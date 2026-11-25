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अजमेर संभाग जिला प्रमुख चुनाव: 3 पर कांग्रेस, 2 पर भाजपा और नागौर में RLP का कब्जा, ब्यावर में क्रॉस वोटिंग से पलटी बाजी

अजमेर संभाग जिला प्रमुख चुनाव ( ETV Bharat GFX )

अजमेर: अजमेर संभाग के 6 जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव दिलचस्प रहा है. ब्यावर, टोंक और भीलवाड़ा में कांग्रेस, नागौर में आरएलपी, जबकि अजमेर और डीडवाना-कुचामन में भाजपा के जिला प्रमुख बने हैं. इसमें सबसे रोचक जिला प्रमुख का चुनाव ब्यावर में हुआ है. वहीं, डीडवाना-कुचामन में लॉटरी से जिला प्रमुख का निर्णय हुआ है. अजमेर संभाग को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा कमजोर नजर आई है.