Ajmer Crime : पुलिस ने अवैध पैकेजिंग फैक्ट्री पर दी दबिश, दो गिरफ्तार, जानिए चौंकाने वाले खुलासे
ब्रांडेड कंपनियों के नाम और पैकेजिंग के दुरुपयोग के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई. यहां जानिए पूरी कहानी...
Published : March 13, 2026 at 9:58 PM IST
अजमेर: हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने ट्रेडमार्क एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. एक किराए के मकान में चल रही अवैध पैकेजिंग फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पैकेजिंग मशीन और ब्रांडेड कम्पनी के बड़ी मात्रा में खाली पाउच भी बरामद किए हैं. पुलिस ने यह कार्रवाई दो ब्रांडेड कंपनियों के प्रतिनिधियों की शिकायत पर की है.
सीओ नार्थ शिवम जोशी ने बताया कि कंपनियों के प्रतिनिधि की ओर से थाने में शिकायत दी गई थी. उनका आरोप था कि कंपनी के उत्पादों के नाम से बाजार में नकली सामान बेचे जा रहा हैं. आरोपी कंपनी के नाम और पैकेजिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं. सीओ जोशी ने बताया कि शिकायत पर पुलिस ने क्षेत्र में एक किराए के मकान में अवैध रूप से संचालित पैकेजिंग फैक्ट्री पर दबिश दी, जहां हरिभाउ उपाध्याय नगर निवासी दीपक धनवानी और रामगंज निवासी दिलीप बुधवानी को गिरफ्तार किया है.
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आरोपी दीपक धनवानी को रिमांड पर लिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. उन्होंने बताया कि मौके से पैकेजिंग में इस्तेमाल मशीन भी जब्त की गई है. सीओ जोशी ने बताया कि दोनों आरोपी कंपनियों के नाम और पैकेजिंग का दुरुपयोग कर नकली सामान काफी समय से बाजार में बेच रहे थे. उन्होंने बताया कि मौके से ब्रांडेड कंपनी के नमक का पैकेट, सर्फ के पाउच, चाय के पैकेट आदि बड़ी मात्रा में मिले हैं.
आरोपी इन पाउच में कम गुणवत्ता वाला सामान भरकर असल बताकर बेचते थे. उन्होंने यह भी बताया कि रिमांड अवधि में आरोपियों से कच्चा माल और पैकेजिंग सामग्री के बारे में पूछा जा रहा है. वहीं, बाजार में कहां-कहां नकली सामान खपाया गया है, उसके बारे में भी पड़ताल की जा रही है.