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अजमेर संभाग में भाजपा का दबदबा, 50 में से 34 निकाय जीते, कांग्रेस 14 पर सिमटी

अजमेर: अजमेर संभाग में अजमेर नगर निगम समेत 50 नगर निकायों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है. 50 में से 34 निकायों में भाजपा ने जीत हासिल की है. जबकि 14 में कांग्रेस, एक में आरएलपी और एक में निर्दलीय ने जीत दर्ज की है.परिणामों पर गौर करें तो संभाग में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी फीका रहा है. कांग्रेस की भीतरी कलह और क्रॉस वोटिंग ने पार्टी को पीछे धकेला है, जबकि सत्तासीन भाजपा ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और अजमेर संभाग में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है.

अजमेर निगम में कांग्रेस के पास बहुमत फिर भी हारी: अजमेर जिले की 9 नगर निकायों में से 8 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है. इसमें नगर निगम, एक नगर परिषद और 6 नगर पालिकाएं शामिल हैं. एक नगर परिषद कांग्रेस के खाते में गई है. अजमेर नगर निगम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन जोड़-तोड़ की सियासत में पिछड़ गई. यहां भाजपा की अनामिका शर्मा मेयर बनी हैं. उन्हें 43 वोट मिले हैं. जबकि भाजपा के पास सिर्फ 32 पार्षद थे. बहुमत के लिए 9 वोट चाहिए थे, लेकिन 11 वोट मिल गए. कांग्रेस के पास 37 पार्षद होने के बावजूद बोर्ड नहीं बना पाई. उसे बहुमत के लिए सिर्फ 4 वोट चाहिए थे. माना जा रहा है कि 5 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस के बजाय भाजपा को वोट दिया और 3 वोट क्रॉस हुए. कांग्रेस की किरण गढ़वाल को 37 वोट मिले.

अनामिका बनीं मेयर, क्या बोले वासुदेव देवनानी... (ETV Bharat Ajmer)

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सांवर नगर पालिका: यहां पहली बार चुनाव हुए हैं और भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा को 15 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं. भाजपा की पद्मिनी देवी पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं.

यहां पहली बार चुनाव हुए हैं और भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा को 15 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं. भाजपा की पद्मिनी देवी पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं. नसीराबाद नगर पालिका: यहां भी भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के सुखदेव चौधरी को 11 और कांग्रेस की रितिका शेखावत को 9 वोट मिले.

यहां भी भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के सुखदेव चौधरी को 11 और कांग्रेस की रितिका शेखावत को 9 वोट मिले. केकड़ी नगर परिषद: यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है. उद्योगपति अनिल मित्तल दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं. उन्हें 21 वोट मिले, जबकि भाजपा को 19 वोट मिले.

यहां कांग्रेस का बोर्ड बना है. उद्योगपति अनिल मित्तल दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं. उन्हें 21 वोट मिले, जबकि भाजपा को 19 वोट मिले. पीसांगन नगर पालिका: पहली बार हुए चुनाव में भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के लोकेश को 16 और कांग्रेस के मोहनलाल को 9 वोट मिले.

पहली बार हुए चुनाव में भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के लोकेश को 16 और कांग्रेस के मोहनलाल को 9 वोट मिले. किशनगढ़ नगर परिषद: यहां भाजपा के राजकुमार बड़जात्या 41 वोट पाकर सभापति बने हैं. कांग्रेस के मोहित खंडेलवाल को 19 वोट मिले. इस जीत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के पुत्र सुभाष चौधरी का कद बढ़ा है.

यहां भाजपा के राजकुमार बड़जात्या 41 वोट पाकर सभापति बने हैं. कांग्रेस के मोहित खंडेलवाल को 19 वोट मिले. इस जीत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के पुत्र सुभाष चौधरी का कद बढ़ा है. टांटोटी नगर पालिका: पहली बार हुए चुनाव में भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के टीकम छापरवाल को 14 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के जगदीश रैगर को सिर्फ 1 वोट मिला. 4 कांग्रेस पार्षदों ने मतदान ही नहीं किया.

पहली बार हुए चुनाव में भाजपा का बोर्ड बना है. भाजपा के टीकम छापरवाल को 14 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के जगदीश रैगर को सिर्फ 1 वोट मिला. 4 कांग्रेस पार्षदों ने मतदान ही नहीं किया. सरवाड़ नगर पालिका: भाजपा के मनोज सैनी अध्यक्ष बने हैं. उन्हें 15 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 10 वोट मिले.

भाजपा के मनोज सैनी अध्यक्ष बने हैं. उन्हें 15 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 10 वोट मिले. पुष्कर नगर पालिका: भाजपा के रोहन बाकोलिया निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. कांग्रेस प्रत्याशी नारायण दायमा ने अपना नामांकन वापस ले लिया था.

देवनानी बोले- विकास की गाड़ी को एक और पहिया लगा : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का साझा प्रयास बताया. उन्होंने कहा कि आठवीं बार लगातार अजमेर में भाजपा का बोर्ड बना है. देवनानी ने कहा - देश में मोदी, प्रदेश में भजनलाल सरकार, अजमेर में मैं विधायक और अब निगम में अनामिका के रूप में विकास की गाड़ी को एक और पहिया लग गया है. भाजपा को सभी खेमों का वोट मिला है, कांग्रेस अपने भीतर टटोले.

पहली बार पार्षद बनीं अनामिका बनीं मेयर, किरण गढ़वाल को 37 वोट मिले : मेयर पद सामान्य महिला के लिए था. भाजपा ने ब्राह्मण वर्ग से वार्ड-4 से पहली बार चुनाव लड़ी अनामिका शर्मा को उतारा, जो देवनानी के करीबी सीताराम शर्मा की पुत्रवधू हैं. कांग्रेस ने OBC से किरण गढ़वाल को टिकट दिया. मतदान में अनामिका को 46 और किरण को 37 वोट मिले. 'अनामिका ने शपथ लेकर कहा कि पिछले बोर्ड की तरह इस बार भी विकास कर जनता का दिल जीतूंगी'.

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