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अजमेर: जन अधिकार पार्टी-जन शक्ति का ऐलान, Gen Z को देश सेवा के लिए देगी राजनीतिक मंच

अजमेर: देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए युवा पीढ़ी (Gen Z) को मंच देने और धर्म की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का संदेश फैलाकर आम जन को जोड़ने के उद्देश्य से जन अधिकार पार्टी-जन शक्ति सक्रिय हुई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली ने अजमेर शरीफ की यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में यह ऐलान किया. आज़ाद अली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में पार्टी की मजबूती और देश की खुशहाली की दुआ मांगने पहुंचे. उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजू अरोड़ा भी मौजूद थे. दरगाह में सैय्यद नदीम चिश्ती ने दोनों की ज़ियारत कराई, दस्तारबंदी की और तबर्रुक भेंट किया.

दरगाह जियारत के बाद आज़ाद अली ने कहा कि देश अब बदलाव चाहता है. युवा शिक्षा और विकास की राह पर चलना चाहते हैं, न कि धर्म की नफरत भरी राजनीति. मौजूदा हालात में युवा भाजपा और कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं और बड़े बदलाव की उम्मीद रखते हैं. उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों के समय भी मुसीबत में देश एकजुट था, अब आजाद भारत में सभी मिलजुलकर रहते हैं, इसलिए सबके बराबर अधिकार हैं. हिंदू-मुस्लिम एकता को कोई तोड़ न सके, इसी मकसद से जन अधिकार पार्टी बनाई गई है. उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए Gen Z को अपना मंच प्रदान करेगी और जनशक्ति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी.