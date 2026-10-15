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अजमेर नगर निगम : पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत पर 6 साल तक नगर निकाय चुनाव को लेकर रोक

पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान में अजमेर नगर निगम के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत को डीएलबी ने 13 फाइलों के मामले में दोषी माना है. डीएलबी ने 6 वर्ष के लिए नगर निकाय के चुनाव लड़ने के लिए उन पर रोक लगा दी है. गहलोत ने इस बार भाजपा से बगावत करके अपनी पत्नी हेमा गहलोत को नगर निगम के वार्ड तीन से निर्दलीय चुनाव लड़ाया था.

हालांकि, हेमा गहलोत चुनाव हार गईं, लेकिन चुनाव से पहले ही डीएलबी ने उनके प्रकरण को वापस खोल दिया था. स्वायत शासन विभाग में निदेशक और सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत के खिलाफ यह आदेश जारी किए हैं.

आदेश की कॉपी (ETV Bharat Ajmer) आदेश में पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत को 13 फाइलों के प्रकरण में प्रथम दृश्या दोषी पाया गया है. गहलोत के खिलाफ डीएलबी को नियम विरोध व्यवसायिक निर्माण स्वीकृति के लिए उनके कार्यकाल में ही शिकायत मिल गई है. बाद में लंबे समय तक फाइलों पर धूल चढ़ती गई. इन फाइलों से धूल तब हटी जब पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने भाजपा से बगावत करके अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी को उनके ही गृह क्षेत्र के वार्ड में चुनौती दे दी. देवनानी और गहलोत के बीच नगर निगम चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला. गहलोत ने अपनी पत्नी हेमा गहलोत को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा. हेमा गहलोत चुनाव हार गईं. इसके साथ ही गहलोत की मुश्किले भी बढ़ गई. पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत के खिलाफ डीएलबी में चल रहे 13 फाइलों के ऊपर से धूल साफ हो गई और अब स्वायत शासन विभाग में निदेशक एवं सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत के खिलाफ आदेश जारी कर उन पर 6 वर्ष तक नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ने पर रोक लगाई है.