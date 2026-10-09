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अजमेर के निजी स्कूल की मेस में मिली खामियां, बिना एक्सपायरी डेट का सामान मिला, कपड़े धोने के पाउडर से धुल रहे थे बच्चों के बर्तन

स्कूल की मेस में मिली खामियां ( Etv Bharat Ajmer )

अजमेर: जिला खाद्य सुरक्षा विभाग को निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठित निजी स्कूल की मेस में कई अनियमितताएं मिली हैं. विभाग की टीम ने शुक्रवार को हॉस्टल की मेस का औचक निरीक्षण किया, जांच के दौरान नारियल पाउडर और नमकीन के पैकेटों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं मिली. वहीं, मेस में बर्तनों की सफाई कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट पाउडर से की जा रही थी.

डिटर्जेंट पाउडर से धुल रहे थे बर्तन: जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया- अतिरिक्त मुख्य सचिव गायत्री राठौड़ और आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान अविचल चतुर्वेदी के निर्देश पर 'सही खान-पान स्वस्थ राजस्थान' अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने जयपुर हाईवे पर निजी स्कूल के हॉस्टल मेस का निरीक्षण किया. निरीक्षण में मुख्य रूप से बर्तन कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट पाउडर से साफ किए जा रहे थे. टीम ने तुरंत प्रभाव से मौके से डिटर्जेंट पाउडर को हटवाकर डिस्कार्ड करवाया और दूसरा डिश वॉश मंगवाया. साथ ही भविष्य में डिटर्जेंट पाउडर से बर्तन नहीं धोने के लिए पाबंद किया गया.