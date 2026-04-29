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कन्वेंशन सेंटर की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ADA की कार्रवाई, बजट में 32 करोड़ की घोषणा हुई थी

कन्वेंशन सेंटर की भूमि पर अतिक्रमियों ने भूमि पर बाड़े और खेत बना रखे थे. इनमें से किसी के पास दस्तावेज नहीं थे.

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अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिस बल (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
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अजमेर: राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत 32 करोड़ रुपए से अजमेर के झलकारी बाई स्मारक के पास कन्वेंशन सेंटर बनना है, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित 20 बीघा भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने बाड़े और खेत बना लिए. बुधवार को एडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने जेसीबी लगाकर चार बड़े अस्थाई अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए. साथ ही 12 से अधिक अन्य अतिक्रमियों को नोटिस दिया गया है. अतिक्रमी दस्तावेज नहीं दिखा सके.

विधानसभा अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी साइंस पार्क और कन्वेंशन सेंटर को लेकर काफी रुचि ले रहे हैं. यही वजह है कि प्रशासन भी अतिक्रमण कार्रवाई के लिए सक्रिय हुआ है. अजमेर में साइंस पार्क के समीप 20 बीघा में कन्वेंशन सेंटर बनना प्रस्तावित है. अजमेर विकास प्राधिकरण ने कन्वेंशन सेंटर के लिए 20 बीघा जमीन आवंटित की है, लेकिन कन्वेंशन सेंटर को लेकर बड़ी बाधा आवंटित भूमि पर अतिक्रमण है.

पढ़ें: केडीए ने हटाया अतिक्रमण, विरोध में उतरे बूंदी विधायक, कहा–अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा

चार बड़े अतिक्रमण ध्वस्त: एडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 बीघा जमीन पर स्थित चार बड़े अस्थाई अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया, जबकि अतिक्रमण करके खेती और बाड़े बनाकर रह रहे एक दर्जन से अधिक लोगों को खुद से अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया है. एडीए की कार्रवाई में कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण मय जाब्ता मौजूद रहे.

अतिक्रमियों के पास नहीं हैं दस्तावेज: एडीए के उपनिदेशक अनिल चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप अजमेर के झलकारी बाई स्मारक के करीब और साइंस पार्क से सटकर करीब 20 बीघा जमीन कन्वेंशन सेंटर के लिए एडीए ने आवंटित की है. बजट घोषणा के अनुरूप 32 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर और अन्य निर्माण होंगे.

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अतिक्रमण कर की गई बाड़ हटाती जेसीबी (ETV Bharat Ajmer)

उन्होंने बताया कि कन्वेंशन सेंटर के लिए आवंटित भूमि पर अतिक्रमण है. अतिक्रमियों को नोटिस दिए गए थे, जिसका जवाब अतिक्रमी नहीं दे पाए और न ही भूमि से संबंधित दस्तावेज पेश कर पाए. इसलिए भूमि पर अस्थाई अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया है. चौधरी ने बताया कि अतिक्रमियों ने भूमि पर बाड़े और खेत बना रखे हैं. कन्वेंशन सेंटर की 20 बीघा भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा.

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