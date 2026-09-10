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नगर निकाय चुनाव: अजमेर में 80 वार्डों में कल वोटिंग, बिजौलिया में देवरानी-जेठानी और ननद-भाभी आमने-सामने

निगम में मेयर पद महिला के लिए आरक्षित है. शुक्रवार को 4 लाख 38 हजार 39 मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे, जिनमें 2 लाख 17 हजार 153 पुरुष और 2 लाख 20 हजार 868 महिला मतदाता हैं. मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ा वार्ड 3 है, जहां 10,590 मतदाता हैं, जबकि सबसे छोटा वार्ड 12 है.

अजमेर नगर निगम में 360 उम्मीदवार मैदान में: चुनाव आयोग के अनुसार, अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में कुल 360 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. भाजपा 79 और कांग्रेस 77 वार्डों में चुनाव लड़ रही है. दोनों पार्टियों के एक-एक उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया है, जबकि कांग्रेस ने वार्ड 3 और 4 में प्रत्याशी नहीं उतारा है. सबसे खास बात यह है कि 204 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की गणित बिगाड़ रहे हैं.

अजमेर/भीलवाड़ा: नगर निकाय आम चुनाव 2026 के द्वितीय चरण के तहत शुक्रवार को अजमेर संभाग में वोटिंग होगी. अजमेर नगर निगम के 80, पुष्कर के 25, किशनगढ़ के 60 और भीलवाड़ा के बिजौलिया नगर पालिका के 25 वार्डों में एक साथ मतदान होगा. अजमेर में जहां 360 उम्मीदवारों की किस्मत 4.38 लाख मतदाता तय करेंगे. इसी प्रकार भीलवाड़ा के बिजौलिया में चुनाव रिश्तों की जंग बन गया है. यहां वार्ड 19 में ननद-भाभी और वार्ड 17 में देवरानी-जेठानी आमने-सामने हैं. सभी जगह मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियां सुरक्षा के साथ बूथों के लिए रवाना हो गई हैं.

पुष्कर-किशनगढ़ का समीकरण: चुनाव आयोग के अनुसार, पुष्कर नगर परिषद के 25 वार्डों में 63 उम्मीदवार हैं. कांग्रेस के 24, भाजपा के 25, एक बसपा और 13 निर्दलीय प्रत्याशी हैं. यहां सभापति पद SC के लिए आरक्षित है और 17,491 मतदाता मतदान करेंगे. इसके अलावा किशनगढ़ के 60 वार्डों में 256 उम्मीदवार मैदान में हैं और 1 लाख 26 हजार 662 मतदाता वोट करेंगे.

कर्मचारियों को पॉलिटेक्निक कॉलेज में ट्रेनिंग दी (ETV Bharat Ajmer)

कलेक्टर-SP ने लिया जायजा: जिला कलेक्टर लोकबंधु और एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने माखुपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रशिक्षण का जायजा लिया. कलेक्टर ने बताया- सभी तैयारियां पूर्ण हैं, संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता रहेगी और दिव्यांग व बुजुर्गों को लाने-ले जाने की व्यवस्था रहेगी. एसपी अग्रवाला ने बताया कि हर बूथ पर कड़ी सुरक्षा, लगातार गश्त और सादे वर्दी में भी पुलिस तैनात रहेगी. मतगणना 14 सितंबर को होगी, जबकि अजमेर नगर निगम में मेयर का चुनाव 21 और डिप्टी मेयर का चुनाव 22 सितंबर को होगा.

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भीलवाड़ा में ननद-भाभी और देवरानी-जेठानी आमने-सामने: भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया नगर पालिका चुनाव में इस बार रिश्तों के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को 25 वार्डों के लिए मतदान होगा. पालिका क्षेत्र में 13 हजार 153 मतदाता 106 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. इनमें भाजपाऔर कांग्रेस के 25-25, आरएलपी के 3 और आप का 1 प्रत्याशी है, जबकि 52 निर्दलीय भी मैदान में डटे हैं. आधा दर्जन वार्डों में मजबूत निर्दलीयों के कारण मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन सबसे दिलचस्प जंग वार्ड 17 और 19 में है, वार्ड 19 में ननद-भाभी आमने-सामने हैं, यहां भाजपा से लक्ष्मी देवी सोलंकी और निर्दलीय के रूप में उनकी सगी ननद पिंकी देवी मैदान में हैं. इसी प्रकार वार्ड 17 में देवरानी-जेठानी के बीच टक्कर है. कांग्रेस से लीला देवी जोशी और भाजपा से उनकी देवरानी आशा देवी जोशी उम्मीदवार हैं.

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