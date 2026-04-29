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कन्वेंशन सेंटर की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ADA की कार्रवाई, बजट में 32 करोड़ की घोषणा हुई थी

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिस बल ( ETV Bharat Ajmer )