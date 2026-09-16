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अजमेर मेयर चुनाव: भाजपा से अनामिका शर्मा और कांग्रेस से किरण गढ़वाल में मुकाबला, दोनों ने किया जीत का दावा

अजमेर संभाग के निकायों में मेयर और सभापति पद के नामांकन के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है.

Ajmer Nagar Nigam Election
भाजपा की उम्मीदवार अनामिका शर्मा और कांग्रेस की किरण गढ़वाल (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 6:30 PM IST

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अजमेर: नगर निगम के 80 वार्डों का जनादेश आने के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा सक्रिय हैं. दोनों राजनीतिक संगठन अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ही हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी सता रहा है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा ने बाड़ेबंदी में अपने पार्षद रखे हैं. वहीं, कांग्रेस और भाजपा की 11 निर्दलीयों के अलावा अपने-अपने पार्षदों पर भी नजर है. बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने मेयर पद के लिए अनामिका शर्मा को प्रत्याशी बनाया है. शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. इधर कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए अजमेर दक्षिण क्षेत्र से किरण गढ़वाल को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है. अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में भाजपा के 32, कांग्रेस के 37 और निर्दलीय 11 प्रत्याशी जीतकर आए हैं.

भाजपा ने अनामिका शर्मा को मैदान में उतारा: अजमेर नगर निगम के मेयर पद के लिए भाजपा और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. भाजपा ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 से अनामिका शर्मा को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है. अनामिका शर्मा भाजपा के वरिष्ठ नेता और देवनानी के सबसे करीबी सीताराम शर्मा की पुत्रवधू हैं. ऐसे में चुनाव की शुरुआत से ही तय माना जा रहा था कि अनामिका शर्मा ही भाजपा से मेयर प्रत्याशी होंगी. अनामिका शर्मा के पति मनीष शर्मा अजमेर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं. सीताराम शर्मा व्यवसायी हैं और चक्की निर्माण का लघु उद्योग संचालित करते हैं.

दोनों दलों के नेताओं के दावे (ETV Bharat Ajmer)

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भाजपा के पास जीत के पूरे नंबर: अनामिका शर्मा ने अपने दो प्रस्तावकों और शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया है. अनामिका शर्मा ने दावा किया है कि अजमेर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनेगा. 21 सितंबर को यह सब देखेंगे. भाजपा के पास जीत के पूरे नंबर हैं. शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र का सम्मान करती है, इसलिए पार्षदों की रायशुमारी और संगठन के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अजमेर नगर निगम के मेयर पद पर अनामिका शर्मा को मेयर पद का उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है.

सोनी ने दावा किया है कि भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा है. जीतने के लिए भाजपा के उतने पार्षद प्रशिक्षण वर्ग में मौजूद हैं. वे सभी भाजपा की रीति-नीति से जुड़कर ही आए हैं. सोनी ने दावा किया कि 21 सितंबर को नगर निगम में भाजपा का मेयर और बोर्ड बनेगा. किरण गढ़वाल को शहर अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल अपनी गाड़ी में बैठाकर लाए. नामांकन भरने से पहले नगर निगम कार्यालय परिसर में स्थित भगवान श्री गणेश के मंदिर में किरण गढ़वाल ने धोक लगाई. साथ ही किरण ने अपने पति के भी धोक लगाकर आशीर्वाद लिया. बाद में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल किया है.

पुष्कर में भाजपा की जीत आसान: वहीं, पुष्कर नगर परिषद की 25 सीटों में कांग्रेस को महज चार सीटें मिली हैं. बावजूद इसके कांग्रेस ने पुष्कर से उम्मीदवार उतारा है. पुष्कर नगर परिषद में सभापति की सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है. यहां 19 भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं. वहीं कांग्रेस के चार और निर्दलीय के 2 उम्मीदवार हैं. पुष्कर से भाजपा ने रोहन बाकोलिया को मैदान में सभापति का उम्मीदवार बनाकर उतारा है जबकि कांग्रेस ने नारायण दायमा को मैदान में उतारा है. कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह रावत भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं.

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किशनगढ़ में भाजपा की राह आसान: किशनगढ़ नगर परिषद के 60 वार्डों में भाजपा को 29, कांग्रेस को 21 और निर्दलीय को 10 सीटें मिली हैं. ऐसे में भाजपा को बोर्ड बनाने के लिए दो कदम ही चलने हैं. बावजूद इसके भाजपा को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है. यही वजह है कि भाजपा ने यहां बाड़ेबंदी की है. सभापति पद के लिए नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने राजकुमार बड़जात्या को सभापति पद का उम्मीदवार बनाया है. जबकि कांग्रेस ने मोहित खंडेलवाल को मैदान में उतारा है. यहां कांग्रेस की राह काफी मुश्किल है.

पीसांगन में कांग्रेस की राह मुश्किल: पीसांगन नगरपालिका के 25 वार्डों में पहली बार चुनाव हुए हैं. इनमें चुनाव का मुकाबला भी काफी रोचक रहा है. यहां कांग्रेस ने 8, निर्दलीय ने 8 और भाजपा ने 9 सीटें जीती हैं. यहां भाजपा ने छह निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लिया है. साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों में से लोकेश लांबा को प्रत्याशी बनाया है. जबकि कांग्रेस की यहां राह आसान नजर नहीं आ रही है. कांग्रेस ने यहां मनोहर लाल साहू को मैदान में उतारा है.

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