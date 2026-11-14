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अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपती गिरफ्तार, 2007 में आए थे भारत

अजमेरः अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरगाह क्षेत्र से बांग्लादेशी दंपती को गिरफ्तार किया है. दंपती अपने तीन नाबालिग बच्चों के साथ अवैध रूप से रह रहे थे. सभी को अलवर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए बांग्लादेशी दंपती में 65 वर्षीय माजिद अली और उसकी 55 वर्षीय पत्नी फरजान खान है. दोनों बांग्लादेश के ढाका में मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं. जांगिड़ ने बताया की पड़ताल में सामने आया है कि वर्ष 2007 में दोनों पश्चिम बंगाल के हिली बॉर्डर से भारत की सीमा में घुसे थे.

ट्रेन से आए थे दिल्लीः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि पश्चिम बंगाल से दोनों ट्रेन से दिल्ली आए. दिल्ली से 2009 में दोनों अजमेर गए थे. दोनों से की गई पूछताछ में यह भी सामने आया कि वर्ष 2006 में माजिद अली और फरजान खान का विवाह हुआ था. दिल्ली में दोनों ने 2 साल तक खानाबदोश की तरह समय गुजरा था. उन्होंने बताया कि दोनों के तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे और एक बेटी है. एएसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि दंपती और उनके बच्चों को अलवर के डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है.

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अभी तक कुल 66 बांग्लादेशी हो चुके है दस्तयाब: जांगिड़ ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश और अजमेर रेंज आईजी डॉ रवि एवं एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर अजमेर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है. मुखबिर की सूचना पर अजमेर सीआईडी जोन और अजमेर पुलिस की संयुक्त टीम ने दरगाह क्षेत्र में तलाशी की. इस दौरान बांग्लादेशी दंपती को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि विशेष टास्क फोर्स की यह 28वीं कार्रवाई है. इसमें अभी तक कुल 66 बांग्लादेशियों को दस्तयाब किया जा चुका है.