अजमेर JLN अस्पताल में 21 साल की युवती की हाइट्स हर्निया की रोबोटिक सर्जरी, राजस्थान में दूसरा मामला
डॉ. सामरिया ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी में चीरा कम लगता है और खून भी कम निकलता है. यह ऑपरेशन सफल रहा है.
Published : October 22, 2026 at 5:13 PM IST
अजमेर: संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में 21 साल की युवती के हाइट्स हर्निया की सर्जरी रोबोटिक प्रक्रिया से की गई है. युवती की सर्जरी सफल रही और अब उसकी तबीयत ठीक है. प्रदेश में हाइट्स हर्निया की यह दूसरी रोबोटिक सर्जरी है. इससे पहले ऐसी सर्जरी जयपुर के SMS अस्पताल में हुई थी. इस तरह की सर्जरी के लिए लोगों को प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन JLN में यह सर्जरी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत फ्री में की गई है. मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है, जिसे जल्द अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी.
कैसे पता चला हाइट्स हर्निया और किसने की रोबोटिक सर्जरी: जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (JLN) के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया- मरीज की पहले प्री-ऑपरेटिव और पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल की गई. गैस्ट्रोलॉजी विभाग में डॉ. एमपी शर्मा ने मरीज की एंडोस्कोपी की, जिसमें पता चला कि युवती को हाइट्स हर्निया है. इसके बाद मरीज ने लेप्रोस्कोपी एवं रोबोटिक सर्जन डॉ. शिव कुमार बुनकर से संपर्क किया. डॉ. बुनकर ने मरीज की स्थिति को देखते हुए रोबोटिक सर्जरी करने का फैसला लिया. डॉ. सामरिया ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी में चीरा कम लगता है और खून भी कम निकलता है. यह ऑपरेशन सफल रहा है. अगर यही ऑपरेशन किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में करवाया जाता तो 5 से 6 लाख रुपए खर्च होते, लेकिन JLN में यह सर्जरी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क की गई है.
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सीने में जलन और खट्टी डकार से थी परेशान: लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जन डॉ. शिव कुमार बुनकर ने बताया- मरीज को सीने में जलन, खट्टी डकार, खाना नहीं पचने और वजन कम होने की शिकायत थी. मरीज पहले गैस्ट्रोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष डॉ. एमपी शर्मा के पास गई थी. डॉ. शर्मा ने मरीज की एंडोस्कोपी की, जिसमें हाइट्स हर्निया का पता चला. उन्होंने बताया कि मरीज पहले भी इसका इलाज ले चुकी थी. जब दवाइयों से आराम नहीं मिलता है तो सर्जरी ही एकमात्र रास्ता बचता है, इसलिए मरीज की रोबोटिक सर्जरी करने का फैसला लिया गया.
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अजमेर संभाग में इस तरह की पहली सफल रोबोटिक सर्जरी: डॉ. बुनकर ने बताया कि अभी तक इस तरह के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से किए जा रहे थे. अजमेर संभाग में हाइट्स हर्निया के मरीज का यह पहला सफल रोबोटिक ऑपरेशन है. रोबोटिक सर्जरी में चीरा कम लगता है, खून कम निकलता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है. रोबोट आने के बाद कोशिश यही रहती है कि मरीज का इलाज रोबोटिक सर्जरी से किया जाए. यह प्रदेश में दूसरी और अजमेर संभाग में इस तरह की पहली सफल रोबोटिक सर्जरी है.
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