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JLN अस्पताल ने रचा इतिहास, पित्त की पथरी के 15 मरीजों का एक ही दिन में लेप्रोस्कोपिक से हुए ऑपरेशन

15 मरीजों में 3 मेल और शेष फीमेल हैं. सभी का ऑपरेशन सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिन में किया गया.

डॉक्टर्स की टीम
डॉक्टर्स की टीम (ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 4:59 PM IST

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अजमेर : अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक ही दिन में 15 मरीजों के लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी (दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन) कर इतिहास रच दिया है. इस कीर्तिमान को विश्व रिकॉर्ड के रूप में देखा जा रहा है. सभी 15 मरीजों के ऑपरेशन सफल रहे हैं और सभी मरीज स्वस्थ हैं. अस्पताल में एक ही दिन में 15 मरीजों का ऑपरेशन करने का कीर्तिमान डॉ. शिवकुमार बुनकर ने बनाया है.

जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने दावा किया कि 15 मरीजों का एक ही दिन में डॉ. शिवकुमार बुनकर ने लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी (दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन) किया गया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 15 मरीजों में 3 मेल और शेष फीमेल हैं. सभी का ऑपरेशन सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिन में किया गया. 15 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं. डॉ. सामरिया बताते हैं कि 2 वर्ष पहले भी डॉ. शिवकुमार बुनकर ने 10 मरीजों का एक ही दिन लेप्रोस्कोपी की थी. अब डॉ. बुनकर ने साल बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है. डॉ. रेखा माहेश्वरी, श्याम भूतड़ा के मार्ग दर्शन में यह ऑपरेशन सफलता पूर्वक हुए हैं. टीम में अन्य चिकित्सकों का भी सहयोग रहा है.

डॉ अनिल समारिया, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर. (ईटीवी भारत अजमेर)

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टीम वर्क से हो पाया संभव : सर्जन डॉ. शिवकुमार बुनकर बताते हैं कि 15 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिह्निक किया गया. इनमें कई मरीजों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर था, फिजिशियन से सबकी जांच करवाई गई. वहां से ऑपरेशन की अनुमति मिलने के बाद ऑपरेशन किया. यह पूरा टीम वर्क था, अस्पताल प्रशासन ने सुविधाएं मुहैया करवाई, जिससे यह संभव हो पाया है. डॉ. बुनकर बताते हैं कि पित्त की थैली में पथरी बन जाती है. पथरी को निकालने के लिए ऑपरेशन ही एक मात्र जरिया है. मरीज इलाज में देरी करता है तो कई बार मामला गंभीर हो जाता है.

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मरीज समय पर इलाज करवाता है तो लेप्रोस्कोपिक से उसका ऑपरेशन होने पर वह जल्द ठीक हो जाता है. अस्पताल में पहली बार एक ही बीमारी के लिए एक ही दिन में एक ही रूटीन में एक प्रॉसेज के साथ 15 मरीजों के ऑपरेशन किए गए हैं. गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए. मरीजों में 12 फीमेल और 3 मेल थे. उन्होंने बताया कि लोगों को फेटी डाइट कम लेनी चाहिए. योग, व्यायाम, खेल कूद में भी लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए. इससे पित्त में पथरी के रोग से बचा जा सकता है.

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