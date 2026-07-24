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किसान की मौत का मामला: पत्नी ने खनन कारोबारी प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या

अजमेर: पीसांगन थाना क्षेत्र में नाथूथला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस के अनुसार, किसान की हत्या उसकी पत्नी ने अपने खनन व्यापारी प्रेमी के साथ मिलकर की थी. दोनों ने बाद में इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. किसान की लाश गुरुवार सुबह खेत में मिली थी. इधर, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लेकर परिजन अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हुए. परिजनों की मांग है कि दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव मोर्चरी से उठाया जाएगा.

वृत्ताधिकारी ग्रामीण शमशेर ने बताया कि नाथूथला निवासी मुकेश सिंह रावत का शव गुरुवार सुबह खेत से मिला था. पुलिस को सूचना मिली थी कि मुकेश ने खुदकुशी कर ली. पुलिस पड़ताल में पाया कि मुकेश की हत्या की गई है. मृतक मुकेश रावत की पत्नी और दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया. परिजन पति की हत्या की आरोपी पत्नी के पांच बच्चों के रहने की व्यवस्था और सरकारी योजना के अनुसार मुआवजा देने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे है. इनसे समझाइश की जा रही है. मृतक का पोस्टमार्टम करा रहे हैं.

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आत्महत्या दिखाने की कोशिश: मृतक मुकेश रावत के चाचा रामावतार ने बताया कि मुकेश गांव में खेती करता था. सुबह 6 बजे कॉल आया कि मुकेश ने गुरुवार रात 10 बजे खुदकुशी कर ली. परिजन खेत पहुंचे तो मुकेश मृत मिला. परिजन मुकेश को लेकर पीसांगन पहुंचे, जहां मामले को संदिग्ध मानते हुए मुकेश और परिजनों को चिकित्सकों ने अजमेर भेज दिया. अजमेर के जेएलएन अस्पताल में मुकेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. शव मोर्चरी में रखवा दिया. पुलिस मुकेश की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक वे शव नहीं उठाएंगे.