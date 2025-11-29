अजमेर दरगाह इलाके में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा
उर्स से पहले अजमेर दरगाह के आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.
Published : November 29, 2025 at 12:10 PM IST
अजमेर: दरगाह क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखी गई. दरगाह क्षेत्र में अंदर कोट, दरगाह बाजार, कमानी गेट, त्रिपोलिया गेट और अढ़ाई दिन का झोपड़ा के आस-पास में अतिक्रमण को हटाने नगर निगम के अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे. यहां दरगाह थाना पुलिस का भारी जाप्ता भी मौजूद रहा. अचानक सुबह-सुबह नगर निगम का पीला पंचा चलने और भारी पुलिस बल से इलाके में हड़कंप मच गया. दुकानदारों की दुकानें खुलने से ही पहले बाजार में दुकानों और मकानों के आगे हो रखे अतिक्रमण नगर निगम के पीले पंजे ने साफ कर दिया.
अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई से स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने नगर निगम अधिकारियों को अपने विश्वास में लिया और खुद गैर कानूनी कब्जा हटाने की बात कही. स्थानीय दुकानदार अब्दुल हामिद खां और आलम बाबा ने खुद अतिक्रमण हटाते हुए नगर निगम अधिकारी को सहयोग करने की भी बात कही. अजमेर सिटी एडिशनल एसपी हिमांशु के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस जाप्ता के साथ नगर निगम की ये कार्रवाई आगामी उर्स के मद्देनजर अंजाम दी गई है. 814वां उर्स दिसंबर में होगा. इसी के तहत अब दरगाह इलाके में जायरीन की भारी भीड़ के मद्देनजर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बाजारों और सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है.
नगर निगम की आयुक्त अनिता चौधरी के अनुसार अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर दरगाह के आस पास के बाजारों और सड़कों को साफ सुथरा और छपरा, अतिक्रमण हटाकर चौड़ा रास्ता किया जा रहा है. अवैध रूप से नालियों और दुकानों के बाहर सामान और चबूतरे बना कर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसे हटाया गया है. इस तरह की कार्रवाई उर्स को ध्यान में रखते हुए आगे भी जारी रहेगी. फिलहाल दरगाह बाजार, नाला बाजार, घसेटी बाजार समेत मदार गेट तक नगर निगम की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.