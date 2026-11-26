Ajmer Sharif Dargah : ढाई दिन के झोपड़े को लेकर कोर्ट में याचिका, दावा- ये मस्जिद नहीं, संस्कृत शिक्षा का मंदिर था
हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना ने अजमेर कोर्ट में लगाई याचिका. मस्जिद का बोर्ड हटाने और पूजा-अर्चना की अनुमति की मांग.
Published : November 26, 2026 at 5:44 PM IST
अजमेर: राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का मामला पहले से कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, अब एक नया मामला सामने आया है. राष्ट्रीय हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना की ओर से ढाई दिन के झोपड़े को लेकर कोर्ट में नया वाद दायर किया गया है. दोनों संगठनों ने वाद के जरिए कोर्ट से मांग की है कि ढाई दिन के झोपड़े से मस्जिद हटाई जाए. साथ ही वहां संस्कृत पाठशाला शुरू की जाए और भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू करने की अनुमति दी जाए. फिलहाल, कोर्ट में इस वाद पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है.
पुरातत्व विभाग को दिया था नोटिस: राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से भारतीय पुरातत्व विभाग और मंत्रालय को नोटिस दिया गया था. जवाब केवल महाराणा प्रताप सेना को दिया गया है, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं था. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ढाई दिन के झोपड़े को बिना किसी सर्वेक्षण और शोध के ढाई दिन का झोपड़ा मान लिया गया. जबकि सन 1850 में अंग्रेजों ने रिपोर्ट तैयार की थी. इससे पहले कहीं भी 800 बरस से ढाई दिन के झोपड़ा नाम की मस्जिद का उल्लेख ही नहीं है.
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उनका कहना है कि अंग्रेजों की रिपोर्ट में ढाई दिन के झोपड़े में श्वेत शिवलिंग और विशाल कीर्ति मुख मिलने का भी हवाला दिया गया था. कीर्ति मुख कर्नाटक के सभी शिव मंदिरों में पाए जाते हैं. मंदिरों से जुड़े हुए सभी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को संग्रहालय में रखवाया गया. जबकि कंठ भरण संस्कृत पाठशाला को मस्जिद बनाकर उसमें प्रार्थना करने का अधिकार दे दिया गया.
शिलालेखों का भी किया जिक्र: याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि भारतीय पुरातत्व विभाग भारतीय स्थापत्य कला, तुर्किस्तान की स्थापत्य कला और जैन मंदिरों का अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उनका कहना है कि तुर्किस्तान से आक्रांता आए तब मूर्तियों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इस डर से हिंदुओं ने मूर्तियों को जमीन के नीचे दबा दिया था. अजमेर के पहले कमिश्नर हर विलास शारदा ने अपनी पुस्तक में पहले भी कंठ भरण संस्कृत पाठशाला और छह शिलालेख के बारे में उल्लेख किया है. साथ ही और भी शिलालेख होने की संभावना व्यक्त की है. इसके अलावा पुस्तक में कई हिंदू राजाओं ने आक्रांताओं से लड़ने का भी उल्लेख मिलता है.
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ढाई दिन के झोपड़े को मस्जिद मानने पर उठाए सवाल: याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जननायक और सूरी लिखी हमीरमर्दन पुस्तक में लिखा है कि गुजरात के चालुक्य और इधर चौहानों ने मिलकर इल्तुतमिश का अंत किया था. जब आक्रांता बचे ही नहीं तो शिक्षा के मंदिर को कैसे ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में बदल दिया गया. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 800 वर्ष के इतिहास में यहां कोई मस्जिद नहीं थी. उन्होंने कहा कि ढाई दिन के झोपड़े को गलती से मस्जिद माना गया है. जबकि वहां मस्जिद होने का कोई प्रमाण नहीं है. वहां हिंदुओं के अतिरिक्त यदि कोई पूजा-अर्चना करता है तो इससे धार्मिक भावना आहत होती है. भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा वह इमारत संरक्षित है तो वहां पर्यटन हो सकता है, लेकिन वहां से मस्जिद हटाई जाए.