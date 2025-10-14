ETV Bharat / state

पॉक्सो कोर्ट का फैसला, बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को 20 साल का कारावास

अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

CASE OF SEXUAL EXPLOITATION, SENTENCED A FATHER TO 20 YEARS
पॉक्सो कोर्ट का फैसला. (ETV Bharat ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
अजमेरः 15 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि 13 सितंबर 2024 को पीड़िता की मां की ओर से गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. पुलिस को दी शिकायत में मां ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर बच्चों और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया. साथ ही पीड़िता की मां का यह भी आरोप था कि बड़ी बेटी के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म किया है.

पीड़िता का आरोप था कि पति बेरहमी से 5 बच्चों को प्रताड़ित भी करता है. पुलिस ने नाबालिग की मां की दी शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. मामले में अनुसंधान कर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पिता और पीड़िता पुत्री की एफएसएल जांच भी करवाई. साथ ही मौके से कई साक्ष्य भी जुटाए. तिवारी ने बताया कि पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलील और साक्ष्य पेश किए गए.

रिपोर्ट में हुई दुष्कर्म की पुष्टिः विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 13 दस्तावेज और 17 गवाह पेश किए गए. पिता और बेटी की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पिता को बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी माना. कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. आरोपी जुर्माने की राशि नहीं दी तो 2 वर्ष का कारावास अलग से भुगतना होगा.

