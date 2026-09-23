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अजमेर में पंचायत चुनाव लॉटरी, 10 प्रधान और 33 जिला परिषद सीटें आरक्षित

भाजपा व कांग्रेस के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अजमेर जिले की पंचायत राज की 10 पंचायत समितियों के प्रधानों की सबसे पहले लॉटरी निकाली गई.

AJmer panchayat Reservation List
अजमेर जिला परिषद (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 10:00 PM IST

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अजमेर: जिले में पंचायत राज के चुनाव के लिए बुधवार को लॉटरी निकाली गई. 10 पंचायत समितियों में 10 प्रधान, 33 जिला परिषद सदस्य और 175 पंचायत समिति सदस्यों के लिए लॉटरी निकाली गई. जवाहर रंगमंच में कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की गई.

बुधवार को पंचायत राज की 10 पंचायत समितियों के प्रधानों की सबसे पहले लॉटरी निकाली गई. इनमें अजमेर ग्रामीण एससी महिला, पीसांगन अनारक्षित ओपन, सिलोरा अनारक्षित महिला, बडल्या ओबीसी ओपन, सांवर ओबीसी महिला, केकड़ी अनारक्षित महिला, भिनाय अनारक्षित महिला, अराई अनारक्षित ओपन, सरवाड़ अनारक्षित ओपन और श्रीनगर एससी ओपन पंचायत समिति आरक्षित हुई है.

पढ़ें: पंचायती राज चुनाव 2026: बीकानेर में जिला परिषद का गणित तय, 10 एससी, 9 ओबीसी, 11 सामान्य महिला सीटें, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू में भी लॉटरी

जिला परिषद के 33 वार्ड में आरक्षण: अजमेर जिला प्रमुख की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है. जबकि 14, 22, 11 वार्ड एससी ओपन, 15, 21, 18 एससी महिला, 17 एसटी ओपन, 33, 1, 25 ओबीसी ओपन, 32, 6, 7 ओबीसी महिला, 10, 13, 16, 29, 3, 26, 23, 2, 30, 20 अनारक्षित महिला और शेष वार्ड अनारक्षित ओपन हैं.

अजमेर की 10 पंचायत समितियों में 175 वार्डों के लिए आरक्षण:

अजमेर ग्रामीण: 14, 2, 16, 10, 13, 4, 8 वार्ड अनारक्षित महिला, एससी ओपन 11, 7, एससी महिला 5, ओबीसी ओपन 3, 6, ओबीसी महिला 8, शेष सभी वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

पीसांगन: 12, 14, 13, 1, 5, 17 अनारक्षित महिला, एससी ओपन 15, 16, एससी महिला 11, ओबीसी ओपन 6, 7, ओबीसी महिला 9, शेष सभी वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

बडल्या: 6, 5, 13, 15, 10 अनारक्षित महिला, एससी ओपन 16, एससी महिला 3, ओबीसी ओपन 11, 14, ओबीसी महिला 9 और शेष वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

श्रीनगर: अनारक्षित महिला 2, 4, 7, 10, 14, 18, 19, एससी ओपन 15, 16, एससी महिला 13, ओबीसी ओपन 9, 11, ओबीसी महिला 6, शेष सभी वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

सिलोरा: अनारक्षित महिला 3, 4, 5, 6, 8, 13, 23, 26, एससी ओपन 10, 11, 21, एससी महिला 12, 18, 25, ओबीसी ओपन 1, 16, 22, ओबीसी महिला 15, 24, शेष वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

अराई: अनारक्षित महिला 1, 2, 6, 9, 12, एससी ओपन 7, 14, एससी महिला 13, 17, ओबीसी ओपन 11, 16, ओबीसी महिला 4, शेष वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

सरवाड़: अनारक्षित महिला 4, 6, 8, 10, 13, एससी ओपन 1, 5, एससी महिला 15, एसटी 2, ओबीसी ओपन 11, 14, ओबीसी महिला 7, शेष वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

केकड़ी: अनारक्षित महिला 3, 11, 14, 15, एससी ओपन 5, 15, एससी महिला 4, 9, एसटी 10, ओबीसी ओपन 6, ओबीसी महिला 7, शेष सभी वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

सांवर: अनारक्षित महिला 4, 7, 8, 11, 14, एससी ओपन 1, 3, एससी महिला 13, ओबीसी ओपन 2, एसटी ओपन 9, 10, एसटी महिला 6, शेष सभी वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

भिनाय: अनारक्षित महिला 2, 5, 7, 11, 13, 15, एससी ओपन 8, 10, एससी महिला 9, 12, एसटी 16, ओबीसी महिला 17, ओबीसी ओपन 3, 6, शेष सभी वार्ड अनारक्षित (ओपन) हैं.

