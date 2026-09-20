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'अब हम जिंदा नहीं रहेंगे...' फर्नीचर व्यवसायी ने पत्नी-बेटी के साथ दी जान, मरने से पहले भांजे को किया था फोन

अजमेर : आदर्श नगर थाना क्षेत्र में गढ़ी मालियान इलाके में शनिवार देर रात फर्नीचर व्यवसायी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ आत्महत्या कर ली. घटना को अंजाम देने से पहले व्यवसायी ने अपने भांजे को फोन किया था. पड़ोसी की सूचना पर पुलिस पहुंची और तीनों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं. परिजनों को मामले की सूचना पुलिस ने दे दी है.

आदर्श नगर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया. फर्नीचर व्यवसायी अशोक शर्मा, उनकी पत्नी इंदिरा और बेटी दीक्षा ने सामूहिक आत्महत्या कर ली. मृतक के भांजे ने पड़ोसी को सूचित किया था. पड़ोसी घर पहुंचे और हालत बिगड़ने पर तीनों को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान अशोक ने दम तोड़ दिया. इसके बाद पत्नी इंदिरा और दीक्षा की भी मौत हो गई. अशोक शर्मा पेशे से फर्नीचर का बड़े स्तर पर व्यवसाय करते थे और बड़े ठेके लिया करते थे.

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पड़ताल में सामने आया कि अशोक शर्मा का बेटा गौरव जयपुर में प्राइवेट नौकरी करता है और तीन दिन पहले वह घर आया था. व्यवसाय में घाटा होने पर अशोक शर्मा पर लाखों का कर्ज था, इसको लेकर वह काफी तनाव में थे. थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस के अलावा एफएसएल टीम ने भी मौका मुआयना किया है. सामूहिक आत्महत्या का वास्तविक कारण के लिए पुलिस जांच कर रही है.