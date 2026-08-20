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Ajmer Politics: नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को झटका: दो बार महापौर रहे धर्मेंद्र गहलोत ने छोड़ी पार्टी, कहा- देवनानी से लड़ाई जारी रहेगी

अजमेर के दो बार महापौर रहे धर्मेंद्र गहलोत ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है. अजमेर के दो बार महापौर रहे धर्मेंद्र गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी. गहलोत ने विधायक वासुदेव देवनानी पर विरोधियों को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के समय उनके खिलाफ पुराने दो प्रकरणों में नोटिस भिजवाकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वे झुकेंगे नहीं. भाजपा ने हाल ही में नागौर नगर परिषद चुनाव के लिए गहलोत को प्रभारी नियुक्त किया था. गहलोत ने प्रभारी की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया.उन्होंने कहा, 'मैं आज जो कुछ भी हूं भाजपा की बदौलत हूं और इसका दिल से धन्यवाद करता हूं. भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताया, लेकिन मैं प्रभारी का दायित्व नहीं संभाल पाऊंगा.' धर्मेंद्र गहलोत , पूर्व मेयर, अजमेर नगर निगम. (ETV Bharat Ajmer)