पढ़ें: पंचायत चुनाव 2026: जयपुर जिला परिषद व पंचायत समिति आरक्षण लॉटरी जारी, देखें पूरी सूची

नागौर जिले में 12 पंचायत समिति वार प्रधान आरक्षित वर्ग :

  • नागौर- सामान्य महिला
  • खींवसर- सामान्य महिला
  • जायल- सामान्य महिला
  • मुंडवा- सामान्य
  • डेह- एसएसी महिला
  • श्रीबालाजी-अलाय- SC सामान्य
  • पांचौड़ी -एसएसी सामान्य
  • डेगाना- सामान्य
  • मेड़ता सिटी- सामान्य महिला
  • मेड़तारोड–गोटन- ओबीसी महिला
  • रियाबडी- सामान्य
  • भेरुन्दा- OBC

नागौर जिले की 37 जिला परिषद सदस्य आरक्षित वार्ड:

  • एससी ओपन 6,7,12,26,37
  • एससी महिला 2,29,31,36
  • ओबीसी ओपन 20,25,33,34
  • ओबीसी महिला 16,18,32
  • अनारक्षित ओपन 3,5,8,15,17,19,21,22,23,28
  • अनारक्षित महिला 1,4,9,10,11,13,14,24,27,30,35

पंचायत समिति : नागौर - कुल वार्ड - 15

  • एससी- ओपन- 2,12
  • एससी महिला- 4,8,
  • ओबीसी-ओपन- 1,9
  • ओबीसी महिला- 13
  • अनारक्षित-ओपन- 6,7,10,15
  • अनारक्षित महिला- 14,11,3,5,17

पंचायत समिति : खींवसर - कुल वार्ड - 17

  • एससी-ओपन- 7,8
  • एससी महिला- 10,5
  • ओबीसी-ओपन- 15,2
  • ओबीसी महिला -16
  • अनारक्षित-ओपन- 3,6,11,13,14
  • अनारक्षित महिला - 9,4,1,12,17

पंचायत समिति : जायल - कुल वार्ड - 19

  • एससी -ओपन- 2,6,3
  • एससी महिला- 7,15
  • ओबीसी- ओपन -12,14
  • ओबीसी महिला- 1
  • अनारक्षित -ओपन- 5,8,11,17,19
  • अनारक्षित महिला- 9,10,16,18,4,13

    पंचायत समिति : मुंडवा - कुल वार्ड 25
  • एससी -ओपन- 1,7,24
  • एससी महिला -6,15,25
  • ओबीसी- ओपन -12,22,9
  • ओबीसी महिला- 13,17
  • अनारक्षित -ओपन -2,3,4,10,11,14,21
  • अनारक्षित महिला -5,20,19,18,16,23,8

    पंचायत समिति : डेह - कुल वार्ड 15
  • एससी- ओपन- 1,7,8,
  • एससी महिला- 9
  • ओबीसी ओपन- 14,15
  • ओबीसी महिला- 3
  • अनारक्षित -ओपन- 4,5,12,13
  • अनारक्षित महिला- 10,6,11,2

    पंचायत समिति : श्रीबालाजी-अलाय - कुल वार्ड 15
  • एससी- ओपन- 10,13
  • एससी महिला- 1,14
  • ओबीसी -ओपन- 2,3
  • ओबीसी महिला -5
  • अनारक्षित- ओपन- 4,6,7,12
  • अनारक्षित महिला- 8,11,9,15

    पंचायत समिति पांचौड़ी - कुल वार्ड 15
  • एससी-ओपन- 6,15
  • एससी महिला- 1,9
  • ओबीसी -ओपन- 10,11
  • ओबीसी महिला- 4
  • अनारक्षित -ओपन -3,5,8,14
  • अनारक्षित महिला- 2,7,12,13

    पंचायत समिति : डेगाना - कुल वार्ड 23
  • एससी -ओपन- 9,12,17
  • एससी- महिला- 15, 21,4
  • ओबीसी -ओपन-14,19
  • ओबीसी महिला -8,18
  • अनारक्षित- ओपन- 5,7,10,11,16,20,23
  • अनारक्षित महिला- 1,13,22,6,2,3

पंचायत समिति : मेड़ता सिटी - कुल वार्ड 17

  • एससी- ओपन- 2,6
  • एससी महिला- 7,16,
  • ओबीसी- ओपन -4,8
  • ओबीसी महिला-11,
  • अनारक्षित- ओपन- 1,3,5,9,15,17
  • अनारक्षित महिला- 12,13,10,14,3

    पंचायत समिति : मेड़ता रोड-गोटन - कुल वार्ड 17
  • एससी- ओपन- 2,6
  • एससी महिला -9,10
  • ओबीसी -ओपन- 5,15
  • ओबीसी महिला- 13
  • अनारक्षित -ओपन -3,4,7,12,14,17
  • अनारक्षित महिला -1,16,11,8,3

    पंचायत समिति : रियाबड़ी - कुल वार्ड 15
  • एससी -ओपन- 1,8
  • एससी महिला- 12,15
  • ओबीसी -ओपन -11,3
  • ओबीसी महिला -2
  • अनारक्षित -ओपन -7,10,13,14
  • अनारक्षित महिला- 4,9,5,6

    पंचायत समिति : भेरूंदा - कुल वार्ड 19
  • आरक्षित वर्ग एससी 3, ओबीसी 3, अनारक्षित 13
  • एससी-ओपन -6,10
  • एससी महिला- 19
  • ओबीसी -ओपन- 16,5
  • ओबीसी महिला- 1
  • अनारक्षित ओपन- 2,8,9,11,13,18
  • अनारक्षित महिला -14,12,15,3,4,7,17

TAGGED:

NAGAUR PANCHAYAT RESERVATION
ZILA PARISHAD SAMITI WARD LIST
PANCHAYAT ELECTION LOTTERY
AJMER PANCHAYAT RESERVATION LIST

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