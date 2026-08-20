Ajmer Politics: नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को झटका: दो बार महापौर रहे धर्मेंद्र गहलोत ने छोड़ी पार्टी, कहा- देवनानी से लड़ाई जारी रहेगी
धर्मेंद्र ने भाजपा नेता रहे दिवंगत वीरकुमार को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि वे किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे.
Published : August 20, 2026 at 5:36 PM IST
अजमेर: नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है. अजमेर के दो बार महापौर रहे धर्मेंद्र गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी. गहलोत ने विधायक वासुदेव देवनानी पर विरोधियों को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के समय उनके खिलाफ पुराने दो प्रकरणों में नोटिस भिजवाकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वे झुकेंगे नहीं.
भाजपा ने हाल ही में नागौर नगर परिषद चुनाव के लिए गहलोत को प्रभारी नियुक्त किया था. गहलोत ने प्रभारी की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया.उन्होंने कहा, 'मैं आज जो कुछ भी हूं भाजपा की बदौलत हूं और इसका दिल से धन्यवाद करता हूं. भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताया, लेकिन मैं प्रभारी का दायित्व नहीं संभाल पाऊंगा.'
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देवनानी पर दबाव बनाने का आरोप: गहलोत ने कहा कि देवनानी और उनके बीच आपसी मतभेद लंबे समय से चल रहे हैं. इसके चलते स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से उनके खिलाफ दो नोटिस भिजवाए गए हैं. एक प्रकरण उनके कार्यकाल का है और दूसरा 6 साल पहले का. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के समय इस तरह नोटिस दिलवाने का मकसद उन पर दबाव बनाना है, लेकिन वह किसी दबाव में नहीं आएंगे.
वीरकुमार को किया याद: गहलोत ने कहा कि वे अजमेर नगर निकाय के पूर्व अध्यक्ष वीर कुमार के चेले हैं. उन्होंने कहा, ' जिस तरह वीर कुमार किसी के सामने नहीं झुके, वैसे ही मैं भी देवनानी के सामने नहीं झुकूंगा. इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े.' इस घटना के बाद अजमेर में देवनानी और गहलोत के बीच अदावत अब खुलकर सामने आ गई है. गहलोत के भाजपा छोड़ने से नगर निगम चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा नुकसान माना जा रहा है.