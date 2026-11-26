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Ajmer Sharif Dargah : ढाई दिन के झोपड़े को लेकर कोर्ट में याचिका, दावा- ये मस्जिद नहीं, संस्कृत शिक्षा का मंदिर था

ढ़ाई दिन का झोपड़ा ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का मामला पहले से कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, अब एक नया मामला सामने आया है. राष्ट्रीय हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना की ओर से ढाई दिन के झोपड़े को लेकर कोर्ट में नया वाद दायर किया गया है. दोनों संगठनों ने वाद के जरिए कोर्ट से मांग की है कि ढाई दिन के झोपड़े से मस्जिद हटाई जाए. साथ ही वहां संस्कृत पाठशाला शुरू की जाए और भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू करने की अनुमति दी जाए. फिलहाल, कोर्ट में इस वाद पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है.

पुरातत्व विभाग को दिया था नोटिस: राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से भारतीय पुरातत्व विभाग और मंत्रालय को नोटिस दिया गया था. जवाब केवल महाराणा प्रताप सेना को दिया गया है, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं था. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ढाई दिन के झोपड़े को बिना किसी सर्वेक्षण और शोध के ढाई दिन का झोपड़ा मान लिया गया. जबकि सन 1850 में अंग्रेजों ने रिपोर्ट तैयार की थी. इससे पहले कहीं भी 800 बरस से ढाई दिन के झोपड़ा नाम की मस्जिद का उल्लेख ही नहीं है.