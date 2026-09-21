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अजमेर संभाग में भाजपा का दबदबा, 50 में से 34 निकाय जीते, कांग्रेस 14 पर सिमटी

अजमेर निगम समेत 50 निकायों में शांतिपूर्ण मतदान, कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग और गुटबाजी बनी हार की वजह.

Enthusiasm among BJP workers after victory
जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 8:08 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 9:02 PM IST

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अजमेर: अजमेर संभाग में अजमेर नगर निगम समेत 50 नगर निकायों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है. 50 में से 34 निकायों में भाजपा ने जीत हासिल की है. जबकि 14 में कांग्रेस, एक में आरएलपी और एक में निर्दलीय ने जीत दर्ज की है.परिणामों पर गौर करें तो संभाग में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी फीका रहा है. कांग्रेस की भीतरी कलह और क्रॉस वोटिंग ने पार्टी को पीछे धकेला है, जबकि सत्तासीन भाजपा ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और अजमेर संभाग में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है.

अजमेर निगम में कांग्रेस के पास बहुमत फिर भी हारी: अजमेर जिले की 9 नगर निकायों में से 8 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है. इसमें नगर निगम, एक नगर परिषद और 6 नगर पालिकाएं शामिल हैं. एक नगर परिषद कांग्रेस के खाते में गई है. अजमेर नगर निगम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन जोड़-तोड़ की सियासत में पिछड़ गई. यहां भाजपा की अनामिका शर्मा मेयर बनी हैं. उन्हें 43 वोट मिले हैं. जबकि भाजपा के पास सिर्फ 32 पार्षद थे. बहुमत के लिए 9 वोट चाहिए थे, लेकिन 11 वोट मिल गए. कांग्रेस के पास 37 पार्षद होने के बावजूद बोर्ड नहीं बना पाई. उसे बहुमत के लिए सिर्फ 4 वोट चाहिए थे. माना जा रहा है कि 5 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस के बजाय भाजपा को वोट दिया और 3 वोट क्रॉस हुए. कांग्रेस की किरण गढ़वाल को 37 वोट मिले.

अनामिका बनीं मेयर, क्या बोले वासुदेव देवनानी... (ETV Bharat Ajmer)

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  • सांवर नगर पालिका: यहां पहली बार चुनाव हुए हैं और भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा को 15 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं. भाजपा की पद्मिनी देवी पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं.
  • नसीराबाद नगर पालिका: यहां भी भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के सुखदेव चौधरी को 11 और कांग्रेस की रितिका शेखावत को 9 वोट मिले.
  • केकड़ी नगर परिषद: यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है. उद्योगपति अनिल मित्तल दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं. उन्हें 21 वोट मिले, जबकि भाजपा को 19 वोट मिले.
  • पीसांगन नगर पालिका: पहली बार हुए चुनाव में भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के लोकेश को 16 और कांग्रेस के मोहनलाल को 9 वोट मिले.
  • किशनगढ़ नगर परिषद: यहां भाजपा के राजकुमार बड़जात्या 41 वोट पाकर सभापति बने हैं. कांग्रेस के मोहित खंडेलवाल को 19 वोट मिले. इस जीत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के पुत्र सुभाष चौधरी का कद बढ़ा है.
  • टांटोटी नगर पालिका: पहली बार हुए चुनाव में भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के टीकम छापरवाल को 14 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के जगदीश रैगर को सिर्फ 1 वोट मिला. 4 कांग्रेस पार्षदों ने मतदान ही नहीं किया.
  • सरवाड़ नगर पालिका: भाजपा के मनोज सैनी अध्यक्ष बने हैं. उन्हें 15 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 10 वोट मिले.
  • पुष्कर नगर पालिका: भाजपा के रोहन बाकोलिया निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. कांग्रेस प्रत्याशी नारायण दायमा ने अपना नामांकन वापस ले लिया था.

देवनानी बोले- विकास की गाड़ी को एक और पहिया लगा : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का साझा प्रयास बताया. उन्होंने कहा कि आठवीं बार लगातार अजमेर में भाजपा का बोर्ड बना है. देवनानी ने कहा - देश में मोदी, प्रदेश में भजनलाल सरकार, अजमेर में मैं विधायक और अब निगम में अनामिका के रूप में विकास की गाड़ी को एक और पहिया लग गया है. भाजपा को सभी खेमों का वोट मिला है, कांग्रेस अपने भीतर टटोले.

