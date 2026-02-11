राजस्थान बजट में अजमेर संभाग: भीलवाड़ा में लॉजिस्टिक पार्क, अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
बजट में नागौर में अश्वगंधा का उत्पादन बढ़ाने और मिशन गिफ्ट में शामिल करने की घोषणा की गई.
Published : February 11, 2026 at 4:03 PM IST
अजमेर: उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान बजट 2026 पेश किया. बजट में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, रोजगार, पर्यावरण, महिला, युवा, किसान, बिजली, तकनीक आदि को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है. अजमेर संभाग के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं. इनमें भीलवाड़ा में लॉजिस्टिक पार्क, अजमेर में ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए और टोंक में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स शुरू करने की घोषणाएं शामिल हैं.
अजमेर: बजट में अजमेर की सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई. आगामी गर्मी के सीजन को देखते हुए पेयजल की समस्या से निपटने के लिए सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को एक-एक करोड़ कंटेंजेसी प्लान (आपात पेयजल व्यवस्था) करने के लिए बजट देने की घोषणा की गई है. बीसलपुर परियोजना से 1096 गांवों को जोड़ने, बीसलपुर की मुख्य नहर के 5 हजार हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र में 100 करोड़ की लागत से फव्वारा सिंचाई प्रणाली का लाभ किसानों को दिए जाने की घोषणा बजट में की गई है.
नागौर और डीडवाना कुचामन: नागौर जिले की बात की जाए, तो पेयजल के लिए एक करोड़ रुपए आपात पेयजल व्यवस्था के लिए दिए गए हैं. इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति केंद्र, जिला स्तरीय इंस्टिट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेंनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की स्थापना की घोषणा की गई. जिले में एक स्कूल को व्यवसायिक शिक्षा के लिए क्रमोन्नति करने, नागौर में अश्वगंधा का उत्पादन बढ़ाने और मिशन गिफ्ट में शामिल करने की घोषणा की गई. इसके अलावा नागौर में अन्य जिलों की तरह नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी. नए जिले डीडवाना कुचामन में मिनी बनाए जाने की घोषणा की गई है.
अजमेर और ब्यावर को यह मिला: गर्मी के सीजन में पेयजल की आपात स्थिति में व्यवस्था के लिए 1 करोड़ का बजट कलेक्टर को मिला. पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीजोन,अजमेर डिस्कॉम को एआई तकनीक से जोड़ने, भिनाय में देवनारायण बालक आवासीय छात्रावास, जिला अस्पताल में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, पंजीयन सेवा को सरल बनाने के लिए ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के अलावा उप पंजीयन कार्यालय को मॉडल सब रजिस्टार ऑफिस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई.
अजमेर में ड्रेनेज सिस्टम में सुधार लाने के लिए 200 करोड़ रुपए, अजमेर संभाग मुख्यालय पर राजसखी सेंटर खोलने और यातायात की दृष्टि से सिग्नल फ्री करने, अंडरपास और फ्लावर, नई पंचायतों में कार्यालय बनाने, अस्पताल में आग से जुड़ी घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए बजट का प्रावधान किया गया है. अस्पतालों में मरीज के परिजनों को ठहरने के लिए धर्मशालाए बनाये जाने की भी व्यवस्था की गई है. नए जिले ब्यावर में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की गई है.
टोंक जिले को यह मिला: टोंक जिले की बात करें, तो दीया कुमारी ने जिले में प्रथम फेज में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाने, बीसलपुर परियोजना के कमांड क्षेत्र में 100 करोड रुपए की लागत से किसानों को फवारा सिंचाई प्रणाली का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है. इसके अलावा पेयजल कंटीजेंसी के लिए एक करोड़, नमो नर्सरी की भी घोषणा की गई है।
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा के लिए बजट में सबसे बड़ी घोषणा लॉजिस्टिक पार्क है. इससे टेक्सटाइल और अन्य उद्योगों के माल की आवाजाही आसान होगी. वहीं व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. भीलवाड़ा, ब्यावर और बाड़मेर के लिए संयुक्त रूप से 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. नॉन पेचेबल सड़कों की मरम्मत के लिए बजट घोषणा के तहत भीलवाड़ा की टूटी सड़कों में भी सुधार होगा. भीलवाड़ा में रिंग रोड और बाईपास पास की भी घोषणा की गई है. व्यावसायिक शिक्षा 500 स्कूलों में दिए जाने की घोषणा है. इसमें भीलवाड़ा के चयनित सरकारी स्कूल भी शामिल होंगे.