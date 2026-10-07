World Record : 6 साल की रुद्रांशी राठौड़ का विश्व रिकॉर्ड, एक हाथ के सहारे 4 मिनट प्लैंक...
रुद्रांशी पिता को योग करते देखकर प्रेरित हुई. अगला लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड.
Published : October 7, 2026 at 7:11 PM IST
केकड़ी: अजमेर जिले के केकड़ी की बच्ची रुद्रांशी राठौड़ ने योग एवं फिटनेस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की. मात्र छह साल की उम्र में रुद्रांशी ने योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया. रुद्रांशी ने Single-Arm Plank Pose (एक हाथ के सहारे प्लैंक) की कठिन मुद्रा लगातार 4 मिनट बनाए रखी, जो रिकॉर्ड है.
पिता से सीखा योग: मां पूजा शेखावत ने बताया कि रुद्रांशी ने यह रिकॉर्ड 21 जून 2026 को जयपुर में बनाया, जिसका रिजल्ट इसी 2 अक्टूबर को घोषित हुआ. योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रुद्रांशी को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र भी प्रदान किया. रुद्रांशी के पिता भूपेन्द्र सिंह राठौड़ जिम संचालक हैं, जबकि मां पूजा शेखावत गृहिणी हैं. मां पूजा ने बताया कि रुद्रांशी पिता को योग करते देखकर प्रेरित हुई और योग करने लगी. धीरे-धीरे योग एवं फिटनेस के प्रति रुचि बढ़ती गई. इसके बाद परिवार ने उसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और नियमित अभ्यास कराया, जिसका बेहतर परिणाम सामने आया.
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ताइक्वांडो प्लेयर है रुद्रांशी: मां पूजा शेखावत ने बताया कि रुद्रांशी योग, ताइक्वांडो और फिटनेस का नियमित अभ्यास करती हैं. कम उम्र में कठिन शारीरिक चुनौती को पूरा करना उसकी एकाग्रता, संतुलन, शारीरिक क्षमता, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को दर्शाता है. इस उपलब्धि के पीछे उनके कोच सुरजीत यादव के साथ माता-पिता का भी अहम योगदान रहा. रुद्रांशी ने जयपुर की लक्षिका एकेडमी में योग एवं फिटनेस के टिप्स लिए तथा घर पर नियमित अभ्यास किया. दूसरी कक्षा की छात्रा रुद्रांशी ताइक्वांडो प्लेयर भी हैं.
गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना लक्ष्य: परिवार के अनुसार रुद्रांशी ने आगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड की दिशा में भी प्रयास शुरू किए. रुद्रांशी की मां का सपना है कि उनकी बेटी आगे चलकर भारत का प्रतिनिधित्व करे और देश का नाम रोशन करे. छह साल की उम्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली रुद्रांशी की उपलब्धि पर परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है.
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