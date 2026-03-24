ETV Bharat / state

हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ : पंचर की दुकान में बन रहे थे मौत के सामान, कुख्यात BRC गैंग से कनेक्शन

किशनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई ( Source : Kishangarh Police )

किशनगढ़: मार्बल सिटी किशनगढ़ क्षेत्र में टायर पंचर की दुकान की आड़ में चलाए जा रहे 'मौत के कारखाने' का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के कांकनियावास गांव में चल रही इस अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने धावा बोलते हुए भारी मात्रा में असलहा और मशीनें बरामद की है. सीओ सिटी आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि यह लोग कहां से हथियार बनाने का सामान लाते थे और कहां हथियार सप्लाई करते थे ? इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है. कैसे और क्या हुआ ? ​पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि आरोपी मोहम्मद रोशन अपनी टायर पंचर की दुकान की आड़ में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा है. सीओ सिटी आईपीएस अजय सिंह राठौड़ के सुपरविजन में जब पुलिस टीम ने कांकनियावास स्थित दुकान पर छापा मारा, तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए. दुकान के भीतर हथियारों को बनाने के लिए पूरी यूनिट लगी हुई थी.