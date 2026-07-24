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किसान की मौत का मामला: पत्नी ने खनन कारोबारी प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या

पत्नी एवं प्रेमी ने किसान की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में हत्या का खुलासा.

Family members and villagers gathered outside the mortuary of JNN Hospital in Ajmer.
अजमेर के जेएनएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र परिजन एवं ग्रामीण (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 3:38 PM IST

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अजमेर: पीसांगन थाना क्षेत्र में नाथूथला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस के अनुसार, किसान की हत्या उसकी पत्नी ने अपने खनन व्यापारी प्रेमी के साथ मिलकर की थी. दोनों ने बाद में इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. किसान की लाश गुरुवार सुबह खेत में मिली थी. इधर, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लेकर परिजन अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्र हुए. परिजनों की मांग है कि दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव मोर्चरी से उठाया जाएगा.

वृत्ताधिकारी ग्रामीण शमशेर ने बताया कि नाथूथला निवासी मुकेश सिंह रावत का शव गुरुवार सुबह खेत से मिला था. पुलिस को सूचना मिली थी कि मुकेश ने खुदकुशी कर ली. पुलिस पड़ताल में पाया कि मुकेश की हत्या की गई है. मृतक मुकेश रावत की पत्नी और दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया. परिजन पति की हत्या की आरोपी पत्नी के पांच बच्चों के रहने की व्यवस्था और सरकारी योजना के अनुसार मुआवजा देने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे है. इनसे समझाइश की जा रही है. मृतक का पोस्टमार्टम करा रहे हैं.

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आत्महत्या दिखाने की कोशिश: मृतक मुकेश रावत के चाचा रामावतार ने बताया कि मुकेश गांव में खेती करता था. सुबह 6 बजे कॉल आया कि मुकेश ने गुरुवार रात 10 बजे खुदकुशी कर ली. परिजन खेत पहुंचे तो मुकेश मृत मिला. परिजन मुकेश को लेकर पीसांगन पहुंचे, जहां मामले को संदिग्ध मानते हुए मुकेश और परिजनों को चिकित्सकों ने अजमेर भेज दिया. अजमेर के जेएलएन अस्पताल में मुकेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. शव मोर्चरी में रखवा दिया. पुलिस मुकेश की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक वे शव नहीं उठाएंगे.

Family members and villagers presenting their demands.
अपनी मांगें रखते परिजन और ग्रामीण (ETV Bharat Ajmer)

परिजनों ने लगाया आरोप: मृतक मुकेश के चाचा रामावतार रावत का आरोप है कि मुकेश की पत्नी विमला और खनन कारोबारी गोपाल के बीच गत दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. मुकेश को भी जानकारी थी, लेकिन उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता था. उन्होंने बताया कि 8 दिन पूर्व मुकेश ने पत्नी विमला व प्रेमी गोपाल को आपत्तिजनक हालत में देख लिया. मुकेश को तब धमकी दी गई. उनका आरोप है कि हत्या में विमला और गोपाल के अलावा गोपाल का ड्राइवर और उसका एक साथी मुकेश की हत्या में शामिल है.

Deceased farmer Mukesh Rawat
मृत किसान मुकेश रावत (ETV Bharat Ajmer)

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परिजनों की मांग: मृतक के परिजन सुरेश का आरोप है कि मुकेश की आत्महत्या दिखाने के लिए उसे कुछ खिलाया गया था. मुकेश के चाचा रामावतार ने बताया कि सभी परिजन मांग कर रहे हैं कि हत्या के आरोपी गोपाल की संपत्ति में से मुकेश के पांचों बच्चों के रहने और उनके जीवन यापन का इंतजाम किया जाए.

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MURDER REVEAL DURING INVESTIGATION
DIES UNDER SUSPICIOUS CIRCUMSTANCES
FAMILY REFUSE TO MOVE THE BODY
FARMER MURDERED IN AJMER

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