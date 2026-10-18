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किशनगढ़: खोड़ा माता मंदिर जा रहे परिवार की बाइक को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, पति गंभीर

पुलिस ने परिवार को ढांढस बंधाया ( ETV Bharat Ajmer )

किशनगढ़ (अजमेर): जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के नसीराबाद हाईवे पर सिलोरा रोड क्षेत्र में एकता होटल के सामने बाइक और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. हादसे में महिला ममता नायक, उनके 7 वर्षीय पुत्र कालू और 9 वर्षीय भतीजे रोहित ने दम तोड़ दिया, जबकि महिला के पति 25 वर्षीय भोलू नायक गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल भोलू नायक को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है.

खोड़ा माता के दर्शन करने जा रहा था परिवार: सीओ सिटी धर्मराज चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. किशनगढ़ शहर थाना प्रभारी नरपत बाना ने भी घटना का मौका मुआयना किया. पुलिस ने ट्रेलर को अपनी कस्टडी में ले लिया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटवाकर यातायात सुचारू करवा दिया है. मामले की जांच लगातार जारी है.