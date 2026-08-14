केकड़ी में हादसे में मौत पर फूटा गुर्जर समाज का आक्रोश, अजमेर-कोटा राजमार्ग दो घंटे जाम
समाज की विभिन्न मांगों पर सहमति के बाद खोला रास्ता.मृतक का शव परिजनों को सौंपा.
Published : August 14, 2026 at 4:20 PM IST
केकड़ी (अजमेर): अजमेर-कोटा राजमार्ग पर भांडावास के निकट गुरुवार को कार की टक्कर से स्कूटी सवार घटियाली निवासी प्रधान गुर्जर की मौत के मामले में शुक्रवार को गुर्जर समाज का आक्रोश फूट पड़ा. आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई समेत विभिन्न मांगों को लेकर समाजजनों ने राजकीय जिला अस्पताल के बाहर धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने अजमेर-कोटा राजमार्ग जाम कर दिया. करीब दो घंटे हाईवे जाम रहने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने यातायात रिंग रोड से डायवर्ट किया. गुर्जर समाज के लोग सुबह से ही अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे थे.
एएसपी राजेश कुमार मील ने बताया कि गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर सहमति बन गई है. दुर्घटना करने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अनुसंधान के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. सरकारी स्तर पर आर्थिक सहायता राशि संभव होगी, वह पीड़ित परिवार को दी जाएगी. इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सड़क हादसे में प्रधान गुर्जर की मौत के मामले में दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. मांगों को लेकर समाजजनों में खासा आक्रोश था.
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अजमेर-कोटा राजमार्ग पर बैठे प्रदर्शनकारी: मामले की गंभीरता को देखते एएसपी राजेश मील मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. मांगों पर सहमति नहीं बनने पर आक्रोशित समाज के लोग अजमेर-कोटा राजमार्ग पर बैठ गए और जाम कर दिया. करीब दो घंटे बाद विभिन्न मांगों पर सहमति बनी. इसके बाद समाजजनों ने जाम हटा लिया. मांगें मानने के बाद मृतक प्रधान गुर्जर का शव अस्पताल की मोर्चरी से परिजनों को सुपुर्द किया गया. इस दौरान सांवरलाल गुर्जर, एडवोकेट मुकेश गुर्जर, रंगलाल गुर्जर, किशन गुर्जर, देवसेना अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर आदि मौजूद थे.
9 थानों का जाप्ता तैनात: गुर्जर समाज के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए. एएसपी राजेश कुमार मील, नसीराबाद डीएसपी लक्ष्मणराम, केकड़ी सिटी सीआई जगदीश चौधरी, सरवाड़ थानाधिकारी रामपाल शर्मा समेत केकड़ी सिटी, केकड़ी सदर, सावर, सरवाड़, सराना, भिनाय, नसीराबाद सिटी, नसीराबाद सदर और श्रीनगर थाना पुलिस का जाप्ता मौके पर तैनात रहा.
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