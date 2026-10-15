अजमेर नगर निगम : पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत पर 6 साल तक नगर निकाय चुनाव को लेकर रोक
13 फाइलों के प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टया माना दोषी. धर्मेंद्र गहलोत बोले- हाई कोर्ट में दूंगा आदेश को चुनौती...
Published : October 15, 2026 at 7:46 PM IST
अजमेर: राजस्थान में अजमेर नगर निगम के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत को डीएलबी ने 13 फाइलों के मामले में दोषी माना है. डीएलबी ने 6 वर्ष के लिए नगर निकाय के चुनाव लड़ने के लिए उन पर रोक लगा दी है. गहलोत ने इस बार भाजपा से बगावत करके अपनी पत्नी हेमा गहलोत को नगर निगम के वार्ड तीन से निर्दलीय चुनाव लड़ाया था.
हालांकि, हेमा गहलोत चुनाव हार गईं, लेकिन चुनाव से पहले ही डीएलबी ने उनके प्रकरण को वापस खोल दिया था. स्वायत शासन विभाग में निदेशक और सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत के खिलाफ यह आदेश जारी किए हैं.
आदेश में पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत को 13 फाइलों के प्रकरण में प्रथम दृश्या दोषी पाया गया है. गहलोत के खिलाफ डीएलबी को नियम विरोध व्यवसायिक निर्माण स्वीकृति के लिए उनके कार्यकाल में ही शिकायत मिल गई है. बाद में लंबे समय तक फाइलों पर धूल चढ़ती गई. इन फाइलों से धूल तब हटी जब पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने भाजपा से बगावत करके अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी को उनके ही गृह क्षेत्र के वार्ड में चुनौती दे दी.
देवनानी और गहलोत के बीच नगर निगम चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला. गहलोत ने अपनी पत्नी हेमा गहलोत को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा. हेमा गहलोत चुनाव हार गईं. इसके साथ ही गहलोत की मुश्किले भी बढ़ गई. पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत के खिलाफ डीएलबी में चल रहे 13 फाइलों के ऊपर से धूल साफ हो गई और अब स्वायत शासन विभाग में निदेशक एवं सचिव जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत के खिलाफ आदेश जारी कर उन पर 6 वर्ष तक नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ने पर रोक लगाई है.
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आदेश के अनुसार अजमेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के अंतर्गत प्रकरण की न्यायिक जांच करवाई गई, जिसमें गहलोत को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया. न्यायिक जांच में गहलोत की ओर से पद का दुरुपयोग किए जाने का उन्हें प्रमाणित पाया गया है.
यह थी वो 13 फाइलें :
- सोनी जी की नसिया के सामने उमराव कंवर.
- पुरानी मंडी में सेंट्रल बैंक के पास अनूप कुवेरा.
- महावीर सर्किल के पास गोधो की नसिया के सामने सुनील सेठी.
- कुम्हार मोहल्ला में नंदलाल बालचंदानी और अन्य.
- रामगंज में नई बस्ती स्थित ओम प्रकाश माहेश्वरी
- पुलिस लाइन नया बाडा में भगवान सिंह चौहान.
- केसरगंज में पूनम.
- केसरगंज स्थित चटाई मोहल्ला में मयंक खंडेलवाल.
- ब्लू कैसल में डाकी का कुआं स्थित रमेश हिमवानी.
- डिग्गी चौक में स्थित आशा देवी जादम.
- रामगंज नई बस्ती में ललित गुप्ता.
- लोहागल रोड पर नारायण दास.
- केसरगंज स्थित ईश्वरी देवी.
इनका कहना है : पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ सकता हूं. आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दूंगा. अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं. अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें जवाब मिल जाएगा.