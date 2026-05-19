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अजमेर का फेसबुक पोस्ट विवाद: अभद्र टिप्पणी को रिपोस्ट करने पर भाजपा शहर अध्यक्ष पर चलेगा केस

अजमेर: शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी को अदालत से बड़ा झटका लगा. अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 ने एक परिवाद में सुनवाई करते हुए पुलिस को प्रकरण में जांच कर रमेश सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है तो सोनी ने कहा, प्रकरण में कोर्ट को दुर्भावना और सद्भावना जरूर देखनी होगी. कानून अपना काम करेगा.

परिवादी पक्ष के वकील वैभव जैन ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता पीयूष सुराणा की ओर से फेसबुक पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ अश्लील और अर्नगल टिप्पणी की गई थी. हालांकि यह मामला सुराणा के फेसबुक अकाउंट हैक होने का था. इसके बावजूद पुलिस ने सुराणा के खिलाफ कार्रवाई की और गिरफ्तार किया. शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने सुराणा की पोस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट पर रिपोस्ट कर दिया. यह दोनों समान कृत्य हैं. इसमें सुराणा के खिलाफ कार्रवाई हुई और सोनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. तब पीयूष सुराणा के भाई श्रेयांश सुराणा ने कोर्ट में परिवाद किया. वकील जैन ने बताया कि परिवाद के साथ ही कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और अन्य केस का हवाला दिया गया. मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद सोनी के खिलाफ जांच कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए.