहती है. उन्होंने बताया कि मारवाड़ी नस्ल का ऊंट 30 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की कीमत है. उन्होंने बताया कि ऊंट के दामों में इस बार काफी वृद्धि हुई है. शुरुआती दौर में ऊंट कम हैं, आगे मेला और भी बाकी है. संभावित मेले में और भी आ सकते हैं.
गंगानगर से आए ऊंट पालक मनीराम बताते हैं कि उनके पास सांचौर, बाड़मेर और जैसलमेर नस्ल के ऊंट हैं. 12 दिन पहले पुष्कर आ गए थे. उन्होंने बताया कि 13 वर्षों से वे ऊंट बेचने मेले में आ रहे हैं. मेले में पहले से काफी फर्क पड़ गया है. ऊंट की डिमांड कम हो गई है. पहले मेले में काफी ऊंट बिका करते थे. उन्होंने बताया कि पहले मेला मैदान पास में था, अब दूर होने से खाने-पीने का समान लेने दूर जाना पड़ता है. मनीराम ने बताया कि संचोरी नस्ल के ऊंट का मुंह आगे से तीखा होता है और कान सीधे मारवाड़ी घोड़े की तरह खड़े होते हैं.
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जबकि बीकानेरी ऊंट के कान चौड़े होते हैं. वहीं, जालोरी ऊंट कद-काठी से हृष्ट पुष्ट होता और उसका मुंह भी बड़ा और मोटा होता है. उन्होंने बताया कि 30 से एक लाख तक का भाव ऊंट का है. वहीं, कमजोर ऊंट के भाव 15 से 20 हजार भी हैं. मेले में ऊंटों के पानी पीने लाइट की व्यवस्था अच्छी है. पहले ऊंट काफी आया करते थे, लेकिन अब काफी कम हो गए हैं.
12 दिन से बोहनी भी नहीं हुई : ऊंट पालक ओमप्रकाश ने बताया कि 40 वर्षों से अधिक समय से वह पुष्कर मेले में ऊंट बचने के लिए श्रीगंगानगर आते रहे हैं. उन्होंने बताया कि संचोरी नस्ल के ऊंट को भी काफी पसंद किया जाता है, वे देखने में सुंदर और मजबूत कद काठी के होते हैं. उन्होंने बताया कि दीपावली से पहले वह परिवार के साथ अपने ऊंट लेकर यहां आए थे. 12 दिन पुष्कर में हो गए, लेकिन एक भी ऊंट नहीं बिका है. खरीदार भी नहीं आ रहे हैं. वह नहीं जानते हैं कि इसका कारण क्या है.
ऊंटों को खिलाने के लिए चारा भी काफी महंगा पड़ रहा है. एक हजार क्विंटल चारा मिल रहा है. गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है. ओम प्रकाश बताते हैं कि पहले ऊंट की आवक ज्यादा थी तो उसके दाम भी कम थे, लेकिन अब ऊंट की आवक कम हो गई है तो दम भी बढ़ गए हैं. ऊंट पहले काफी बिकते थे, लेकिन अब उनकी बिक्री भी कम हो गई है. ऊंटों को पालने के लिए चारा काफी महंगा हो गया है. वही खेती के लिए संसाधन भी काफी बढ़ गए. इसलिए ऊंट कम हो रहे हैं. मेले से उम्मीद है इसलिए डेरा लगाकर बैठे है कि आज नहीं तो कल ऊंट बिकेंगे.
पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होने का असर ऊंटों की आवक पर पड़ेगा : पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर पशु मेला 2026 की विधिवत शुरुआत 17 नवंबर से होगी. मेले की अनौपचारिक शुरुआत दिवाली के अगले दिन से हो चुकी है. मेले में पशुपालकों का आना लगा हुआ है. मेले में अभी तक 661 ऊंट आ चुके हैं. उम्मीद है कि पशुओं की संख्या में और भी इजाफा होगा.
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डॉ. परिहार ने बताया कि पूर्व में ऊंटों की खरीद और उनके राज्य से बाहर जाने को लेकर सख्त नियम थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनमें शिथिलता दी है. ऊंटों की आवक कम होने के पीछे कारण बाते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश काफी कम हुई है. खासतौर से जालौर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में बारिश कम हुई है. वहां से आने वाले पशुपालकों को लग रहा है कि मेले में यदि आएंगे तो पशुओं को क्या खिलाएंगे ? बारिश की कमी का प्रभाव ऊंटों की आवक पर काफी रहेगा. पशुपालकों से बातचीत की तो सामने आया कि खरीदार भी कम आ रहे हैं और अभी तक एक भी ऊंट की बिक्री नहीं हुई है.
खरीदार भी बारिश की कमी के कारण ऊंट खरीदने में झिझक रहे हैं. उन्होंने बताया कि ऊंट बेचने वाले और खरीदने वाले के साथ-साथ लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए भी काम करने की जरूरत है. इसके लिए ऊंटों के उत्पादों को बढ़ावा देना होगा. यही वजह है कि मेले में ऊंटनी के दूध निकालने की प्रतियोगिता पहली बार रखी गई है. आने वाले समय में ऊंटनी के दूध और अन्य उत्पादों की स्टॉल तक लगाने का भी प्रयास करेंगे. इससे ऊंट पालकों को आय हो सकेगा.