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अजमेर में करवा चौथ पर 150 साल पुराने चौथ माता मंदिर में उमड़ी भीड़, नवविवाहिताओं ने किया पूजन

मंदिर में पूजा करती महिलाएं ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: ऋषि घाटी स्थित 150 वर्ष प्राचीन चौथ माता मंदिर में करवा चौथ पर मेले जैसा माहौल रहा. महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार कर पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंची और पति की लंबी उम्र, परिवार में समृद्धि और खुशहाली की कामना की. मंदिर में विराजमान चौथ माता की गोद में भगवान गणेश और दोनों ओर रिद्धि-सिद्धि हैं. महिलाओं ने चौथ माता के साथ गणेश जी और रिद्धि-सिद्धि की पूजा कर 16 श्रृंगार, वस्त्र और भोग अर्पित किया. इसके बाद बुजुर्ग महिलाओं से चौथ माता की कथा सुनी. दोपहर से ही मंदिर में महिलाओं का आना-जाना लगा रहा.