पहली बार पार्षद बनीं अनामिका बनीं मेयर, किरण गढ़वाल को 37 वोट मिले : मेयर पद सामान्य महिला के लिए था. भाजपा ने ब्राह्मण वर्ग से वार्ड-4 से पहली बार चुनाव लड़ी अनामिका शर्मा को उतारा, जो देवनानी के करीबी सीताराम शर्मा की पुत्रवधू हैं. कांग्रेस ने OBC से किरण गढ़वाल को टिकट दिया. मतदान में अनामिका को 46 और किरण को 37 वोट मिले. 'अनामिका ने शपथ लेकर कहा कि पिछले बोर्ड की तरह इस बार भी विकास कर जनता का दिल जीतूंगी'.

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कुचामन-डीडवाना जिले की 8 निकायों में 5 पर कांग्रेस, 3 पर भाजपा का बोर्ड: कुचामन-डीडवाना जिले की 8 नगर निकायों में 5 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है. नावां नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना है. कांग्रेस प्रत्याशी कविता कुमावत 16 मत पाकर अध्यक्ष बनी हैं. भाजपा की पूजा कुमावत को 9 मत मिले.

  • छोटी खाटू नगर पालिका: यहां भी कांग्रेस का बोर्ड बना है. कांग्रेस प्रत्याशी राजूराम मेघवाल 12 मत पाकर अध्यक्ष बने हैं. भाजपा की विमला को 8 मत मिले.
  • परबतसर नगर पालिका: यहां भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के श्रीभगवान बंग 13 वोट पाकर विजयी हुए हैं. कांग्रेस के बजरंगलाल माली को 12 वोट मिले. श्रीभगवान बंग दूसरी बार परबतसर के अध्यक्ष बने हैं. पहली बार 2010 में वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अध्यक्ष बने थे.
  • डीडवाना नगर परिषद: यहां भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के भंवरलाल पंवार 24 वोट पाकर सभापति बने हैं. कांग्रेस के बाबू खान बेगाना को 16 वोट मिले. यहां भाजपा और विधायक यूनुस खान के गठबंधन से बोर्ड बना है.
  • कुचामन नगर परिषद: यहां भी भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के महेश रामचंद्रका 25 मत पाकर विजयी हुए हैं. कांग्रेस के आरिफ को 20 मत मिले.
  • बोरावड़ नगर पालिका: यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है. कांग्रेस की मनफूल देवी 13 वोट पाकर अध्यक्ष बनी हैं. भाजपा की संजू देवी को 12 वोट मिले. यहां मुकाबला काफी रोचक रहा.
  • लाडनूं नगर पालिका: यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है. कांग्रेस प्रत्याशी परवीन को 25 और भाजपा की निर्मला जांगिड़ को 20 वोट मिले. कांग्रेस यहां 5 वोट से जीती है.
  • मकराना नगर परिषद: परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बना है. कांग्रेस के रियाज गौड़ 36 वोट पाकर सभापति बने हैं. निर्दलीय उम्मीदवार हारून को 26 वोट मिले हैं. यहां भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था.

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भीलवाड़ा जिले की 10 निकायों में 7 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस का कब्जा:भीलवाड़ा जिले की 10 नगर पालिकाओं में से 7 पर भाजपा ने और 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है.भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बना है. निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने से भाजपा की जसवंत कंवर निर्विरोध महापौर बनी हैं.

  • हमीरगढ़ नगर पालिका: यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है. कांग्रेस के प्रकाश जाट को 12 वोट मिले, जबकि भाजपा की रेखा परिहार को 8 वोट मिले. यहां 5 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस का समर्थन किया.
    बनेड़ा नगर पालिका: यहां चुनाव काफी रोचक रहा. कांग्रेस और भाजपा के बीच बराबर मत आने पर निर्णय लॉटरी से हुआ. इसमें भाजपा के गोपाल चरण को जीत मिली.
  • बीगोद नगर पालिका: यहां भाजपा के लोकेश नागोरी जीते हैं. भाजपा को 12, निर्दलीय को 7 और कांग्रेस को 6 वोट मिले.
  • मांडलगढ़ नगर पालिका: यहां भाजपा की श्वेता डांगी जीती हैं. भाजपा को 7, कांग्रेस की जाहरा फातिमा को 2 और निर्दलीय प्रत्याशी जूली ओस्तवाल को 7 वोट मिले.
  • शाहपुरा नगर पालिका: यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है. कांग्रेस के रमेश सेन ने जीत हासिल की है.
  • गंगापुर नगर पालिका: यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है. कांग्रेस को 14, भाजपा को 9 और निर्दलीय को 2 मत मिले. कांग्रेस की प्रीति कांकाणी जीती हैं.
  • आसींद नगर पालिका: यहां भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के सत्येंद्र सिंह को 17 और कांग्रेस के दिनेश कुमार को 8 वोट मिले.
  • जहाजपुर नगर पालिका: भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा की अल्केश वैष्णव 23 वोट पाकर जीती हैं, जबकि कांग्रेस की प्रमोद देवी को 2 वोट मिले.
  • गुलाबपुरा नगर पालिका: भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई. भाजपा की विष्णु देवी वैष्णव को 18 और कांग्रेस की रजनी रोशनी वाल को 17 वोट मिले. भाजपा की विष्णु देवी वैष्णव अध्यक्ष बनी हैं.

