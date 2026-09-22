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अजमेर संभाग में भाजपा का दबदबा कायम, 50 में से 34 निकायों पर जीते उपाध्यक्ष

भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्सा ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अजमेर संभाग की 50 नगर निकायों में शहर की सरकार बनाने में भाजपा का दबदबा कायम रहा है. 2 नगर निगम में भाजपा के डिप्टी मेयर जीते हैं, जबकि 34 नगर निकायों में भाजपा के उपसभापति और उपाध्यक्ष जीते हैं. कांग्रेस केवल 12 नगर निकाय में ही उपाध्यक्ष बना पाई है. वहीं 1 आरएलपी और 4 निर्दलीय उपाध्यक्ष बने हैं.

अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव परिणाम काफी रोचक रहा. यहां कांग्रेस उम्मीदवार नौरत गुर्जर और भाजपा प्रत्याशी हेमंत सांखला दोनों को 40-40 वोट मिले. बराबरी होने पर लॉटरी निकाली गई, जिसमें किस्मत ने भाजपा के हेमंत सांखला का साथ दिया और वे डिप्टी मेयर बन गए.

अजमेर संभाग के नगर निकाय उपाध्यक्ष चुनाव परिणाम

किशनगढ़ नगर परिषद: भाजपा के मनेंद्र सिंह जीते. भाजपा को 35 और कांग्रेस के महेंद्र यादव को 10 वोट मिले.

भाजपा के मनेंद्र सिंह जीते. भाजपा को 35 और कांग्रेस के महेंद्र यादव को 10 वोट मिले. टाटोटी नगर पालिका: भाजपा की विजय बाला देवी जीती. भाजपा को 13 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की मंजू देवी को 5 वोट मिले. एक वोट नोटा और एक वोट खारिज हुआ.

भाजपा की विजय बाला देवी जीती. भाजपा को 13 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की मंजू देवी को 5 वोट मिले. एक वोट नोटा और एक वोट खारिज हुआ. सांवर नगर पालिका: भाजपा के आदित्य शर्मा जीते. उन्हें 14 और कांग्रेस के असलम मोहम्मद को 5 वोट मिले.

नसीराबाद नगर पालिका: कांग्रेस के धनराज मेहरा जीते. भाजपा प्रत्याशी निर्मल संजय यादव को 8 वोट मिले. एक वोट खारिज और 2 वोट नोटा को गए.

भाजपा के आदित्य शर्मा जीते. उन्हें 14 और कांग्रेस के असलम मोहम्मद को 5 वोट मिले. कांग्रेस के धनराज मेहरा जीते. भाजपा प्रत्याशी निर्मल संजय यादव को 8 वोट मिले. एक वोट खारिज और 2 वोट नोटा को गए. केकड़ी नगर परिषद: आरएलपी के राजेंद्र चौधरी जीते. आरएलपी को 22 और भाजपा के कैलाश चौधरी को 18 वोट मिले.

आरएलपी के राजेंद्र चौधरी जीते. आरएलपी को 22 और भाजपा के कैलाश चौधरी को 18 वोट मिले. पीसांगन नगर पालिका: कांग्रेस की पियूल लुणावत जीती. कांग्रेस को 21 और भाजपा की नैना देवी को 19 वोट मिले.

कांग्रेस की पियूल लुणावत जीती. कांग्रेस को 21 और भाजपा की नैना देवी को 19 वोट मिले. सरवाड़ नगर पालिका: भाजपा की मीनाक्षी शर्मा जीती. उन्हें 15 और कांग्रेस के चेतन खींची को 5 वोट मिले.

भाजपा की मीनाक्षी शर्मा जीती. उन्हें 15 और कांग्रेस के चेतन खींची को 5 वोट मिले. पुष्कर नगर परिषद: भाजपा की लक्ष्मी पाराशर जीती. भाजपा को 19 और कांग्रेस के ओमप्रकाश डोल्या को 5 वोट मिले. यहां एक पार्षद ने मतदान नहीं किया.

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कुचामन-डीडवाना जिले के 8 नगर निकायों के परिणाम