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अजमेर नगर निगम में सियासी रार: भाजपा और कांग्रेस इस बार अलग-अलग करेंगे रावण दहन

दो जगहों पर अलग-अलग रावण दहन ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व है. अजमेर में नगर निगम की ओर से पटेल स्टेडियम में रावण दहन का कार्यक्रम होता आया है, लेकिन इस बार नगर निगम के कांग्रेस और भाजपा के पार्षद अलग-अलग रावण दहन करने जा रहे हैं. बाकायदा कांग्रेसियों ने रावण दहन से पहले भगवान राम की शोभायात्रा निकाले जाने का भी प्रबंध कर लिया है. ऐसे में पटेल स्टेडियम के रावण दहन कार्यक्रम में केवल भाजपा पार्षद ही मेजबानी करेंगे. वहीं कांग्रेसी, पाल बिचला में एक निजी समारोह स्थल पर रावण दहन करेंगे.

सतीश बंसल के बयान पर अड़ी कांग्रेस: अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में से 37 वार्ड कांग्रेस ने जीते थे, वहीं 32 वार्डों में भाजपा ने जीत हासिल की. शेष 11 वार्ड निर्दलीयों ने जीते. मेयर चुनाव में निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा को समर्थन दे दिया और अनामिका शर्मा को मेयर बना दिया. चुनाव के बाद से ही नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच सौहार्द नहीं बन पाया, बल्कि भाजपा पार्षद सतीश बंसल से कांग्रेसी पार्षदों की कहासुनी भी हो गई. कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर से साधारण सभा बुलाने की मांग की. कांग्रेसी पार्षद दो बार मेयर अनामिका शर्मा से भी मिले, लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकला. कांग्रेसी पार्षद भाजपा पार्षद सतीश बंसल से माफी मंगवाने की बात पर अड़ गए.