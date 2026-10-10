अजमेर: केकड़ी में पार्किंग को लेकर युवक पर चाकू से हमला, हालत नाजुक
एएसआई संपतराज मीणा ने बताया- पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक पारीक को उसके मकान से डिटेन कर लिया है.
Published : October 10, 2026 at 4:16 PM IST
अजमेर: केकड़ी के अजमेर रोड पर शनिवार दोपहर दिनदहाड़े चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया. आलोक कॉलेज के पास चाय की थड़ी पर बाइक पार्किंग को लेकर हुए कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जगदीशपुरा निवासी 22 वर्षीय दुर्गेश जाट चाय की थड़ी पर खड़ा था. इसी दौरान पार्किंग को लेकर उसका कुछ युवकों से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने जेब से चाकू निकालकर दुर्गेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत केकड़ी के अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया: सिटी थाना पुलिस के एएसआई संपतराज मीणा ने बताया- घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अजमेर रोड निवासी अभिषेक पारीक को उसके मकान से डिटेन कर लिया है. पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है.
गंभीर हालत के चलते अजमेर रेफर किया: पुलिस के अनुसार, अजमेर रोड स्थित आलोक कॉलेज के पास दुर्गेश जाट अपनी बाइक पार्क कर चाय की थड़ी पर चाय पी रहा था. इसी दौरान अभिषेक पारीक ने बाइक हटाने को लेकर विवाद कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी अभिषेक पारीक ने चाकू से दुर्गेश पर कई वार कर दिए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते उसे अजमेर रेफर कर दिया गया, जबकि आरोपी वारदात के बाद अपने घर में जाकर छिप गया था.
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