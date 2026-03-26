अजमेर में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम गठित, 1090 पर मिलेगी त्वरित सहायता
महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी करने वालों की अब खैर नहीं. विशेष टीम गठित...
Published : March 26, 2026 at 8:09 PM IST
अजमेर: राजस्थान में अजमेर पुलिस बेड़े के नए कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाल ने महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड (महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090) के विशेष टीम गठित की है. साथ ही वाहन भी अजमेर में तैनात किए हैं. एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का मकसद व्यस्तम बाजार और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए निगरानी रखेंगे. हेल्पलाइन पर कॉल आते ही टीम सक्रिय होकर पीड़ित तक त्वरित पहुंचेगी और कार्रवाई भी करेगी.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड टीम गठित की गई है जो क्षेत्र में तैनात रहेगी. जहां पर बच्चों और महिलाओं का अधिक आना-जाना रहता है, उन स्थानों की निगरानी स्क्वाड टीम करेगी. साथ ही महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 पर सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई भी करेगी. एएसपी जांगिड़ ने बताया कि 1090 हेल्पलाइन पर बच्चें और महिलाएं कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
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पुलिस कप्तान ने दिए यह निर्देश : उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश के अनुसार पुलिस कंट्रोल रूम को 100, 112 और 1090 या सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से मिलने वाली सूचना और शिकायतों को त्वरित एंटी रोमियों स्क्वाड टीम को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ताकि मौके पर पंहुचने और कार्रवाई में समय नहीं लगे.
एंटी रोमियो स्क्वाड टीम में हर शिफ्ट में एक महिला पुलिसकर्मी को रहना अनिवार्य होगा. जिस क्षेत्र से सूचना मिलती है, उस क्षेत्र की पेट्रोलिंग यूनिट के साथ मिलकर स्क्वाड कार्रवाई करेगा. क्षेत्र में नियमित ग्रस्त के साथ-साथ कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स की भी समय-समय पर स्क्वाड टीम जांच करेगी. कार्रवाई की हर रिपोर्ट थाने के रोज नामाचे पर दर्ज होगी और उसे कंट्रोल रूम भेजना अनिवार्य होगा. रिक्वायर्ड की कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर कंट्रोल रूम की ओर से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी. रूट पर गश्त के बाद स्क्वाड की टीम अपने स्थाई लोकेशन पर मौजूद रहेगा.