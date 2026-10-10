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अजमेर: केकड़ी में पार्किंग को लेकर युवक पर चाकू से हमला, हालत नाजुक

पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: केकड़ी के अजमेर रोड पर शनिवार दोपहर दिनदहाड़े चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया. आलोक कॉलेज के पास चाय की थड़ी पर बाइक पार्किंग को लेकर हुए कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जगदीशपुरा निवासी 22 वर्षीय दुर्गेश जाट चाय की थड़ी पर खड़ा था. इसी दौरान पार्किंग को लेकर उसका कुछ युवकों से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने जेब से चाकू निकालकर दुर्गेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत केकड़ी के अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.