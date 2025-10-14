ETV Bharat / state

पॉक्सो कोर्ट का फैसला, बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को 20 साल का कारावास

अजमेरः 15 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि 13 सितंबर 2024 को पीड़िता की मां की ओर से गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. पुलिस को दी शिकायत में मां ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर बच्चों और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया. साथ ही पीड़िता की मां का यह भी आरोप था कि बड़ी बेटी के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म किया है.

पीड़िता का आरोप था कि पति बेरहमी से 5 बच्चों को प्रताड़ित भी करता है. पुलिस ने नाबालिग की मां की दी शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. मामले में अनुसंधान कर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पिता और पीड़िता पुत्री की एफएसएल जांच भी करवाई. साथ ही मौके से कई साक्ष्य भी जुटाए. तिवारी ने बताया कि पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलील और साक्ष्य पेश किए गए.