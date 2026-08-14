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केकड़ी में हादसे में मौत पर फूटा गुर्जर समाज का आक्रोश, अजमेर-कोटा राजमार्ग दो घंटे जाम

अजमेर-कोटा राजमार्ग पर धरना दे रहे गुर्जर समाज के लोग ( ETV Bharat Kekri (Ajmer) )