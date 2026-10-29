अजमेर में करवा चौथ पर 150 साल पुराने चौथ माता मंदिर में उमड़ी भीड़, नवविवाहिताओं ने किया पूजन
पंडित प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया-मंदिर में विराजमान चौथ माता की गोद में भगवान गणेश और दोनों ओर रिद्धि-सिद्धि हैं.
Published : October 29, 2026 at 8:16 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:53 PM IST
अजमेर: ऋषि घाटी स्थित 150 वर्ष प्राचीन चौथ माता मंदिर में करवा चौथ पर मेले जैसा माहौल रहा. महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार कर पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंची और पति की लंबी उम्र, परिवार में समृद्धि और खुशहाली की कामना की. मंदिर में विराजमान चौथ माता की गोद में भगवान गणेश और दोनों ओर रिद्धि-सिद्धि हैं. महिलाओं ने चौथ माता के साथ गणेश जी और रिद्धि-सिद्धि की पूजा कर 16 श्रृंगार, वस्त्र और भोग अर्पित किया. इसके बाद बुजुर्ग महिलाओं से चौथ माता की कथा सुनी. दोपहर से ही मंदिर में महिलाओं का आना-जाना लगा रहा.
करवे से चरणामृत लेकर खोला व्रत: मंदिर के पुजारी पंडित प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया- ऋषि घाटी स्थित चौथ माता मंदिर डेढ़ सौ वर्ष प्राचीन है. करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री, वस्त्र और भोग लेकर मंदिर आईं. महिलाएं मीठा करवा और मिट्टी का करवा लेकर आती हैं. पूजा के बाद उसी करवे से तीन बार चरणामृत लेती हैं और फिर उसे घर ले जाकर चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं. महिलाएं पूजन के बाद सूर्य को अर्घ्य देती हैं, दीप प्रज्वलित करती हैं और चौथ माता की कथा सुनती हैं.
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पैर छूकर एक करवा व दक्षिणा भेंट करती हैं महिलाओं: प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया- पुत्र प्राप्ति की कामना से कई महिलाएं 16 जल भरे करवे लाती हैं और बड़ी उम्र की महिलाओं के पैर छूकर एक करवा व दक्षिणा भेंट करती हैं. मान्यता है कि इससे चौथ माता के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है.पूजा की थाली में गुड़, पतासे, घर के बने मिष्ठान, अनाज, धूप-बत्ती, चुनरी, श्रृंगार सामग्री, मेहंदी, कुमकुम, जल भरा करवा, दीपक और लोटा शामिल होता है.
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नवविवाहिताओं ने पहली बार रखा करवा चौथ व्रत: मंदिर में कई नवविवाहिताएं पूजन के लिए आईं. श्रद्धालु अंजलि ने बताया कि वह अपनी सास के साथ पहली बार चौथ माता मंदिर में पूजन के लिए आई हैं. उनका यह पहला करवा चौथ व्रत है. अंजलि की सास पूनम ने बताया कि वह 19 साल से करवा चौथ का व्रत कर रही हैं. यह व्रत सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख-समृद्धि के लिए करती हैं. इससे पति-पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम बढ़ता है.
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चौथ माता और गणेश जी की सुनाती हैं कथा: बुजुर्ग श्रद्धालु शकुंतला शर्मा मंदिर में महिलाओं को चौथ माता और गणेश जी की कथा सुनाती हैं. उन्होंने बताया कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन कई महिलाएं निर्जला नहीं कर पातीं. साल में चार मुख्य चौथ आती हैं, जिनमें दो व्रत सुहागन महिलाओं के लिए अनिवार्य माने जाते हैं.
पति के प्रति जगाते हैं समर्पण के भाव: नवविवाहिता लक्ष्या ने बताया कि उनका पहला करवा चौथ है. उन्होंने पूजन कर चौथ माता से सुहाग अमर रहने का आशीर्वाद मांगा. व्रत और उपवास हमें अध्यात्म और अटूट विश्वास से जोड़ते हैं और पति के प्रति समर्पण भाव जगाते हैं.
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