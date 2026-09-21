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अजमेर नगर निगम मेयर पद के लिए मतदान आज, भाजपा-कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, निर्दलीय पार्षदों के हाथ में बहुमत की चाबी

भाजपा से अनामिका शर्मा और कांग्रेस से किरण गढ़वाल प्रत्याशी ( ETV Bharat )

अजमेर : अजमेर नगर निगम के मेयर पद को लेकर सोमवार को 11 से 2 बजे के बीच मतदान होगा. कांग्रेस के पार्षद कर्नाटक के मैसूर से जयपुर आ चुके हैं. वहीं, भाजपा के पार्षदों को जयपुर से पुष्कर आज लाया जाएगा. मंगलवार को डिप्टी मेयर पद के लिए भी मतदान होना है. ऐसे में पार्षदों को आज मतदान के बाद वापस बाड़ेबंदी में ही रखा जाएगा. अजमेर नगर निगम में मेयर पद के लिए नई बिल्डिंग में 11 से 2 बजे तक मतदान होना है. कांग्रेस से किरण गढ़वाल और भाजपा से अनामिका शर्मा मेयर पद की उम्मीदवार हैं. अजमेर नगर निगम में 80 पार्षद हैं. बहुमत साबित करने के लिए 41 मत जरूरी है. नगर निगम के 80 वार्डों के जनादेश को देखें तो कांग्रेस के 37, भाजपा के 32 और 11 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही है. सोमवार को 2 बजे के बाद साफ होगा कि अजमेर नगर निगम के मेयर की कुर्सी किस को मिलती है. यहां भाजपा को बहुमत साबित करने के लिए 9 वोट की आवश्यकता है, जबकि कांग्रेस को चार अतिरिक्त वोट की जरूरत है. निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ में जीत की चाबी है. इसे भी पढे़ं. लाइव LOCAL BODY ELECTIONS 2026: शहर की सरकार का चेहरा आज होगा तय, 273 निकायों में चुने जाएंगे प्रमुख, 5 निगमों को मिलेंगे मेयर