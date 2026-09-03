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परिजनों की सूझबूझ और JLN के डॉक्टरों का कमाल, चारा मशीन से कटे महिला के हाथ को ऑपरेशन के बाद जोड़ा

डॉक्टरों ने महिला के कटे हाथ को दोबारा जोड़ा ( ETV Bharat Ajmer )