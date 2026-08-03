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अजमेर में ऑटोमेटेड प्लांट शुरू, अब मशीनों से बनेंगी 200 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं, प्रदेश के अस्पतालों में होगी सप्लाई

अजमेर में देश का पहला पीपीपी मोड आयुर्वेद ऑटोमेटेड प्लांट शुरू हुआ है. राजस्थान सरकार ने दीनदयाल इंडस्ट्रीज संग 15 साल का अनुबंध किया है.

पीपीपी मोड आयुर्वेद ऑटोमेटेड प्लांट शुरू
समारोह में मौजूद प्रेमचंद बैरवा और वासुदेव देवनानी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 6:13 PM IST

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अजमेर: शहर में पुष्कर रोड स्थित आयुर्वेद की रसायन शाला में पीपीपी मोड से ऑटोमेटेड प्लांट की शुरुआत हो गई है. भारत में आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में यह पहला पीपीपी मोड के जरिए दवाओं का निर्माण करने का प्लांट शुरू हुआ है. 15 वर्ष का अनुबंध सरकार का निजी आयुर्वेद दवा निर्माता कंपनी के साथ हुआ है. सोमवार को ऑटोमेटेड प्लांट की शुरुआत की गई. कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और भारत सरकार के आयुष विभाग में सचिव पदमश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने शिरकत की.

ऑटोमेटिक मशीनों से बनेगी दवाएं: इस प्लांट में 75 मशीनें जड़ी बूटियां को पीसने, छानने, भरने और लेबलिंग और पैकेजिंग करने के लिए स्थापित हो गई है. यहां से आयुर्वेद की 200 तरह की दवाओं की सप्लाई राजस्थान के 3 हजार 788 आयुर्वेद चिकित्सालय, 35 जिला चिकित्सालय, 86 ब्लॉक चिकित्सालय, 3 हजार 575 औषधालय, 4 एकीकृत चिकित्सालय, प्रदेश के 365 ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय में होगी. भरतपुर में भी ऑटोमेटिक मशीन लग चुकी है वहां भी जल्द संचालन शुरू होगा.

सुनिए क्या बोले डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (ETV Bharat Ajmer)

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सरकार मे किया 15 साल का अनुबंध: इस ऑटोमेटिक प्लांट और सप्लाई के लिए राज्य सरकार ने दीनदयाल इंडस्ट्रीज के साथ 15 साल का अनुबंध किया है. अजमेर के पुष्कर रोड स्थित प्रदेश की सबसे पुरानी आयुर्वेद रसायनशाला में आयुर्वेद की दावों की गुणवत्ता की जांच होती है. यहां पीपीपी मोड से स्थापित दवाइयां के निर्माण के लिए लगा ऑटोमैटिक प्लांट की शुरुआत की गई. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने ऑटोमेटिक प्लांट का शुभारंभ किया है.

सरकार को 20 करोड़ रुपए का फायदा: उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि अजमेर और भरतपुर में पीपीपी मॉडल पर आयुर्वेद की दावों के लिए ऑटोमेटिक प्लांट के लिया राज्य सरकार ने 15 वर्ष का अनुबंध किया है. इसमें राजस्थान में पहली शुरुआत अजमेर से हुई है. बैरवा ने बताया कि प्राइवेट फर्म दीनदयाल सरकार के आयुर्वेद, अस्पतालों, औषधालयों और डिस्पेंसरियों में 31 फीसदी कम दर से दवाइयां देगी, जिससे सरकार को 20 करोड़ रुपए का फायदा भी मिलेगा. ऑटोमेटिक प्लांट लगने से आयुर्वेद दवाइयां की सप्लाई बेहतर होगी और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मरीज को उपलब्ध हो पाएगी.

कार्यक्रम उपस्थित गणमान्य लोग और आयुर्वेद चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कार्मिक
कार्यक्रम उपस्थित गणमान्य लोग और आयुर्वेद चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कार्मिक (ETV Bharat Ajmer)

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लोगों के गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिलेंगी: प्रेमचंद बैरवा ने आमजन से भी अपील की है कि लोग आयुर्वेद की ओर लौटें. आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने की एक पद्धति है. आयुर्वेद के अनुसार यदि हमारा खानपान सही रहेगा तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी. खानपान के आयुर्वेद के पौराणिक तरीकों को अपनाना चाहिए, तभी पीएम नरेंद्र मोदी का सपना स्वस्थ भारत पूरा होगा. उन्होंने बताया कि आमजन की दृष्टि से आयुर्वेद की दवाइयां चिकित्सालय में समय पर और गुणवत्तापूर्ण मिलेंगी. लोगों में भी आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ी है. चिकित्सालय में ओपीडी भी बढ़ने लगी है. ऐसे में यह ऑटोमेटिक प्लांट काफी कारगर साबित होगा.

निशुल्क दवाइयां में भी इजाफा: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर की रसायन शाला आयुर्वेद की दवाइयां बनाती थी, अब राजस्थान सरकार के साथ दीनदयाल इंडस्ट्रीज ने 15 वर्ष का निबंध किया है, जिससे आधुनिक प्लांट दवा निर्माण के लिए यहां स्थापित हो गया है. देवनानी ने बताया कि मरीज को मिलने वाली आयुर्वेद की निशुल्क दवाइयां में भी इजाफा होगा और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी. ऐसे लोगों का विश्वास आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर और भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा रोग को जड़ से समाप्त करती है. इससे लोगों में अब आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ रही है.

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200 प्रकार की दवाइयों का निर्माण: दीनदयाल इंडस्ट्रीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य छापरवाल ने बताया कि अजमेर और भरतपुर में ऑटोमेटिक प्लांट के जरिए राजस्थान में लगभग 4 हजार डिसपेंसरी और 500 आयुर्वेद चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की सप्लाई कर पाएंगे. 200 प्रकार की आयुर्वेद की दवाइयों का निर्माण इस ऑटोमेटिक प्लांट में होगा. यहां सरकार की दवाइयां को जचने की प्रयोगशाला भी है ऐसे में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाएगा.

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