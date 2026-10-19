अजमेर नगर निगम में सियासी रार: भाजपा और कांग्रेस इस बार अलग-अलग करेंगे रावण दहन
भाजपा-कांग्रेस पार्षदों के आपसी विवाद के चलते इस बार शहर में दो जगहों पर अलग-अलग रावण दहन और राम शोभायात्रा का आयोजन होगा.
Published : October 19, 2026 at 10:53 PM IST
अजमेर: बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व है. अजमेर में नगर निगम की ओर से पटेल स्टेडियम में रावण दहन का कार्यक्रम होता आया है, लेकिन इस बार नगर निगम के कांग्रेस और भाजपा के पार्षद अलग-अलग रावण दहन करने जा रहे हैं. बाकायदा कांग्रेसियों ने रावण दहन से पहले भगवान राम की शोभायात्रा निकाले जाने का भी प्रबंध कर लिया है. ऐसे में पटेल स्टेडियम के रावण दहन कार्यक्रम में केवल भाजपा पार्षद ही मेजबानी करेंगे. वहीं कांग्रेसी, पाल बिचला में एक निजी समारोह स्थल पर रावण दहन करेंगे.
सतीश बंसल के बयान पर अड़ी कांग्रेस: अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में से 37 वार्ड कांग्रेस ने जीते थे, वहीं 32 वार्डों में भाजपा ने जीत हासिल की. शेष 11 वार्ड निर्दलीयों ने जीते. मेयर चुनाव में निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा को समर्थन दे दिया और अनामिका शर्मा को मेयर बना दिया. चुनाव के बाद से ही नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच सौहार्द नहीं बन पाया, बल्कि भाजपा पार्षद सतीश बंसल से कांग्रेसी पार्षदों की कहासुनी भी हो गई. कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर से साधारण सभा बुलाने की मांग की. कांग्रेसी पार्षद दो बार मेयर अनामिका शर्मा से भी मिले, लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकला. कांग्रेसी पार्षद भाजपा पार्षद सतीश बंसल से माफी मंगवाने की बात पर अड़ गए.
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कांग्रेस ने किया बोर्ड के आयोजन का बहिष्कार: कांग्रेस के पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम में उन्हें सम्मान और तवज्जो नहीं मिल रही है. इस कारण उन्होंने नगर निगम की ओर से आयोजित दशहरा महोत्सव के कार्यक्रम का भी बहिष्कार कर दिया. भाजपा बोर्ड को लगा था कि कांग्रेसी पार्षद मान जाएंगे, लेकिन कांग्रेसियों ने तो अलग रावण दहन का प्रबंध ही कर डाला. यानी अजमेर शहर में अब कांग्रेस पार्षदों की ओर से अलग रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है, जबकि भाजपा पार्षद नगर निगम की ओर से आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. खास बात यह भी है कि दशहरा महोत्सव समिति में कांग्रेसी पार्षदों को शामिल नहीं किया गया. इस बात से भी कांग्रेसियों में नाराजगी है.
भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी कैा बयान: शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि नगर निगम में जब बोर्ड बन चुका है, तो नगर निगम के पार्षदों को, चाहे वे किसी भी दल के हों, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाना चाहिए. सामूहिक रूप से एक साथ नहीं रहने के कारण भविष्य में भी आपस में इस तरह की परेशानी रह सकती है. सोनी ने कहा कि उन्होंने मेयर को पत्र लिखा है, जिसमें भाजपा पार्षद सतीश बंसल के बयानों को लेकर साधारण सभा बुलाए जाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेसी पार्षदों की यह मांग ही गलत थी. कांग्रेसी पार्षदों को जिताकर जनता ने बड़ी उम्मीदों से भेजा है, लेकिन इस तरह से कांग्रेसी अपना और बोर्ड का समय जाया कर रहे हैं.
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मेयर अनामिका शर्मा ने कांग्रेसी पार्षदों को 2 से 3 बार बुलाया भी, लेकिन कांग्रेसी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जो ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि मेयर अनामिका शर्मा से जब उनकी रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई, तो मेयर ने बताया कि सभी 80 पार्षदों को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है. अलग से रावण दहन होता है, तो यह कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है. जनता भी इस बात से सहमत नहीं होगी कि उनके चुने हुए कांग्रेसी पार्षद अजमेर को दो टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं. सामाजिक पर्वों को भी दो हिस्सों में बांटने की बात कांग्रेसियों ने कर दी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी इस विषय में सोचना चाहिए.
कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. जयपाल का पलटवार: इधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने कहा कि जहां सम्मान नहीं, वहां जाना ठीक नहीं है. भाजपा का बोर्ड कांग्रेसी पार्षदों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है. यही वजह है कि कांग्रेसी पार्षद भाजपा के निर्णय के साथ नहीं हैं. कांग्रेस के पार्षदों ने साधारण सभा बुलाए जाने की मांग की थी. नगर निगम के आयुक्त को भी चिट्ठी लिखकर 10 दिनों में साधारण सभा बुलाए जाने की मांग रखी है. यदि साधारण सभा नहीं बुलाई जाती है, तो कांग्रेसी अपना आंदोलन जारी रखेंगे. डॉ. जयपाल ने बताया कि कांग्रेस के पार्षदों की ओर से रावण दहन से पहले तोपदड़ा स्थित गायत्री मंदिर से भगवान राम की शोभायात्रा पाल बिचला तक निकाली जाएगी. वहीं पर समारोह स्थल में रावण दहन का कार्यक्रम भी होगा. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आम जनता और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे.
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