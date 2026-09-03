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परिजनों की सूझबूझ और JLN के डॉक्टरों का कमाल, चारा मशीन से कटे महिला के हाथ को ऑपरेशन के बाद जोड़ा

जेएलएन अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला का चारा मशीन से कटा हाथ 4 घंटे की जटिल सर्जरी और पेट से ग्राफ्टिंग कर सफलतापूर्वक जोड़ दिया.

डॉक्टरों ने महिला के कटे हाथ को दोबारा जोड़ा
डॉक्टरों ने महिला के कटे हाथ को दोबारा जोड़ा (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 4:09 PM IST

5 Min Read
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अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में एक ग्रामीण महिला के कटे हाथ को वापस जोड़कर चिकित्सा क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया गया है. खास बात यह रही कि महिला और उसके परिजनों की जागरूकता भी इस कार्य में काफी कारगर साबित हुई है. महिला का सीधा हाथ कलाई से नीचे चारा काटने की मशीन में आने से कटकर अलग हो गया था. महिला की पहली सर्जरी सफल रही है और उसके हाथ को पेट के मांस के साथ जोड़कर ग्राफ्टिंग की गई है, ताकि कटे हुए हाथ में रक्त का प्रवाह होता रहे और उसे पोषण मिलता रहे. फिलहाल महिला स्वस्थ है.

परिजन कटे हुए हाथ को बर्फ में रखकर लाए: जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि चारा काटने की मशीन में मसूदा निवासी एक महिला का हाथ आने से वह बिल्कुल कट गया था. महिला और उसके परिजन कटे हुए हाथ को बर्फ में रखकर तुरंत अजमेर जेएलएन अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आ गए. जहां प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नेपो विद्यार्थी ओपीडी में मौजूद थे. उन्होंने तत्काल अपनी टीम को सक्रिय किया और महिला का ऑपरेशन कर हाथ जोड़ने का तुरंत निर्णय लिया. यह एक बड़ी चुनौती थी और इस जटिल ऑपरेशन को डॉ. नेपो विद्यार्थी ने अपनी टीम के साथ मिलकर सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें कटे हुए हाथ को बेहद सफाई के साथ जोड़ दिया गया.

सुनिए क्या बोले डॉक्टर (ETV Bharat Ajmer)

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प्राइवेट अस्पताल में आता 5 से 10 लाख का खर्च: अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि महिला मरीज का हाथ पूरी तरह से कट चुका था, जिसे जोड़ने में डॉ. विद्यार्थी को इस जटिल ऑपरेशन को करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगा. डॉ. खरे ने बताया कि इस जटिल सर्जरी की सफलता समय अवधि पर निर्धारित होती है. यानी समय पर मरीज के अस्पताल आने और तुरंत ऑपरेशन होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत महिला का यह ऑपरेशन बिल्कुल निशुल्क हुआ है. अमूमन अजमेर में इस तरह के ऑपरेशन नहीं होते हैं. यही ऑपरेशन यदि किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में होता, तो निश्चित रूप से 5 से 10 लाख रुपए के बीच का खर्चा आता.

परिजनों की सूझबूझ और समय-सीमा रही अहम: प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नेपो विद्यार्थी ने बताया कि इस प्रकार के जटिल ऑपरेशन के लिए आधुनिक उपकरण और चिकित्सा टीम में उच्च कार्यक्षमता का होना बेहद आवश्यक है. इस ऑपरेशन के सफल होने में महिला मरीज और उसके परिजनों की जागरूकता और बुद्धिमानी काफी महत्वपूर्ण थी. महिला मरीज और उसके परिजन कटे हुए हाथ को बर्फ में रखकर लेकर आए थे. यदि हादसे के 10 घंटे के भीतर ऐसा किया जाता है, तो ऑपरेशन के सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इसके साथ ही, कटे हुए हाथ से अत्यधिक खून के रिसाव को रोकने के लिए परिजनों ने महिला मरीज के हाथ को ऊपर से जोर से कसकर बांध दिया था. उन्होंने बताया कि कटे हुए हाथ को बर्फ में रखने से हाथ की नसें नहीं सिकुड़ीं, जिससे सर्जरी में मदद मिली.

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डॉक्टरों का आगे का मेडिकल रिकवरी प्लान: डॉ. विद्यार्थी ने बताया कि कटे हुए हाथ को जोड़ने के साथ ही इसे पेट के मांस के साथ ग्राफ्ट किया गया है, ताकि हाथ में खून का प्रवाह बना रहे और उसे लगातार पोषण मिलता रहे. एक माह के भीतर जब पेट का मांस ठीक प्रकार से कटे हुए हाथ को पोषण देने लगेगा, तब उसे पेट से अलग कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि 3 महीने बाद कटे हुए हाथ की उंगलियां, जो वर्तमान में आपस में जुड़ी हुई हैं, उन्हें एक और ऑपरेशन करके एक-एक कर अलग-अलग किया जाएगा. इसके बाद धीरे-धीरे महिला मरीज को फिजियोथैरेपी दी जाएगी ताकि हाथ ठीक से काम कर सके.

40 फीसदी तक काम कर सकेगा महिला का हाथ: डॉ. नेपो विद्यार्थी ने स्पष्ट किया कि पहले की तरह महिला इस हाथ से उतना भारी काम नहीं कर पाएगी, लेकिन महिला का हाथ बच गया है और वह भविष्य में 40 फीसदी तक काम कर सकेगा. इस हाथ से महिला मरीज दैनिक जीवन के हल्के काम कर पाएगी, हालांकि कठिन और वजनी काम इस हाथ से नहीं हो पाएंगे.

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