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Ajmer Crime : पुलिस ने अवैध पैकेजिंग फैक्ट्री पर दी दबिश, दो गिरफ्तार, जानिए चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस ने अवैध पैकेजिंग फैक्ट्री पर दी दबिश, ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने ट्रेडमार्क एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. एक किराए के मकान में चल रही अवैध पैकेजिंग फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पैकेजिंग मशीन और ब्रांडेड कम्पनी के बड़ी मात्रा में खाली पाउच भी बरामद किए हैं. पुलिस ने यह कार्रवाई दो ब्रांडेड कंपनियों के प्रतिनिधियों की शिकायत पर की है. सीओ नार्थ शिवम जोशी ने बताया कि कंपनियों के प्रतिनिधि की ओर से थाने में शिकायत दी गई थी. उनका आरोप था कि कंपनी के उत्पादों के नाम से बाजार में नकली सामान बेचे जा रहा हैं. आरोपी कंपनी के नाम और पैकेजिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं. सीओ जोशी ने बताया कि शिकायत पर पुलिस ने क्षेत्र में एक किराए के मकान में अवैध रूप से संचालित पैकेजिंग फैक्ट्री पर दबिश दी, जहां हरिभाउ उपाध्याय नगर निवासी दीपक धनवानी और रामगंज निवासी दिलीप बुधवानी को गिरफ्तार किया है. पढ़ें : 'एफडीआई के नाम पर लूट रही हैं विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां', नई नीति से लगेगी लगाम: सांसद प्रवीण खंडेलवाल