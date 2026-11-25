अजमेर संभाग जिला प्रमुख चुनाव: 3 पर कांग्रेस, 2 पर भाजपा और नागौर में RLP का कब्जा, ब्यावर में क्रॉस वोटिंग से पलटी बाजी
जिला प्रमुख चुनाव में अजमेर संभाग के छह जिलों में से तीन पर कांग्रेस, दो पर भाजपा और एक पर आरएलपी ने कब्जा जमाया है.
Published : November 25, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 8:18 PM IST
अजमेर: अजमेर संभाग के 6 जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव दिलचस्प रहा है. ब्यावर, टोंक और भीलवाड़ा में कांग्रेस, नागौर में आरएलपी, जबकि अजमेर और डीडवाना-कुचामन में भाजपा के जिला प्रमुख बने हैं. इसमें सबसे रोचक जिला प्रमुख का चुनाव ब्यावर में हुआ है. वहीं, डीडवाना-कुचामन में लॉटरी से जिला प्रमुख का निर्णय हुआ है. अजमेर संभाग को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा कमजोर नजर आई है.
संभाग के अजमेर जिले में भाजपा की पूजा भंसाली जिला प्रमुख बनी हैं, जबकि डीडवाना-कुचामन में लॉटरी से निर्णय हुआ है. यहां भाजपा के बुधाराम गरवा भाग्य के सहारे पहले जिला प्रमुख बने हैं. वहीं, ब्यावर में पहली बार हुए जिला प्रमुख के चुनाव में महिला जिला प्रमुख बनी हैं. यहां कांग्रेस की ममता गुर्जर जीती हैं. टोंक में कांग्रेस की अलका बैरवा ने शानदार जीत हासिल की है. वहीं, भीलवाड़ा में कांग्रेस के कैलाश चंद्र मीणा जीते हैं, जबकि नागौर में आरएलपी ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाया है. यहां पांचाराम इंदावड़ जिला प्रमुख बने हैं.
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अजमेर में कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग: अजमेर में 33 सीटों में से 19 पर भाजपा, 12 पर कांग्रेस और 2 पर आरएलपी ने जीत दर्ज की थी. यहां कांग्रेस को आरएलपी और भाजपा की क्रॉस वोटिंग से जीत की उम्मीद थी, लेकिन भाजपा ने अपने जिला परिषद सदस्यों में सेंध नहीं लगने दी. उल्टा, भाजपा को चुनाव में 21 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 11 और एक वोट नोटा को गया. यहां भाजपा की पूजा भंसाली जिला प्रमुख बनी हैं. केंद्रीय मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पूजा भंसाली के लिए संगठन में काफी पैरवी की थी. इसके बाद रावत, जाट नेताओं को साधने में भी कामयाब रहे, जबकि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सांवरलाल जाट की पुत्रवधू सुनीता लांबा भाजपा से जिला प्रमुख के लिए प्रबल दावेदार थीं. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा की जीत हुई है और पंचायत चुनाव में अजमेर की जनता ने भाजपा सरकार के कामकाज को देखकर वोट किया है.
नागौर में पहली बार बना आरएलपी का प्रमुख: नागौर में आरएलपी के पांचाराम इंदावड़ को 22 वोट मिले, जबकि निर्दलीय अनिल नागौरी को 15 वोट मिले हैं. यहां आरएलपी को हराने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार को आगे कर दिया था, लेकिन भीतरखाने की उनकी यह योजना काम नहीं आई और आरएलपी 7 वोटों के अंतर से जीत गई. आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नागौर में आरएलपी को हराने के लिए भाजपा और कांग्रेस का सियासी गठबंधन हुआ, बावजूद इसके आरएलपी ने अपना जिला प्रमुख बना लिया है. उन्होंने कहा कि आरएलपी वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान में तीसरी ताकत बनकर उभरेगी.
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टोंक में कांग्रेस की अलका बैरवा बनीं जिला प्रमुख: टोंक में कांग्रेस की अलका बैरवा जिला प्रमुख बनी हैं. बैरवा को कुल 31 वोटों में से 26 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की प्रियंका बैरवा को 5 वोट ही मिले. जिला प्रमुख अलका बैरवा ने कहा कि टोंक जिले का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी. वहीं, टोंक की जनता ने जो प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया है, इसके लिए उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो भी चुनौतियां सामने आएंगी, उनका हम सब मिलकर सामना करेंगे.
डीडवाना-कुचामन में लॉटरी से हुआ निर्णय: डीडवाना-कुचामन में जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा के बुधाराम गरवा भाग्य से जिला प्रमुख बने हैं. गरवा को 14 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार पूनम गोयल को भी 14 वोट मिले. यहां आरएलपी के शिवपाल को 7 वोट मिले थे. बराबर वोट आने के कारण यहां लॉटरी से निर्णय हुआ, जिसमें भाजपा ने बाजी मार ली. नया जिला बनने के बाद यहाँ पहली बार जिला प्रमुख के चुनाव हुए हैं, जिसमें पहले जिला प्रमुख बुधाराम गरवा बने हैं.
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ब्यावर में सियासी उलटफेर: संभाग में सबसे दिलचस्प जिला प्रमुख का चुनाव ब्यावर में देखने को मिला. नया जिला बनने के बाद यहां पहली बार जिला प्रमुख के चुनाव हुए हैं. कांग्रेस से ममता गुर्जर पहली जिला प्रमुख बनी हैं. यहां बहुमत के बाद भी भाजपा अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई. सियासी उलटफेर होने के साथ ही जीत का मैजिक नंबर भी बदलकर कांग्रेस के पक्ष में आ गया. यहां सचिन पायलट की टीम काफी सक्रिय नजर आई. कुल 27 सीटों में भाजपा के पास 14 और कांग्रेस के पास 13 जिला परिषद सदस्य थे. सियासी उलटफेर के बाद भाजपा से एक वोट क्रॉस होकर कांग्रेस के खाते में आ गया, जिससे कांग्रेस को 14 और भाजपा को 13 वोट मिले.
भीलवाड़ा में कांग्रेस के कैलाश चंद्र मीणा बने जिला प्रमुख: भीलवाड़ा में कांग्रेस के कैलाश चंद्र मीणा जिला प्रमुख बने हैं. यहां 45 में से कांग्रेस को 31 वोट मिले, जबकि भाजपा के उम्मीदवार सुखलाल को 14 वोट ही हासिल हुए. कांग्रेस ने 17 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है. कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, जिसका परिणाम सामने आया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत अब यहीं नहीं रुकने वाली है और वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस भीलवाड़ा में जीत का परचम लहराएगी.
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