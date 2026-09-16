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अजमेर मेयर चुनाव: भाजपा से अनामिका शर्मा और कांग्रेस से किरण गढ़वाल में मुकाबला, दोनों ने किया जीत का दावा

भाजपा की उम्मीदवार अनामिका शर्मा और कांग्रेस की किरण गढ़वाल ( ETV Bharat Ajmer )