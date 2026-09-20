'अब हम जिंदा नहीं रहेंगे...' फर्नीचर व्यवसायी ने पत्नी-बेटी के साथ दी जान, मरने से पहले भांजे को किया था फोन
जांच में सामने आया है कि व्यवसाय में घाटा होने पर अशोक शर्मा पर लाखों का कर्ज था और वह काफी तनाव में थे.
Published : September 20, 2026 at 9:59 AM IST
अजमेर : आदर्श नगर थाना क्षेत्र में गढ़ी मालियान इलाके में शनिवार देर रात फर्नीचर व्यवसायी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ आत्महत्या कर ली. घटना को अंजाम देने से पहले व्यवसायी ने अपने भांजे को फोन किया था. पड़ोसी की सूचना पर पुलिस पहुंची और तीनों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं. परिजनों को मामले की सूचना पुलिस ने दे दी है.
आदर्श नगर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया. फर्नीचर व्यवसायी अशोक शर्मा, उनकी पत्नी इंदिरा और बेटी दीक्षा ने सामूहिक आत्महत्या कर ली. मृतक के भांजे ने पड़ोसी को सूचित किया था. पड़ोसी घर पहुंचे और हालत बिगड़ने पर तीनों को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान अशोक ने दम तोड़ दिया. इसके बाद पत्नी इंदिरा और दीक्षा की भी मौत हो गई. अशोक शर्मा पेशे से फर्नीचर का बड़े स्तर पर व्यवसाय करते थे और बड़े ठेके लिया करते थे.
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पड़ताल में सामने आया कि अशोक शर्मा का बेटा गौरव जयपुर में प्राइवेट नौकरी करता है और तीन दिन पहले वह घर आया था. व्यवसाय में घाटा होने पर अशोक शर्मा पर लाखों का कर्ज था, इसको लेकर वह काफी तनाव में थे. थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस के अलावा एफएसएल टीम ने भी मौका मुआयना किया है. सामूहिक आत्महत्या का वास्तविक कारण के लिए पुलिस जांच कर रही है.
भांजे को किया था फोन : पुलिस पड़ताल में सामने आया कि सामूहिक आत्महत्या को अंजाम देने से पहले अशोक शर्मा ने फुलेरा में रहने वाले अपने भांजे निर्मल को फोन लगाया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. कई बार फोन लगाने के बाद भांजे की पत्नी ने फोन उठाया, तब अशोक शर्मा ने उससे कहा कि अब कभी बात नहीं होगी. अब हम जिंदा नहीं रहेंगे. घबराकर उसने अपने पति को मामले की जानकारी दी.
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भांजे ने तुरंत पड़ोसी गुरुदत्त को कॉल कर अशोक शर्मा के घर जाकर हालत जानने के लिए कहा. पड़ोसी जब अशोक शर्मा के घर पहुंचा तो अशोक शर्मा उनकी पत्नी इंदिरा और बेटी दीक्षा की हालात काफी खराब थी. उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अन्य पड़ोसियों के सहयोग से तीनों को अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही फुलेरा से अशोक की बहन संजू और उनके जीजा राजेंद्र भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अजमेर पहुंच गए हैं.