अजमेर नगर निगम मेयर पद के लिए मतदान आज, भाजपा-कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, निर्दलीय पार्षदों के हाथ में बहुमत की चाबी
कांग्रेस से किरण गढ़वाल और भाजपा से अनामिका शर्मा मेयर पद की उम्मीदवार हैं.
Published : September 21, 2026 at 9:56 AM IST
अजमेर : अजमेर नगर निगम के मेयर पद को लेकर सोमवार को 11 से 2 बजे के बीच मतदान होगा. कांग्रेस के पार्षद कर्नाटक के मैसूर से जयपुर आ चुके हैं. वहीं, भाजपा के पार्षदों को जयपुर से पुष्कर आज लाया जाएगा. मंगलवार को डिप्टी मेयर पद के लिए भी मतदान होना है. ऐसे में पार्षदों को आज मतदान के बाद वापस बाड़ेबंदी में ही रखा जाएगा.
अजमेर नगर निगम में मेयर पद के लिए नई बिल्डिंग में 11 से 2 बजे तक मतदान होना है. कांग्रेस से किरण गढ़वाल और भाजपा से अनामिका शर्मा मेयर पद की उम्मीदवार हैं. अजमेर नगर निगम में 80 पार्षद हैं. बहुमत साबित करने के लिए 41 मत जरूरी है. नगर निगम के 80 वार्डों के जनादेश को देखें तो कांग्रेस के 37, भाजपा के 32 और 11 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही है. सोमवार को 2 बजे के बाद साफ होगा कि अजमेर नगर निगम के मेयर की कुर्सी किस को मिलती है. यहां भाजपा को बहुमत साबित करने के लिए 9 वोट की आवश्यकता है, जबकि कांग्रेस को चार अतिरिक्त वोट की जरूरत है. निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ में जीत की चाबी है.
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कांग्रेस और भाजपा के पार्षद बाड़ेबंदी में : कांग्रेस ने अपने पार्षदों को कर्नाटक सरकार की सुरक्षा में मैसूर में रखा है. रविवार को सभी पार्षद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार से भी मिले. हवाई जहाज से कांग्रेसी पार्षदों को देर रात जयपुर लाया गया है. सुबह वाहनों से मतदान के लिए उन्हें अजमेर लाया जाएगा. दूसरी तरफ भाजपा के पार्षदों को पहले से ही जयपुर में गुप्त स्थान पर रखा गया है. रविवार रात को सभी भाजपा पार्षदों को पुष्कर लाया गया है. हालांकि, सभी पार्षदों के फोन अभी भी बंद हैं. उन्हें मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है.
कांग्रेस और भाजपा को क्रॉस वोटिंग का डर : अजमेर नगर निगम के मेयर पद के लिए मतदान गुप्त होगा. ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रहती है. यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने के साथ ही अपने अपने निर्दलीय समर्थित पार्षदों को भी एकजुट रखना का दावा कर रहे हैं. भाजपा और कांग्रेस बहुमत के लिए 11 निर्दलीय पार्षदों पर निर्भर है. कांग्रेस 5 निर्दलीय पार्षदों और भाजपा 10 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा कर रही है.