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यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर ब्लॉकों का असर, कई ट्रेनें रद्द और कई के मार्ग बदले...

आरसीसी कार्य के चलते रेल यात्रियों को असुविधा हो सकती है. कई ट्रेनें रद्द तो कुछ की सेवाएं बहाल...

Ajmer Palanpur Railway Line
अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर आरसीसी कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 7:21 PM IST

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जैसलमेर: उत्तर-पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में अजमेर-पालनपुर रेलखंड पर फालना और बिरोलिया स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 658 पर आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा. इस कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव के अनुसार इस अवधि में कुछ रेलसेवाएं रद्द रहेंगी, जबकि कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. यात्रियों को इस दौरान असुविधा से बचने के लिए पहले से जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

दो ट्रेनें पूरी तरह रद्द : रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती रेलसेवा 30 अप्रैल और 1 मई को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर रेलसेवा 1 मई और 2 मई को रद्द रहेगी. इन ट्रेनों के रद्द होने से विशेषकर गुजरात और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

तीन ट्रेनों के बदले मार्ग, अतिरिक्त ठहराव : ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जाएगा. गाड़ी संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर एक्सप्रेस 1 मई को लूनी-भीलडी-महेसाना मार्ग से चलेगी और समदड़ी, जालोर, मारवाड़ भीनमाल, भीलडी व पाटन स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 20496 हडपसर-जोधपुर एक्सप्रेस 30 अप्रैल को तथा 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस 1 मई को महेसाना-भीलडी-लूनी मार्ग से संचालित होंगी. इन ट्रेनों को भी परिवर्तित मार्ग में कई अतिरिक्त स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है, जिससे स्थानीय यात्रियों को कुछ राहत मिल सकती है.

पढ़ें : गर्मियों में पैसेंजर्स को राहत, 10 ट्रेनों की बढ़ी समय सीमा, अब समर स्पेशल के रूप में चलेगी, देखें पूरी लिस्ट

जोधपुर-मैसूर समर स्पेशल का अंतिम ट्रिप : गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई जोधपुर-मैसूर साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. ट्रेन संख्या 06274 का अंतिम फेरा 30 अप्रैल को रात 10 बजे जोधपुर से रवाना होगा और 3 मई को शाम 6 बजे मैसूर पहुंचेगा. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 06273 27 अप्रैल को मैसूर से चलकर 30 अप्रैल को जोधपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए गए हैं और यह मार्ग में 37 प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करते हुए यात्रियों को सुविधा प्रदान कर रही है.

बेंगलुरु यार्ड रीमॉडलिंग से आंशिक रद्दीकरण : दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा केएसआर बेंगलुरु सिटी स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते जोधपुर से जुड़ी तीन ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी. गाड़ी संख्या 16534 बेंगलुरु सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस 2 अगस्त को केएसआर स्टेशन के बजाय यशवंतपुर से चलेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 20693 जोधपुर-बेंगलुरू सिटी एक्सप्रेस 30 जुलाई और 1 अगस्त को यशवंतपुर तक ही संचालित होगी. इसके अलावा 20694 बेंगलुरु सिटी-जोधपुर एक्सप्रेस 3 अगस्त को यशवंतपुर से ही प्रस्थान करेगी. इन सभी ट्रेनों का केएसआर बेंगलुरु सिटी और यशवंतपुर के बीच संचालन आंशिक रूप से रद्द रहेगा.

जोधपुर-रेवाड़ी और सालासर सुपरफास्ट सेवाएं बहाल : बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य पूरा होने के बाद प्रभावित रेल सेवाएं फिर से पटरी पर लौट आई हैं. ट्रेन संख्या 14823 जोधपुर-रेवाड़ी एक्सप्रेस 29 अप्रैल से और 14824 रेवाड़ी-जोधपुर एक्सप्रेस 30 अप्रैल से नियमित रूप से संचालित होंगी. इसके अलावा 22421 दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो पिछले दिनों परिवर्तित मार्ग से चल रही थी, अब अपने निर्धारित मार्ग पर वापस आ जाएगी. रेलवे के अनुसार इस तकनीकी कार्य के पूर्ण होने से इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुचारू हो सकेगी.

यात्रियों के लिए सलाह : रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य जांच लें. विभिन्न सेक्शनों में चल रहे विकास और तकनीकी कार्यों के कारण अस्थायी रूप से ट्रेन संचालन प्रभावित हो रहा है, लेकिन लंबे समय में इससे रेल सेवाएं अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेंगी.

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रेलवे ब्लॉकों का असर
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