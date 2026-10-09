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Nasirabad Loot Case : फर्जी IT अधिकारी बनकर 3 करोड़ की डकैती, पुलिस ने 6 आरोपी पकड़े, बॉलीवुड फिल्म देखकर आया था आइडिया

पुलिस गिरफ्त में आरोपी... ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: नसीराबाद में ट्रांसपोर्ट और मोटर पार्ट्स व्यापारी अनिल माहेश्वरी के घर पर फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर रेड कर 3 करोड़ रुपए की लागत के सोने-चांदी के जेवर लूट कर फरार हुए 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. आरोपियों के पास से फिलहाल लूट का माल बरामद नहीं हुआ है. पुलिस आरोपियों से लूट के माल और वारदात में इस्तेमाल की गई लग्जरी गाड़ी के बारे में पूछताछ की जा रही है.

अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि शुक्रवार को दिनदहाड़े नसीराबाद में दिलवाला रोड पर स्थित महेश कॉलोनी में रहने वाले व्यवसाय अनिल माहेश्वरी के घर कुछ लोग कार से आए. आरोपियों ने घर में मौजूद व्यवसाय अनिल माहेश्वरी के बेटे कार्तिक माहेश्वरी को बताया कि वह इनकम टैक्स विभाग से आए हैं. वारदात को अंजाम देने के लिए दो-तीन आरोपियों ने मास्क नहीं पहना जबकि अन्य आरोपियों ने मास्क पहन रखा था. सबसे पहले आरोपियों ने घर में मौजूद महिलाओं और कार्तिक माहेश्वरी का मोबाइल अपने पास रख लिया. घर में मौजूद लोगों को शक ना हो, इसलिए एक घर के व्यक्ति को अपने साथ रखा और घर की तलाशी ली. अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर और सिक्के समेत कर आरोपी ब्लैक रंग की कार से फरार हो गए.

अजमेर एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer) यह हैं आरोपी : एसपी अग्रवाला ने बताया कि आरोपियों के फरार होने के बाद घर में मौजूद लोगों ने व्यापारी अनिल माहेश्वरी को घटना की सूचना दी. अनिल माहेश्वरी ने सदर थाना पुलिस को वारदात की सूचना दी. उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल अलग-अलग टीम में बनाई गई. आरोपियों को अलग-अलग जगह से हिरासत में लिया गया है. आरोपियों में अजमेर के माखुपुरा निवासी देवेंद्र कोली, आदर्श नगर निवासी संजय रावत, अमित, देव उर्फ देवेंद्र सिंह रावत, धोला भाटा निवासी रविकांत कोली, नागौर जिले के थांवला निवासी तारु को गिरफ्तार किया गया है. एक आरोपी को छोड़कर शेष सभी पांच आरोपियों को पुलिस ने बापर्दा रखा है. उन्होंने बताया कि आरोपियों में से एक व्यापारी के यहां वर्ष 2016 में कर्मचारी रह चुका है. उसने ही अन्य आरोपी को व्यापारी की चल अचल संपत्तियों के बारे में बताया था. बॉलीवुड फिल्म देखकर आया आइडिया : एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि एक माह से वह व्यापारी अनिल माहेश्वरी की रैकी कर रहे थे. वारदात में मास्टरमाइंड देवेंद्र और देव उर्फ देवेंद्र सिंह रावत ने बॉलीवुड फिल्म से आइडिया लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बनाई. उन्होंने बताया कि इससे पहले आरोपियों ने योजना बनाई थी की इनकम टैक्स विभाग को व्यापारी के घर भारी नगदी और जेवरात होने की सूचना देकर इनाम लिया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने खुद इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारी के घर में रेड करने की योजना बनाई.