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टोंक जिले की 10 निकायों में 8 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस का बोर्ड: टोंक जिले की 10 नगर निकायों में 8 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं.टोंक नगर परिषद में 59 वार्ड हैं. कांग्रेस को 32, भाजपा को 19 और निर्दलीय को 8 वार्ड मिले. कांग्रेस के मयंक गोयल 38 वोट पाकर सभापति बने हैं. भाजपा के प्रहलाद सिंह को 21 वोट मिले. मयंक गोयल ने 17 वोटों से जीत हासिल की.

  • देवली नगर पालिका: यहां 35 वार्ड हैं. कांग्रेस के 8, भाजपा के 17 और निर्दलीय 10 पार्षद हैं. भाजपा की कजोड़ी देवी ने जीत हासिल की है. उन्होंने कांग्रेस के बनवारी लाल बैरवा को 11 वोटों से हराया.
  • डिग्गी नगर पालिका: यहां 25 वार्ड हैं. कांग्रेस के 10, भाजपा के 14 और एक निर्दलीय पार्षद हैं. भाजपा के अरविंद शर्मा जीते हैं. कांग्रेस के करमचंद को 10 और भाजपा के अरविंद को 15 वोट मिले.
  • दूनी नगर पालिका: यहां 20 वार्ड हैं. भाजपा को स्पष्ट बहुमत था. भाजपा की अर्चना देवी जीती हैं. उन्हें 10 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 9 वोट मिले. एक मत खारिज हुआ.
  • लांबा हरि सिंह नगर पालिका: यहां 20 वार्ड हैं. कांग्रेस के 6, भाजपा के 11 और निर्दलीय 3 पार्षद हैं. भाजपा को स्पष्ट बहुमत है.
  • मालपुरा नगर पालिका: यहां 40 वार्ड हैं. कांग्रेस के 6, भाजपा के 22 और निर्दलीय 12 पार्षद हैं. भाजपा के जिनेंद्र जैन 31 वोट पाकर जीते हैं. कांग्रेस के मोहम्मद हनीफ को 9 वोट मिले.
  • टोडारायसिंह नगर पालिका: यहां 35 वार्ड हैं. कांग्रेस के 7 और भाजपा के 28 पार्षद हैं. भाजपा के संत कुमार 28 वोट पाकर जीते हैं. कांग्रेस के सत्यनारायण सैनी को 7 वोट मिले.
  • पीपलू नगर पालिका: यहां 20 वार्ड हैं. कांग्रेस के 7, भाजपा के 10 और निर्दलीय 3 पार्षद हैं. भाजपा के रमेश चंद्र वर्मा जीते हैं. उन्हें 10 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के पंकज बैरवा को 7 वोट मिले. 3 वोट निर्दलीय को मिले.
  • उनियारा नगर पालिका: यहां 20 वार्ड हैं. कांग्रेस के 11, भाजपा के 5 और निर्दलीय 4 पार्षद हैं. कांग्रेस के नरेश गुर्जर जीते हैं. उन्हें 12 वोट मिले, जबकि भाजपा के अभय सिंह को 8 वोट मिले.
  • निवाई नगर पालिका: यहां 40 वार्ड हैं. कांग्रेस के 19, भाजपा के 18 और निर्दलीय 3 पार्षद हैं. भाजपा के नरेंद्र शर्मा 21 वोट पाकर जीते हैं. कांग्रेस की रेखा जैन को 19 वोट मिले.

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नागौर जिले की 9 निकायों में कई चौंकाने वाले समीकरण: नागौर जिले की 8 नगर पालिकाओं और नागौर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के चुनाव में कई चौंकाने वाले राजनीतिक समीकरण सामने आए हैं. कुचेरा नगर पालिका में कांग्रेस के तेजपाल मिर्धा ने इतिहास रच दिया है. वे तीसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए हैं. उन्हें 13 वोट मिले, जबकि भाजपा के अजयपाल चौधरी को 12 वोट मिले. एक वोट के अंतर से कांग्रेस ने यहां बोर्ड बना लिया.

