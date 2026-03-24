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हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ : पंचर की दुकान में बन रहे थे मौत के सामान, कुख्यात BRC गैंग से कनेक्शन

किशन पुलिस की बड़ी कार्रवाई. मौके से हथियार जब्त. सामने आई हैरान करने वाली कहानी...

Kishangarh Police Action
किशनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Source : Kishangarh Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 10:26 PM IST

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किशनगढ़: मार्बल सिटी किशनगढ़ क्षेत्र में टायर पंचर की दुकान की आड़ में चलाए जा रहे 'मौत के कारखाने' का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के कांकनियावास गांव में चल रही इस अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने धावा बोलते हुए भारी मात्रा में असलहा और मशीनें बरामद की है.

सीओ सिटी आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि यह लोग कहां से हथियार बनाने का सामान लाते थे और कहां हथियार सप्लाई करते थे ? इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है.

कैसे और क्या हुआ ? ​पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि आरोपी मोहम्मद रोशन अपनी टायर पंचर की दुकान की आड़ में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा है. सीओ सिटी आईपीएस अजय सिंह राठौड़ के सुपरविजन में जब पुलिस टीम ने कांकनियावास स्थित दुकान पर छापा मारा, तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए. दुकान के भीतर हथियारों को बनाने के लिए पूरी यूनिट लगी हुई थी.

पढ़ें : अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापे में 20 हथियार और 32 जिंदा कारतूस बरामद, दो तस्कर दबोचे

पुलिस टीम ने मौके से 5 अवैध हथियार, जिनमें एक नवनिर्मित टोपीदार बंदूक, एक पुरानी इस्तेमाल की गई बंदूक और 3 अवैध देशी कट्टे बरामद किए. ​मौके से हथियार बनाने में प्रयुक्त ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, भारी मात्रा में शीशे के छर्रे और कारतूस बनाने का सामान (टूलकिट) भी पुलिस ने जब्त किया है.

आईपीएस अजय सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि ​पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद रोशन (28 वर्ष) कोई साधारण अपराधी नहीं है. प्राथमिक पूछताछ में यह पुख्ता हुआ है कि उसके तार कुख्यात बीआरसी (BRC) गैंग से जुड़े हुए हैं. गैंग की संलिप्तता और अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नए आपराधिक कानून के तहत इस मामले में 'संगठित अपराध' की धाराएं भी जोड़ दी है. अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इस फैक्ट्री से हथियार किन-किन अपराधियों और गैंग्स को सप्लाई किए जाते थे.

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