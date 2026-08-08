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अपराधियों से निभाई यारी, जेलर सस्पेंड, अजमेर ब्लैकमेल कांड के आरोपी से जेल में करवाई थी वीडियो कॉल

अजमेर जेलर के मोबाइल से ब्लैकमेल कांड के आरोपी नफीस चिश्ती को वीडियो कॉल करने और कैदियों से बात करवाने का मामला सामने आया है.

अजमेर केंद्रीय कारागार
अजमेर केंद्रीय कारागार (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 4:07 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 4:14 PM IST

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अजमेर: अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर एक और बड़ा दाग लग गया है. अजमेर केंद्रीय कारागार के जेलर सद्दाम हुसैन द्वारा नियमों को ताक पर रखकर जेल के भीतर से कैदियों की वीडियो कॉल करवाने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. इस मामले में जेल मुख्यालय ने त्वरित और कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी जेलर सद्दाम हुसैन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

जेल अधीक्षक की पड़ताल: केंद्रीय कारागार के अधीक्षक आर अन्तेश्वरण ने बताया कि जेल के जेलर सद्दाम हुसैन ने जेल के भीतर से वीडियो कॉल करके बंदियों के परिचितों या मित्रों से बात करवाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में जांच की जा रही है, वहीं प्रकरण से संबंधित साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी. जेल महानिदेशक अशोक राठौड़ ने जेलर सद्दाम हुसैन के निलंबन के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. सस्पेंड किए गए जेलर के खिलाफ अब विस्तृत विभागीय जांच चलाई जाएगी. निलंबन की पूरी अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अजमेर से दूर श्रीगंगानगर तय किया गया है.

केंद्रीय कारागार के अधीक्षक आर अन्तेश्वरण (ETV Bharat Ajmer)

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आर अन्तेश्वरण ने बताया कि प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि वीडियो कॉल में दो कैदी हैं जो पहले ही जेल से छूट चुके हैं. सैयद तौसीफ, तारिक चिश्ती और एक फखर जमाल है जो वीडियो कॉल पर नफीस चिश्ती और हनीफ से बात कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि संबंधित सिविल लाइन थाने मे जल्द ही मामले की शिकायत दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि जेल में गलत तरीके से कोई मोबाइल या अन्य कोई भी डिवाइस न जाए, यदि ऑफिशियल मोबाइल का दुरुपयोग होता है तो मामला गंभीर है. मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है.

बब्बर खालसा से कनेक्शन का आरोप: इस वीडियो में नफीस चिश्ती जेल के बाहर से जेल में कैद सैयद तौसीफ चिश्ती उर्फ चिंकी, सैयद तारिक चिश्ती और फखर जमाली से बातचीत कर रहा है. जेल से जेलर के मोबाइल से वीडियो कॉल पर बात कर रहे तीनों कैदी सैयद बिलाल चिश्ती पर जानलेवा हमले के मामले में सात वर्ष की सजा काट रहे हैं. यह मामला वर्ष 2014 का है. इनमें तारिक और फखर जमाली जमानत पर बाहर हैं, वहीं तौसीफ अभी जेल में कैद है. ऐसे में वीडियो कॉल का वीडियो पुराना लग रहा है. दरअसल, जब यह वीडियो कॉल जेलर सद्दाम हुसैन के मोबाइल से किया गया था तब तारिक, तौसीफ और फखर जमाली जेल में थे. सैयद तौसीफ उर्फ चिंकी के तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन से जुड़े हुए हैं. उस पर आतंकियों को पनाह देने के साथ-साथ ड्रग्स और हथियार उपलब्ध करवाने के भी आरोप थे.

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ब्लैकमेल कांड का मास्टरमाइंड है नफीस चिश्ती: वीडियो कॉल के दूसरी तरफ सैयद नफीस चिश्ती है जो बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड का मुख्य आरोपी रहा है. ब्लैकमेल कांड के मामले में फरार रहने के दौरान भी वह गुजरात के सूरत में 24 करोड़ रुपए की स्मैक की तस्करी करने के मामले में फारुख चिश्ती के साथ पकड़ा गया था. गिरफ्तारी के बाद नफीस चिश्ती जेल से भी अपने नेटवर्क से जुड़ा रहा. बल्कि जेल से रिहा होने के बाद भी वह अपराध से जुड़ा रहा था. नफीस चिश्ती अपने घर से सट्टा खिलाते हुए भी पकड़ा गया था.

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सचिन पायलट ने साधा निशाना: वहीं, इस मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि "अजमेर जेल की यह घटना बेहद गंभीर और चिंताजनक है, अब तक जेल में बंद कैदियों के पास सिर्फ मोबाइल फोन ही मिले थे, लेकिन अब जेलर खुद कैदियों के संदेशवाहक बन गए हैं, जब जेल में मोबाइल फोन मिलते हैं, तो सरकार जेलर के खिलाफ कार्रवाई करके मामला बंद कर देती है, लेकिन अब किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? व्यवस्था सवालों के घेरे में है. जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं रह सकती; विभाग और मंत्री भी जवाबदेह हैं."

Last Updated : August 8, 2026 at 4:14 PM IST

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