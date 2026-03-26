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अजमेर में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम गठित, 1090 पर मिलेगी त्वरित सहायता

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान में अजमेर पुलिस बेड़े के नए कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाल ने महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड (महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090) के विशेष टीम गठित की है. साथ ही वाहन भी अजमेर में तैनात किए हैं. एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का मकसद व्यस्तम बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए निगरानी रखेंगे. हेल्पलाइन पर कॉल आते ही टीम सक्रिय होकर पीड़ित तक त्वरित पहुंचेगी और कार्रवाई भी करेगी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड टीम गठित की गई है जो क्षेत्र में तैनात रहेगी. जहां पर बच्चों और महिलाओं का अधिक आना-जाना रहता है, उन स्थानों की निगरानी स्क्वाड टीम करेगी. साथ ही महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 पर सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई भी करेगी. एएसपी जांगिड़ ने बताया कि 1090 हेल्पलाइन पर बच्चें और महिलाएं कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. पढ़ें : सीआईडी का एक्शन: पुष्कर में 2 साल से बिना वीजा के रह रही विदेशी महिला को पकड़ा, होटल मालिक पर मुकदमा