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8वीं पास कैदी की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में लिखी 'जेल में ब्रांडेड कफन' किताब पर बवाल, किए कई चौकाने वाले खुलासे

कैदी योगेश चारणवासी की किताब का मुख्य पृष्ठ और अजमेर जेल ( Photo Source- Social Media and ETV Bharat Ajmer )