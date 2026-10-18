किशनगढ़: खोड़ा माता मंदिर जा रहे परिवार की बाइक को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, पति गंभीर
अजमेर के किशनगढ़ में नसीराबाद हाईवे पर बाइक और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
Published : October 18, 2026 at 8:18 PM IST
किशनगढ़ (अजमेर): जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के नसीराबाद हाईवे पर सिलोरा रोड क्षेत्र में एकता होटल के सामने बाइक और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में महिला ममता नायक, उनके 7 वर्षीय पुत्र कालू और 9 वर्षीय भतीजे रोहित ने दम तोड़ दिया, जबकि महिला के पति 25 वर्षीय भोलू नायक गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल भोलू नायक को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है.
खोड़ा माता के दर्शन करने जा रहा था परिवार: सीओ सिटी धर्मराज चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. किशनगढ़ शहर थाना प्रभारी नरपत बाना ने भी घटना का मौका मुआयना किया. पुलिस ने ट्रेलर को अपनी कस्टडी में ले लिया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटवाकर यातायात सुचारू करवा दिया है. मामले की जांच लगातार जारी है.
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बाइक को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारी: पुलिस के अनुसार, ममता नायक ने नौ दिनों का व्रत-उपवास रखा हुआ था. परिवार खोड़ा माता मंदिर में दर्शन करने के लिए बाइक से जा रहा था. इसी दौरान सिलोरा क्षेत्र में एकता होटल के सामने बाइक को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मां, बेटे और भतीजे की मौके पर ही जान चली गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही किशनगढ़ शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाकर जांच शुरू की.
एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत: डीएसपी धर्मराज चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. इस दौरान स्थानीय पार्षद शंकर शर्मा भी मौजूद रहे. इस हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर छा गई है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को परिजनों को सौंपे जाएंगे.
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