  • नागौर नगर परिषद में भाजपा की संतोष टाक की बड़ी जीत: भाजपा की संतोष टाक ने बड़ी जीत दर्ज की है. उन्हें 55 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के दीपक सैनी को सिर्फ 5 वोट मिले. कांग्रेस के 15 पार्षद जीतकर आए थे, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव में सिर्फ 5 वोट ही कांग्रेस के पक्ष में पड़े. इससे कांग्रेस में भीतरी कलह और क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है.
  • मुंडवा नगर पालिका में भाजपा को शून्य वोट, आरएलपी जीती: यहां के नतीजे ने सबको चौंका दिया. भाजपा की गीता को एक भी वोट नहीं मिला. निर्दलीय घनश्याम सदावत को 12 वोट मिले, जबकि आरएलपी की अलका कंदोई ने 13 वोट पाकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया.
  • जायल नगर पालिका में 23 वर्षीय कमलेश बनीं अध्यक्ष: कांग्रेस की कमलेश लोमरोड़ ने जीत दर्ज की है. उन्हें 15 वोट मिले, जबकि निर्दलीय सुशीला को 10 वोट मिले. 23 वर्षीय कमलेश सबसे कम उम्र की पालिका अध्यक्ष बनी हैं.
  • मेड़ता सिटी नगर पालिका मे भाजपा का बोर्ड: भाजपा की कंचन देवी सांखला ने 27 वोट पाकर जीत दर्ज की है. कांग्रेस की नाज परवीन को 15 वोट मिले. एक वोट खारिज हुआ.
  • मेड़ता रोड नगर पालिका में भाजपा की जीत: भाजपा की तुलछी देवी ने 17 वोट पाकर जीत हासिल की है. कांग्रेस की पूजा बंजारा को 8 वोट मिले.
  • डेगाना में भाजपा के राधाकिशन बिंदा जीते:डेगाना नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी राधाकिशन बिंदा अध्यक्ष चुने गए. उन्हें 16 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गिरधारी लाल को 7 वोट प्राप्त हुए. इस जीत के साथ डेगाना में भाजपा का बोर्ड बना.
  • रियांबड़ी में निर्दलीय ने मारी बाजी: रियांबड़ी नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कुमार चौहान ने जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरणों को चौंका दिया. सुनील कुमार चौहान को 13 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी जगदीश को 7 वोट प्राप्त हुए. पहली बार के प्रयास में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत ने स्थानीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है.
  • बासनी में कांग्रेस का बोर्ड: बासनी नगर पालिका में कांग्रेस के शौकत अली अध्यक्ष चुने गए. शौकत अली को 27 वोट मिले, जबकि आरएलपी समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद इमरान को 13 वोट प्राप्त हुए. जीत के साथ ही बासनी नगर पालिका में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बना लिया.

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ब्यावर जिले की 5 नगर निकाय में भाजपा का बोर्ड: ब्यावर नगर परिषद में 60 वार्ड हैं. इनमें भाजपा के 23, कांग्रेस के 20, आरएलपी के 4 और निर्दलीय 13 पार्षद हैं. अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के कैलाश गहलोत को 25 और भाजपा की पुष्पा बल्दुआ को 35 वोट मिले.

  • विजयनगर में भाजपा का बोर्ड: विजयनगर नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं. इनमें कांग्रेस के 15, भाजपा के 19 और 6 निर्दलीय पार्षद हैं. अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की डॉ. निकिता भाटी को 15, भाजपा की ममता मोदी को 24 वोट मिले, जबकि निर्दलीय हेमलता को 1 वोट मिला.
  • मसूदा में भाजपा का बोर्ड: मसूदा नगर पालिका में कुल 20 वार्ड हैं. यहां भाजपा के 12, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 2 पार्षद हैं. अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के टीकमचंद माली को 13 और कांग्रेस के भूपेंद्र राठौड़ को 7 वोट मिले.
  • जैतारण में भाजपा का बोर्ड: जैतारण नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं. यहां भाजपा ने 19 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते. अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के भेनाराम गहलोत को 20 और कांग्रेस की रामकन्या को 4 वोट मिले, जबकि 1 वोट खारिज हुआ.
  • रायपुर में भाजपा के मदनलाल बागड़ी निर्विरोध निर्वाचित:रायपुर नगर पालिका में कुल 20 वार्ड हैं. इनमें भाजपा के 16 और आरएलपी के 4 पार्षद हैं. यहां कांग्रेस मैदान से ही गायब रही. भाजपा के मदनलाल बागड़ी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

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Last Updated : September 21, 2026 at 9:02 PM IST

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