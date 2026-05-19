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अजमेर का फेसबुक पोस्ट विवाद: अभद्र टिप्पणी को रिपोस्ट करने पर भाजपा शहर अध्यक्ष पर चलेगा केस

कांग्रेस कार्यकर्ता ने दिल्ली की सीएम के खिलाफ अश्लील और अर्नगल टिप्पणी की थी,जिसे भाजपा शहर अध्यक्ष ने रिपोस्ट किया था.

District Court, Ajmer
जिला न्यायालय अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
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अजमेर: शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी को अदालत से बड़ा झटका लगा. अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 ने एक परिवाद में सुनवाई करते हुए पुलिस को प्रकरण में जांच कर रमेश सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है तो सोनी ने कहा, प्रकरण में कोर्ट को दुर्भावना और सद्भावना जरूर देखनी होगी. कानून अपना काम करेगा.

परिवादी पक्ष के वकील वैभव जैन ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता पीयूष सुराणा की ओर से फेसबुक पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ अश्लील और अर्नगल टिप्पणी की गई थी. हालांकि यह मामला सुराणा के फेसबुक अकाउंट हैक होने का था. इसके बावजूद पुलिस ने सुराणा के खिलाफ कार्रवाई की और गिरफ्तार किया. शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने सुराणा की पोस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट पर रिपोस्ट कर दिया. यह दोनों समान कृत्य हैं. इसमें सुराणा के खिलाफ कार्रवाई हुई और सोनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. तब पीयूष सुराणा के भाई श्रेयांश सुराणा ने कोर्ट में परिवाद किया. वकील जैन ने बताया कि परिवाद के साथ ही कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और अन्य केस का हवाला दिया गया. मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद सोनी के खिलाफ जांच कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए.

कोर्ट के आदेश पर बोले... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें:अभद्र फेसबुक पोस्ट विवाद: कांग्रेस ने अजमेर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की

न्याय की जीत: कांग्रेस कार्यकर्ता पीयूष सुराणा के भाई श्रेयांश ने बताया कि 'मैंने गंज थाने में सोनी के खिलाफ मुकदमा के लिए शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया. कोर्ट में परिवाद किया. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और न्याय की जीत हुई. कोर्ट ने भाजपा नेता सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए'.

कानून अपना काम करेगा: इधर शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी बोले, पीयूष ने दुर्भावना से पोस्ट की थी, जबकि उसके कृत्य को उजागर करने के उदेश्य से सुराणा के फेसबुक पेज पर लगी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगाकर 'मैंने अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट किया था, ताकि लोगों को उनकी दुर्भावना का पता चल सके. मैं कानून का सम्मान करता हूं. प्रकरण में कानून को दुर्भावना और सद्भावना को देखना पड़ेगा. मामले में कानून अपना काम करेगा'.

पढ़ें: फेसबुक पोस्ट के कारण भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ा, जेल में रखा, ASI सहित 2 पर कार्रवाई

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