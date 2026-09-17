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अजमेर मेयर चुनाव में 8 घंटे की बहस के बाद ट्विस्ट खत्म, भाजपा की आपत्ति खारिज, कांग्रेस प्रत्याशी किरण गढ़वाल का नामांकन वैध घोषित

नगर निगम के बाहर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने: अजमेर में सियासी उबाल आते ही नगर निगम के बाहर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता लामबंद हो गए. कांग्रेसी मुख्य द्वार पर बैठ गए तो भाजपाई कार्यकर्ता उनके पीछे नारे लगाने लगे. मामला काफी गरमाया, लेकिन माहौल नहीं बिगड़ा. नगर निगम के बाहर और अंदर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात रहा. परिसर के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मोर्चा संभाले रहे.

उप महापौर का चुनाव 22 सितंबर को: पूनिया ने बताया कि उप महापौर पद के लिए निर्वाचन 22 सितंबर को होगा. इस दिन ही नामांकन 11 बजे तक किया जा सकता है. नामांकन पत्रों की संवीक्षा सुबह 11.30 बजे से होगी. नामांकन वापसी का समय दोपहर 2 बजे तक रहेगा. मतदान यदि आवश्यक हुआ तो दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक होगा. मतगणना का कार्य मतदान समाप्ति के बाद किया जाएगा.

अजमेर में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला: अजमेर नगर निगम के महापौर पद के निर्वाचन के लिए दो प्रत्याशियों के नाम विधिमान्य घोषित किए गए हैं. भाजपा से अनामिका शर्मा और कांग्रेस से किरण गढ़वाल के नाम वैलिड पाए गए हैं. रिटर्निंग अधिकारी अनिल पूनिया ने बताया कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि शुक्रवार (18 सितंबर) अपराह्न 3 बजे तक रहेगी. चुनाव चिह्नों के आवंटन का कार्य 18 सितंबर को किया जाएगा. मतदान सोमवार 21 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा. मतगणना 21 सितंबर को मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी.

अजमेर: अजमेर नगर निगम में मेयर पद के चुनाव को लेकर फंसा पेंच हट गया है. रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा की आपत्ति को खारिज कर दिया है. भाजपा उम्मीदवार अनामिका शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार किरण गढ़वाल के खिलाफ रिटर्निंग अधिकारी को आपत्ति दी थी. आरोप था कि किरण गढ़वाल के नाम से एक शादी समारोह स्थल है, जिसके विभिन्न टैक्स का भुगतान उन्होंने नगर निगम को नहीं किया है, ऐसे में उनका नामांकन खारिज किया जाना चाहिए. वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर नामांकन खारिज करवाना चाहती है. दोनों पक्षों ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखा. 8 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस को राहत मिल गई.

करीब पौने पांच बजे गढ़वाल की एनओसी खारिज: पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अजमेर नगर निगम की एनओसी लेना अनिवार्य है. बिना एनओसी के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता. किरण गढ़वाल ने भी नगर निगम से एनओसी लेकर ही कांग्रेस की टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ा और जीता. कांग्रेस ने किरण गढ़वाल को अपना उम्मीदवार बनाया था. कांग्रेस की ओर से केवल एक नामांकन ही दाखिल हुआ. पौने पांच बजे नगर निगम के उपायुक्त ने किरण गढ़वाल की एनओसी खारिज करके पत्र रिटर्निंग अधिकारी अनिल पूनिया को भेज दिया, लेकिन यह भी काम नहीं आया. कांग्रेस की लीगल टीम ने निर्वाचन विभाग के ही नियमों का हवाला देते हुए जवाब दिया कि जीती हुई पार्षद मेयर का चुनाव लड़ सकती है. एनओसी की बाध्यता पार्षद चुनाव के लिए थी. भाजपा की उम्मीदवार अनामिका शर्मा ने कहा- यहां नहीं तो चुनाव में जीत मिलेगी. नगर निगम में भाजपा का बोर्ड जरूर बनेगा.

8 घंटे के बाद आया निर्णय: 4 से 5 घंटे तक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष कांग्रेस और भाजपा की लीगल टीम ने बहस की. कांग्रेस और भाजपा की लीगल टीम की बहस सुनने के बाद तीन पेज का निर्णय रिटर्निंग अधिकारी ने दिया है.

इसमें भाजपा की आपत्ति निरस्त कर दी है. वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार किरण गढ़वाल के नामांकन को सही मानते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना है. शाम सवा छह बजे रिटर्निंग अधिकारी अनिल पूनिया ने भाजपा और कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उन्हें आदेश सुना दिया.

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नामांकन खारिज करने की साजिश नाकाम: कांग्रेस की उम्मीदवार किरण गढ़वाल के पति दिलीप गढ़वाल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि जीत सत्य की होगी. भाजपा ने झूठी आपत्ति लगाई थी. अब चुनाव होंगे और कांग्रेस का बोर्ड नगर निगम में बनेगा. अजमेर शहर कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक पराशर ने कहा कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश की लेकिन कांग्रेस भी सत्य को साथ लेकर अड़ी रही. कांग्रेस ने भाजपा की आपत्ति का जवाब दिया. पराशर का आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने नगर निगम के अधिकारी के साथ पुरानी नगर निगम की बिल्डिंग में जाकर बीती रात फाइल निकलवाई. जिसका विरोध भी कांग्रेस ने किया और रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत भी दी. उन्होंने कहा कि नगर निगम के जिन अधिकारियों ने भी भाजपा का एजेंट बनकर काम किया है, उन्हें कांग्रेस की सरकार आने के बाद छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि मेयर चुनाव के बाद उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का अजमेर नगर निगम में बोर्ड बनेगा.

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