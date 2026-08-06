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JLN अस्पताल में 4 साल के बच्चे का अति दुर्लभ ऑपरेशन, मलद्वार मार्ग का किया गया पुनर्निर्माण

अजमेर : जेएलएन अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में एक जटिल और दुर्लभ सर्जरी की गई. गुरुवार को प्रेसवार्ता कर इस जटिल सर्जरी की सफलता की जानकारी साझा की गई. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि तीन माह पहले ब्यावर निवासी 4 वर्षीय बालक अपने घर में दुर्घटना का शिकार हो गया था. कढ़ाई में रखे खोलता तेल जमीन पर गिरने के बाद खेलता हुआ बच्चा उस तेल में फिसल गया. इससे उसके कूल्हे और मल द्वार के साथ पीठ का कुछ हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया.

मासूम के परिजनों ने उसका इलाज करवाया. तीन माह में बालक के जले हुए हिस्से पर चमड़ी की मोटी परत आ गई. इससे धीरे-धीरे बालक का मलद्वार पूरी तरह से बंद हो गया. उन्होंने बताया कि बालक के इलाज के लिए उसके माता-पिता ब्यावर से भीलवाड़ा से लेकर गए, लेकिन वहां बालक को इलाज नहीं मिला. अजमेर जेएलएन के शिशु वार्ड में बालक को लेकर आए. यहां पीडियाट्रिक वार्ड में डॉक्टर गरिमा ने उन्हें प्लास्टिक सर्जन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ. नेपो विद्यार्थी के पास भेजा. डॉ. विद्यार्थी और उनकी टीम ने दुर्लभ सर्जरी करके बालक का जीवन बचा लिया. बालक मल त्याग नहीं पाने के कारण काफी गंभीर अवस्था में था. संभाग स्तरीय जेएलएन अस्पताल में इस तरह की दुर्लभ क्रिया सफलतापूर्वक पहली बार हुई है.

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दुर्लभ सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न : अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ. नेपो विद्यार्थी ने बताया कि दुर्घटना में जननांग और मल मार्ग (एनस) के आसपास का भाग प्रभावित हो गया, जिसके कारण वहां अत्यधिक मोटा और सिकुड़ा होकर हाइपरट्रॉफिक स्कार (मोटी चमड़ी की परत) विकसित हो गया. समय के साथ यह निशान मल मार्ग के बाहरी छिद्र (एनस) को संकुचित करने लगा, जिससे बच्चे को मल त्यागने और गैस पास करने में गंभीर कठिनाई होने लगी. पिछले तीन दिनों से मल का मार्ग लगभग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मरीज को आपातकालीन स्थिति में भर्ती कर तत्काल सर्जरी करने का निर्णय लिया गया.